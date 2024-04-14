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Buket Aydın Ellerini Görüp "Yaşlanmışsın" Diyen Takipçisine Sinirlenip Cevap Verdi

Buket Aydın Ellerini Görüp "Yaşlanmışsın" Diyen Takipçisine Sinirlenip Cevap Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 15:18

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve YouTube videoları ile gündeme gelen sunucu Buket Aydın, son fotoğrafında kendisine yazılan yoruma çok sinirlendi. Yoruma cevap veren Aydın'ın 'b*k atacak bir şey bulamadın' sözleri dikkatlerden kaçmadı.

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Haber bültenlerinde karşımıza çıkan ve simasına alışkın olduğumuz isimlerden biri de sunucu Buket Aydın.

Haber bültenlerinde karşımıza çıkan ve simasına alışkın olduğumuz isimlerden biri de sunucu Buket Aydın.

Pek çok kanalda ana haber bülteni sunan, aynı zamanda tartışma programı sunuculuğu da üstlenen Buket Aydın son yıllarda işiyle değil, yer aldığı tartışmalarla gündeme geliyor.

Kendisi bir diğer yandan dijitale ayak uydurarak YouTube hesabında videolar yayınlıyor.

Kendisi bir diğer yandan dijitale ayak uydurarak YouTube hesabında videolar yayınlıyor.

Ancak videolarında her söylediği olay oluyor. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepki çeken açıklamaları tartışmaların fitilini ateşliyor. Yalnızca kullanıcılar ile değil, ünlü isimler ile de münakaşaya girdiği zamanlar magazinde karşımıza çıkıyor.

Seçim dönemlerinin aktif isimlerinden biri diyebileceğimiz Buket Aydın, çoğu isim gibi desteklediği kişiyi açıklamakta sakınca duymamıştı.

Seçim dönemlerinin aktif isimlerinden biri diyebileceğimiz Buket Aydın, çoğu isim gibi desteklediği kişiyi açıklamakta sakınca duymamıştı.

Haber Global'de 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programını sunan Buket Aydın, yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'u programında konuk etmişti. Ekrem İmamoğlu hakkında söyledikleriyle herkesi şaşkına çeviren Buket Aydın, önce YouTube kanalında yılan taklidi yapmış, ardından 'Oyum da size değil Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim' demişti.

Bir diğer yandan yıllar içerisinde yaşadığı değişim ve geçirdiği operasyonlarla anıldı kendisi.

Bir diğer yandan yıllar içerisinde yaşadığı değişim ve geçirdiği operasyonlarla anıldı kendisi.

Yıllar içerisinde yaşadığı değişim, yüzüne yaptırdığı dokunuşlar sosyal medyada ara ara kullanıcıların yeniden gün yüzüne çıkarttığı konular arasında yer alıyor. Estetik operasyonlardan sonra neredeyse bambaşka bir insan oldu kendisi...

Daha fazla estetik yaptırmak istediğini söyleyen Buket Aydın'ın son olarak Paris gezisinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Daha fazla estetik yaptırmak istediğini söyleyen Buket Aydın'ın son olarak Paris gezisinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
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Bir takipçisi fotoğrafta ön planda kalan eli hakkında yaşlandığını gösterdiğine dair yorumda bulundu.

Bir takipçisi fotoğrafta ön planda kalan eli hakkında yaşlandığını gösterdiğine dair yorumda bulundu.

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Buket Aydın ise bu yoruma epey bir sinirlendi ve "ya b*k atacak bir şey bulamadın di mi başka?" sözleriyle cevap verdi.

Buket Aydın ise bu yoruma epey bir sinirlendi ve "ya b*k atacak bir şey bulamadın di mi başka?" sözleriyle cevap verdi.

'Ya b*k atacak bir şey bulamadın di mi başka 🤣🤣🤣 Evet kendini böyle avut.'

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