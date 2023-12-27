Bülent Ersoy'un Yalı Çapkını İsyanından Kızıl Goncalar Yapım Şirketi Açıklamasına TV Dünyasında Yaşananlar
Bülent Ersoy'un Yalı Çapkını İsyanından Kızıl Goncalar Yapım Şirketi Açıklamasına TV Dünyasında Yaşananlar
27 Aralık Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programında yine sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı. Dizi oyuncuları hakkında konuşulan 4. bölümde Mert Ramazan Demir'i gören Bülent Ersoy sinirlerine hakim olamazken, Yalı Çapkını hakkında verdi veriştirdi.
Ünlü televizyon dizisi "Aile"nin sevilen karakteri Serap'ı canlandıran başarılı oyuncu Selin Şekerci, dizideki karakterinin ölümünün ardından lokma döktürdü. Şekerci, karakterine ve izleyicilere bu şekilde veda etti.
Tam bir şeye seviniyoruz, sonra yine olan oluyor. Aile dizisinde bir daha çocuklarının olamayacağını öğrendiğimiz Devin ve Aslan çiftinin tam yeniden bebekleri olacağını öğrenip sevinmişken Devin vuruldu!
Sezonun en heyecanlı yarışmalarından MasterChef finale doğru adım adım ilerliyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümlerde 3. ceketi giyen isim de belli oldu. Çekişmeli yarış esnasında Mehmet Şef'in yaşanan kaostan "40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim" diyerek bahsetmesi ise geceye damgasını vurdu.
atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da da yine şoke eden bir olay işlendi. Eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla yayına gelen Fatma Hanım anlattıklarıyla herkesi şaşırtırken, eşinin sevgilisinin bebeğini emzirdiğini açıklamasıyla stüdyoyu dumur etti.
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Tarikatları konu edildiği için hedef tahtasına oturtulan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'a siyaset dünyasından sürpriz bir telefon geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a telefon ederek, "Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum" dediği belirtiliyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Deniz Baysal'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin iş görüşmesi yaptığı sahnede kadroya geçene kadar stajyer maaşı alacağını öğrenmesine verdiği tepki, sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı bu duruma muazzam bir parmak bastı.
Kızıl Goncalar dizisi sadece halkın değil siyasilerin de gündemine oturan bir dizi oldu bildiğiniz gibi. Öyle ki dizi hakkında siyasi partilerin bile açıklamaları oldu. Kızıl Goncalar hakkında bir kadın da video çekti ve dizinin tarikat gerçeklerini su yüzüne çıkardığını açıkladı.
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Senden Önce" için hazırlıklar devam ediyor. Alp Navruz'un başrol olacağı dizideki kadın oyuncular merak edilirken, Navruz'a eşlik edecek iki kadın oyuncu da sonunda açıklandı.
2023 yılında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yaşanan ve sosyal medyanın dikkatini çeken olayları sizin için derledik. İşte yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran olaylar!
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FOX Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi kısa sürede inanılmaz bir sükse yarattı. Afişlerine saldırılar düzenlenen ve cemaatler tarafından hedef gösterilen yapımla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut'un "İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdüler." dediği iddia edildi. Bu haberlere tepki gösteren GOLD Film'den yeni açıklama geldi.
Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arak dizisi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in oyunculuğuyla epey sevilmişti. Yeni ölümü heyecanla beklenen diziden bomba bir haber geldi ve Birsen Altuntaş dizide değişikliklere gidildiğini belirtti.
Geçtiğimiz aylarda doğduğu gün kendisini ırmak kenarına bırakan ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Ethan Gönül, programdan sonra annesiyle asla iletişime geçemediğini gözyaşları içinde anlattı. Müge Anlı'nın sinirlerine hakim olamadığı olay, yeniden gündeme geldi.
Sık sık takipçilerinin cinsellik itiraflarını da paylaşarak gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Çağlayan, Ezmeci'nin Hürrem yağına dair yaptığı tespitle dobralığını konuşturdu.
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