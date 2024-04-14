Buket Aydın Ellerini Görüp "Yaşlanmışsın" Diyen Takipçisine Sinirlenip Cevap Verdi

Ancak videolarında her söylediği olay oluyor. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepki çeken açıklamaları tartışmaların fitilini ateşliyor. Yalnızca kullanıcılar ile değil, ünlü isimler ile de münakaşaya girdiği zamanlar magazinde karşımıza çıkıyor.