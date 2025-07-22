Burak Özçivit'in Veda Paylaşımından Şakir Paşa Ailesi Hakkındaki İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Burak Özçivit, tam 6 senedir başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosundan ani bir kararla ayrıldı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki skandal ayrılığı hala hatırlarsınız.
NOW'ın sevilen ama bir o kadar da talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan son gelişmeyle herkesi bir kez daha şaşırttı.
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın sete çıkmasına az bir zaman kaldı.
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ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da başrol krizi yaşanıyor.
NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk sezonu yayınlanırken türlü sorunlar yaşamıştı.
Ekranların sevilen ismi Seda Bakan, son olarak Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmıştı.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025, 13 Haziran’da final yaptı ve kazanan isim Adem Kılıççı oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da 7. sezon öncesi ayrılık krizi yaşandı.
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Başına gelen olaylar yetmezmiş gibi, şimdi de Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi!
Türk dizileri Arap ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz ki.
Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu bir süredir TV projelerinden uzaktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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