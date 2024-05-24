Bulgaristan Plakalı Araç: Bir Otomobile 17 Kişi Birden Sığmış

Edirne’de polisin dur ihtiyarına uymayarak kaçan bir otomobilin içinde toplam 17 kişi olduğu tespit edildi. İnsan kaçakçıları olay yerinde izlerini kaybettirirken, düzensiz göçmenler ise işlem yapılması için Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.