Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aşk Seviye mi Atladı? Bestemsu Özdemir, Burak Deniz’in Ailesiyle Kutladığı Doğum Gününde Boy Gösterdi!

Aşk Seviye mi Atladı? Bestemsu Özdemir, Burak Deniz’in Ailesiyle Kutladığı Doğum Gününde Boy Gösterdi!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 15:18

Bir süredir konuşulan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in aşk iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/burak-den...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Burak Deniz yeni aşk iddiaları ile gündemde.

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Burak Deniz yeni aşk iddiaları ile gündemde.

Son olarak 'Bambaşka Biri' dizisinde rol alan Deniz, oyunculuğu ile izleyenleri etkiliyor.

Son olarak 'Bambaşka Biri' dizisinde rol alan Deniz, oyunculuğu ile izleyenleri etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde 33 yaşına giren oyuncu arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Geçtiğimiz günlerde 33 yaşına giren oyuncu arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Deniz'in doğum gününe bir süredir aşk iddialarıyla ile anılan Bestemsu Özdemir'de katıldı.

Deniz'in doğum gününe bir süredir aşk iddialarıyla ile anılan Bestemsu Özdemir'de katıldı.

İkilinin aşk iddiaları Sapanca'da bir otele girerken hayranları tarafından çekilen görüntüler ile güçlenmişti.

İkilinin aşk iddiaları Sapanca'da bir otele girerken hayranları tarafından çekilen görüntüler ile güçlenmişti.

İkilinin aşk iddiaları ile ilgili ayrıntılar için:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğum gününe Deniz'in teyzesi de katıldı. Özdemir'in de aileye girdiği iddiaları güçlenmiş oldu.

Doğum gününe Deniz'in teyzesi de katıldı. Özdemir'in de aileye girdiği iddiaları güçlenmiş oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın