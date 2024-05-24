Bulgaristan Plakalı Araç: Bir Otomobile 17 Kişi Birden Sığmış
Bulgaristan Plakalı Araç: Bir Otomobile 17 Kişi Birden Sığmış
Edirne’de polisin dur ihtiyarına uymayarak kaçan bir otomobilin içinde toplam 17 kişi olduğu tespit edildi. İnsan kaçakçıları olay yerinde izlerini kaybettirirken, düzensiz göçmenler ise işlem yapılması için Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
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Trafik polisleri, CB 2356 TH Bulgaristan plakalı aracı durdurmak istedi ancak araç kontrol noktasından kaçtı.
Kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu trafik polislerinin ekip otosuna çarparak durduruldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, otomobilin içinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 14 düzensiz kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.
Tıka basa adeta istiflenerek otomobilin içine doldurulan göçmenlerin halsiz olduğu ve ayağa kalkmakta zorluk yaşadıkları görüldü. Ayrıca, otomobilin bagajında Meriç Nehri üzerinden göçmenlerin geçiş yapması için de bot bulundu.
Polisler, 1'i Iraklı, 6'sı Suriyeli ve 7'si Filistinli toplam 14 düzensiz kaçak göçmeni hastane kontrolünün ardından gerekli işlemlerini yapmak üzere emniyette götürdü. Öte yandan otomobilin içinde göçmenleri terk ederek kaçan sürücü ve 2 kişiyi bulmak için inceleme başlattı.
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