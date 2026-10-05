Bulutlara Gümüşle Müdehale Krize Yol Açtı: İki Komşu Ülkeyi Karşı Karşıya Getirdi

Honduras hava durumu verileri, uydu görüntüleri ve saha ölçümleriyle operasyonları izlemeye devam ediyor. Tarım Bakanlığı yetkilileri ise tekniğin sıfırdan bulut oluşturamadığını ve yağışın garanti edilemeyeceğini vurguluyor. Güney bölgelerindeki üreticiler uçuşların ardından yağmur gördüklerini söylüyor, ancak bunun tohumlamadan kaynaklandığı kanıtlanmış değil.

Bulut tohumlamanın etkisi bilim dünyasında tartışmalı. Dünya Meteoroloji Örgütü, hava müdahalesi uygulamalarını ne teşvik ediyor ne de engelliyor; örgüt bilimsel temelli araştırmaları desteklemeyi hedefliyor.