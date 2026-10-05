Bulutlara Gümüşle Müdehale Krize Yol Açtı: İki Komşu Ülkeyi Karşı Karşıya Getirdi
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Orta Amerika ülkesi Honduras, yaklaşık 10 aydır süren kuraklığı aşmak için bulutlara gümüş iyodür uygulaması yapıyor. Komşu El Salvador'daki çevreciler ise bulutların sınır tanımadığını belirterek bölgenin yağış düzeninin etkilenebileceği uyarısında bulundu ve diyalog çağrısı yaptı.
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Honduras, yaklaşık 10 aydır süren kuraklık nedeniyle Kuru Koridor'da bulut tohumlama uçuşlarına başladı.
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El Salvador'daki çevre örgütü CESTA, bulutların sınır tanımadığını belirterek komşu ülkelerin yağış düzeninin etkilenebileceği uyarısında bulundu.
Honduras uçuşları sürdürürken tekniğin mevcut bulutlara bağlı olduğunu ve yağışın garanti edilemeyeceğini belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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