Burak Özçivit Koç Holding'in Bangladeş'teki Yüzü Oldu
Burak Özçivit Koç Holding'in Bangladeş'teki Yüzü Oldu
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Güney Asya ve Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip. Özvçit, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde izdihamla karşı karşıya kalıyor. Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre Koç Holding’in Bangladeş’teki en önemli yatırımı Singer’in reklamlarında Burak Özçivit oynayacak.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Burak Özçivit’in ünü sadece Türkiye ile sınır değil biliyorsunuz ki… Ünlü oyuncu Ortadoğu ülkelerinde çok geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Sık sık Ortadoğu’da yer alan ülkelerde tanıtımlara katılan Özçivit’in buralarda izdiham yarattığı magazin sayfalarında çoğunlukla yer alıyor.
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Koç Holding, Asya’daki en önemli yatırımlarından Singer Bangladeş’in yeni yüzü olarak Burak Özçivit’i seçti.
Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre Singer Bangladeş, sosyal medya hesabından Burak Özçivit’in duyurusunu gerçekleştirdi.
Şirketin CEO’su MHM Fairoz, “Dönüşüm yolculuğumuzu duyurmaktan ve Burak Özçivit'i bu kampanyanın yüzü olarak görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
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Öte yandan Koç Holding, 2019 yılında Bangladeş’e adım attı ve burada 78 milyon dolarlık yatırımla tesis kurdu. Tesiste 4 binden fazla kişiye istihdam sağlanıyor.
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