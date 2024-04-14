Serenay Sarıkaya'nın Herkese Dert Olan Göğüs Dekoltesi Tartışmasına Banu Alkan'dan "Silikon" Yorumu Geldi
Serenay Sarıkaya'nın Herkese Dert Olan Göğüs Dekoltesi Tartışmasına Banu Alkan'dan "Silikon" Yorumu Geldi
Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen kadın oyuncularından Serenay Sarkaya, GQ Türkiye tarafından bu yıl ilk kez verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü almak için seçtiği elbiseyle magazine bomba gibi düştü. Herkes derin göğüs dekoltesini dert edinip sayısız yorum yaparken, Banu Alkan da gecikmedi.
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Serenay Sarıkaya gerek duruşuyla, gerek tarzıyla, gerekse güzelliğiyle Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen isimleri arasında.
Tabii yalnızca işleriyle ve başarılarıyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da gündemimizde sık sık yer alan isimlerden biri kendisi.
Tatilden döner dönmez işleriyle meşgul olmaya başlayan Serenay Sarıkaya, bu yıl ilk kez verilecek olan bir ödülün sahibi oldu. Ödülünü almak için ise New York'a uçtu.
Gitti gitmesine ancak ödül töreni gecesinde giydiği elbisenin göğüs dekoltesi herkesin derdi oldu!
Ancak sosyal medya bu konuda yorumunu belirtmek isteyenlerin benzetmeleriyle doldu taştı!
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Gündemi meşgul eden konuya bir de yılların Afrodit'i Banu Alkan dahil olmak istemiş.
Sarıkaya'nın başka bir dekolteli pozunu paylaşan Alkan, "Göğüsler silikon olmasaydı keşke. Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki." dedi.
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Ya defol git hastalıklı
ya kadının gögüsünü niye tartışıyosunuz sizene ya
neremi neremi diye başlardı uramı buramı diye devam ederdi Aphrodith🤣🤣🤣