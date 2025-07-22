onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Burak Özçivit'in Veda Paylaşımından Şakir Paşa Ailesi Hakkındaki İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Burak Özçivit'in Veda Paylaşımından Şakir Paşa Ailesi Hakkındaki İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 00:31

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

22 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit, tam 6 senedir başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosundan ani bir kararla ayrıldı.

Burak Özçivit, tam 6 senedir başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosundan ani bir kararla ayrıldı.

Burak Özçivit, 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinden ücrette anlaşamadığı iddiasıyla ayrılmıştı. Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istediği iddia edilirken bu iddiaya bir yenisi daha eklendi. Deniz Tural, Burak Özçivit'in çok daha yüksek bir ücret istediğini iddia etti.

Detaylar:

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki skandal ayrılığı hala hatırlarsınız.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki skandal ayrılığı hala hatırlarsınız.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan hikayesinin bittiği gerekçesiyle çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, OGM Pictures'ın Çarpıntı dizisiyle geri dönüyor. Diziden çıktığı dönemde 3 yıllık rol arkadaşı Evrim Alasya'nın veda paylaşımı yapmaması üzerine Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Evrim Alasya, eski rol arkadaşına yeni dizi tebriğini eksik etmedi.

Detaylar:

NOW'ın sevilen ama bir o kadar da talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan son gelişmeyle herkesi bir kez daha şaşırttı.

NOW'ın sevilen ama bir o kadar da talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan son gelişmeyle herkesi bir kez daha şaşırttı.

NOW'ın türlü talihsizlikler yaşayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ikinci sezona çok az bir zaman kala iptal edildi. İkinci sezonunu izleyemeyeceğimiz Şakir Paşa Ailesi'nin dijital platformda devam edebileceği iddia edildi.

Detaylar:

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert'in başrollerde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen Çarpıntı, sonunda sete çıktı. Setten ilk görselleri sizler için paylaştık.

Detaylar:

Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın sete çıkmasına az bir zaman kaldı.

Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın sete çıkmasına az bir zaman kaldı.

Engin Akyürek, yeni sezonun en iddialı işlerinden Bereketli Topraklar dizisinin başrolü olmuştu. Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar dizisindeki partnerinin kim olacağı merak konusu olurken sonunda beklenen haber geldi. Ünlü oyuncu, Engin Akyürek'in partneri oldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da başrol krizi yaşanıyor.

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da başrol krizi yaşanıyor.

Kuruluş Osman'da 6 sezondur rol alan Burak Özçivit, diziden anlaşmazlık sonucu ayrıldı. Bölüm başı 4 milyon TL istediği için diziden ayrıldığı iddia edilen Özçivit, Instagram hesabı üzerinden hafif gönderme içeren bir paylaşımla Kuruluş Osman'a veda etti.

Detaylar:

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk sezonu yayınlanırken türlü sorunlar yaşamıştı.

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk sezonu yayınlanırken türlü sorunlar yaşamıştı.

NOW'ın iddialı ama başından bela eksik olmayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, 2. sezon onayı almasına rağmen aniden iptal edildi. Dizide Hakkiye'yi canlandıran Yağmur Başkurt, Instagram hesabı üzerinden duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

Detaylar:

Ekranların sevilen ismi Seda Bakan, son olarak Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmıştı.

Ekranların sevilen ismi Seda Bakan, son olarak Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmıştı.

Adile filminde Müjde Ar'a hayat veren Seda Bakan, TV ekranlarına geri döndü. Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak iddialı diziye başrol olan Seda Bakan, başrolü Uğur Güneş, Celil Nalçakan ve Ahsen Eroğlu’yla paylaşacak.

Detaylar:

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025, 13 Haziran’da final yaptı ve kazanan isim Adem Kılıççı oldu.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025, 13 Haziran’da final yaptı ve kazanan isim Adem Kılıççı oldu.

Survivor All Star 2025’in şampiyonu Adem Kılıççı, kupayı kaldırdıktan sonra da gündemden düşmüyor. Yarışmada yaşadıkları, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Dokunulmazlık oyununda yaşadığı sakatlığı anlatan Adem, “Bu videoyu yayınlamayın demiştim” notuyla paylaşım yaptı.  Videoda Adem’in düştüğü ve yarışmacıların kahkaha attığı anlar izleyenleri de güldürdü.

Detaylar:

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da 7. sezon öncesi ayrılık krizi yaşandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da 7. sezon öncesi ayrılık krizi yaşandı.

6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, dün bambaşka bir gündemle konuşuldu. 6 sezon boyunca dizinin başrolü olan ve Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit diziden ayrıldı! Ayrılık sebebinin de yapımdan istediği bölüm başı ücret olduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'in istediği 4 milyon liralık bölüm başı ücret sosyal medyanın diline düştü.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başına gelen olaylar yetmezmiş gibi, şimdi de Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi!

Başına gelen olaylar yetmezmiş gibi, şimdi de Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi!

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, belki de Türk televizyon tarihinin başına en çok olay gelen dizisi olmuştur. Dizi zaten sezona Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla başladı. RTÜK cezası, yangınlar derken dizi sezon finaline erken gitti. Ancak son olarak ani bir kararla dizinin yeni sezonunun iptal olduğu açıklandı. Bu kararın ardından dizide Ayşe'ye hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Detaylar:

Türk dizileri Arap ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz ki.

Türk dizileri Arap ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz ki.

NOW ekranlarında seyirciyle buluşan Çift Kişilik Oda dizisi, geçen yıl hiç yaz dizisi çekilmemesi sebebiyle diziseverleri sevindirmişti. Ancak bu sevinç uzun sürmedi ve dizi final kararı aldı. Reklam bütçeleri ve reytingler sonu getirdi. 8. bölümüyle final yapacak dizinin 7. bölümünün iki hafta üst üste yayınlanmaması tepki almıştı. Sosyal medya gündemi Çift Kişilik Oda’yı konuşurken bir gelişme yaşandı.

Detaylar:

Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu bir süredir TV projelerinden uzaktı.

Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu bir süredir TV projelerinden uzaktı.

Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yazın bitmesiyle birlikte güzel projeler bizi bekliyor gibi görünüyor. Başarılı oyunculardan oluşan kadrolarıyla şimdiden heyecanlandıran diziler var. Onlardan biri de güzel oyuncumuz Burçin Terzioğlu’nun başrolünde olduğu Güzelkoy dizisi. Güzelkoy için cast seçimleri sürerken Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu’nun annesini kimin oynayacağını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın