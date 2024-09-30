Burak Özçivit Koç Holding'in Bangladeş'teki Yüzü Oldu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Güney Asya ve Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip. Özvçit, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde izdihamla karşı karşıya kalıyor. Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre Koç Holding’in Bangladeş’teki en önemli yatırımı Singer’in reklamlarında Burak Özçivit oynayacak.

Kaynak: Patronlar Dünyası