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Serenay Sarıkaya'nın Herkese Dert Olan Göğüs Dekoltesi Tartışmasına Banu Alkan'dan "Silikon" Yorumu Geldi

Serenay Sarıkaya'nın Herkese Dert Olan Göğüs Dekoltesi Tartışmasına Banu Alkan'dan "Silikon" Yorumu Geldi

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 12:56

Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen kadın oyuncularından Serenay Sarkaya, GQ Türkiye tarafından bu yıl ilk kez verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü almak için seçtiği elbiseyle magazine bomba gibi düştü. Herkes derin göğüs dekoltesini dert edinip sayısız yorum yaparken, Banu Alkan da gecikmedi.

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Serenay Sarıkaya gerek duruşuyla, gerek tarzıyla, gerekse güzelliğiyle Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen isimleri arasında.

Serenay Sarıkaya gerek duruşuyla, gerek tarzıyla, gerekse güzelliğiyle Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen isimleri arasında.

Yer aldığı her iş büyük başarılar elde eden ünlü oyuncuyu her anlamda takdir etmeden duramıyoruz. Uzun yıllar üstüne televizyon ekranlarına geri döndüğü ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde yer aldığı Aile dizisi de epey konuşuldu biliyorsunuz.

Tabii yalnızca işleriyle ve başarılarıyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da gündemimizde sık sık yer alan isimlerden biri kendisi.

Tabii yalnızca işleriyle ve başarılarıyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da gündemimizde sık sık yer alan isimlerden biri kendisi.

Uzun bir süredir Mert Demir ile birlikte anılıyor adı bildiğiniz gibi. Hiçbir şekilde aşk iddialarını doğrulamasalar da sık sık bir arada görüyoruz bu ikiliyi. Diğer bir yandan daha yeni tatil dönüşü yakalandılar.

Tatilden döner dönmez işleriyle meşgul olmaya başlayan Serenay Sarıkaya, bu yıl ilk kez verilecek olan bir ödülün sahibi oldu. Ödülünü almak için ise New York'a uçtu.

Tatilden döner dönmez işleriyle meşgul olmaya başlayan Serenay Sarıkaya, bu yıl ilk kez verilecek olan bir ödülün sahibi oldu. Ödülünü almak için ise New York'a uçtu.

GQ Türkiye tarafından bu yıl ilk kez verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nün sahibi Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü oyuncu ödülünü almak için koştur koştur New York'a giti.

Gitti gitmesine ancak ödül töreni gecesinde giydiği elbisenin göğüs dekoltesi herkesin derdi oldu!

Gitti gitmesine ancak ödül töreni gecesinde giydiği elbisenin göğüs dekoltesi herkesin derdi oldu!

Pek çok kişi göğüslerini yaptırmış olmasına ve silikon gibi durduğuna yönelik eleştiriler sıralarken, kimileri stilistinin böyle bir hatayı nasıl yaptığını sorguluyordu.

Ancak sosyal medya bu konuda yorumunu belirtmek isteyenlerin benzetmeleriyle doldu taştı!

Ancak sosyal medya bu konuda yorumunu belirtmek isteyenlerin benzetmeleriyle doldu taştı!

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Gündemi meşgul eden konuya bir de yılların Afrodit'i Banu Alkan dahil olmak istemiş.

Gündemi meşgul eden konuya bir de yılların Afrodit'i Banu Alkan dahil olmak istemiş.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve son dönemde Hailey Bieber ile ilgili paylaşımlarıyla bizi hayretlere sürükleyen Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine 'silikon' yorumunda bulundu.

Sarıkaya'nın başka bir dekolteli pozunu paylaşan Alkan, "Göğüsler silikon olmasaydı keşke. Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki." dedi.

Sarıkaya'nın başka bir dekolteli pozunu paylaşan Alkan, "Göğüsler silikon olmasaydı keşke. Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki." dedi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuız?

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Mer Tem

Ya defol git hastalıklı

azra

ya kadının gögüsünü niye tartışıyosunuz sizene ya

H.ibrehim

neremi neremi diye başlardı uramı buramı diye devam ederdi Aphrodith🤣🤣🤣