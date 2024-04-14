Buket Aydın Ellerini Görüp "Yaşlanmışsın" Diyen Takipçisine Sinirlenip Cevap Verdi
Buket Aydın Ellerini Görüp "Yaşlanmışsın" Diyen Takipçisine Sinirlenip Cevap Verdi
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Haber bültenlerinde karşımıza çıkan ve simasına alışkın olduğumuz isimlerden biri de sunucu Buket Aydın.
Kendisi bir diğer yandan dijitale ayak uydurarak YouTube hesabında videolar yayınlıyor.
Seçim dönemlerinin aktif isimlerinden biri diyebileceğimiz Buket Aydın, çoğu isim gibi desteklediği kişiyi açıklamakta sakınca duymamıştı.
Bir diğer yandan yıllar içerisinde yaşadığı değişim ve geçirdiği operasyonlarla anıldı kendisi.
Daha fazla estetik yaptırmak istediğini söyleyen Buket Aydın'ın son olarak Paris gezisinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
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Bir takipçisi fotoğrafta ön planda kalan eli hakkında yaşlandığını gösterdiğine dair yorumda bulundu.
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Buket Aydın ise bu yoruma epey bir sinirlendi ve "ya b*k atacak bir şey bulamadın di mi başka?" sözleriyle cevap verdi.
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