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Bulutlara Gümüşle Müdehale Krize Yol Açtı: İki Komşu Ülkeyi Karşı Karşıya Getirdi

Bulutlara Gümüşle Müdehale Krize Yol Açtı: İki Komşu Ülkeyi Karşı Karşıya Getirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 10:55
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Orta Amerika ülkesi Honduras, yaklaşık 10 aydır süren kuraklığı aşmak için bulutlara gümüş iyodür uygulaması yapıyor. Komşu El Salvador'daki çevreciler ise bulutların sınır tanımadığını belirterek bölgenin yağış düzeninin etkilenebileceği uyarısında bulundu ve diyalog çağrısı yaptı.

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Kaynak: 1, 2, 3

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Honduras, yaklaşık 10 aydır süren kuraklık nedeniyle Kuru Koridor'da bulut tohumlama uçuşlarına başladı.

Honduras, yaklaşık 10 aydır süren kuraklık nedeniyle Kuru Koridor'da bulut tohumlama uçuşlarına başladı.

Honduras Tarım Bakanlığı, kuraklıktan etkilenen yaklaşık 2 milyon hektarlık alanı kapsayan program kapsamında toplam 20 uçuş planlıyor. Uygulamada mevcut bulutlara gümüş iyodür gibi çekirdeklenme maddeleri bırakılıyor. Amaç, tarım ürünleri, hayvancılık ve su rezervleri için toprak nemini ve yağışı artırmak.

Program kapsamında şimdiye kadar sekiz uçuş gerçekleştirildi. Uçuş başına yaklaşık 100 litre olmak üzere toplam 800 litre gümüş iyodür kullanıldı. 12 uçuş ise atmosfer koşullarının uygun olmasını bekliyor.

El Salvador'daki çevre örgütü CESTA, bulutların sınır tanımadığını belirterek komşu ülkelerin yağış düzeninin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

El Salvador'daki çevre örgütü CESTA, bulutların sınır tanımadığını belirterek komşu ülkelerin yağış düzeninin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

CESTA Amigos de la Tierra örgütünün başkanı Ricardo Navarro, müdahalenin büyüklüğüne bağlı olarak bölgedeki yağış dağılımının da değişebileceğini savunuyor. Navarro, konunun diplomatik yoldan ele alınmasını ve Orta Amerika Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun (CCAD) devreye girmesini istiyor.

Navarro ayrıca ormansızlaşma ve çevresel bozulmanın bölgenin iklim karşısındaki dayanıklılığını azalttığını, su kıtlığıyla mücadelede ağaçlandırmanın daha etkili olabileceğini belirtiyor.

Honduras uçuşları sürdürürken tekniğin mevcut bulutlara bağlı olduğunu ve yağışın garanti edilemeyeceğini belirtiyor.

Honduras uçuşları sürdürürken tekniğin mevcut bulutlara bağlı olduğunu ve yağışın garanti edilemeyeceğini belirtiyor.

Honduras hava durumu verileri, uydu görüntüleri ve saha ölçümleriyle operasyonları izlemeye devam ediyor. Tarım Bakanlığı yetkilileri ise tekniğin sıfırdan bulut oluşturamadığını ve yağışın garanti edilemeyeceğini vurguluyor. Güney bölgelerindeki üreticiler uçuşların ardından yağmur gördüklerini söylüyor, ancak bunun tohumlamadan kaynaklandığı kanıtlanmış değil.

Bulut tohumlamanın etkisi bilim dünyasında tartışmalı. Dünya Meteoroloji Örgütü, hava müdahalesi uygulamalarını ne teşvik ediyor ne de engelliyor; örgüt bilimsel temelli araştırmaları desteklemeyi hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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