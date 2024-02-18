Aşk Seviye mi Atladı? Bestemsu Özdemir, Burak Deniz’in Ailesiyle Kutladığı Doğum Gününde Boy Gösterdi!
Aşk Seviye mi Atladı? Bestemsu Özdemir, Burak Deniz’in Ailesiyle Kutladığı Doğum Gününde Boy Gösterdi!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/burak-den...
Bir süredir konuşulan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in aşk iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
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Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Burak Deniz yeni aşk iddiaları ile gündemde.
Son olarak 'Bambaşka Biri' dizisinde rol alan Deniz, oyunculuğu ile izleyenleri etkiliyor.
Geçtiğimiz günlerde 33 yaşına giren oyuncu arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
Deniz'in doğum gününe bir süredir aşk iddialarıyla ile anılan Bestemsu Özdemir'de katıldı.
İkilinin aşk iddiaları Sapanca'da bir otele girerken hayranları tarafından çekilen görüntüler ile güçlenmişti.
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Doğum gününe Deniz'in teyzesi de katıldı. Özdemir'in de aileye girdiği iddiaları güçlenmiş oldu.
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