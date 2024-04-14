Serenay Sarıkaya'nın Herkese Dert Olan Göğüs Dekoltesi Tartışmasına Banu Alkan'dan "Silikon" Yorumu Geldi

Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen kadın oyuncularından Serenay Sarkaya, GQ Türkiye tarafından bu yıl ilk kez verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü almak için seçtiği elbiseyle magazine bomba gibi düştü. Herkes derin göğüs dekoltesini dert edinip sayısız yorum yaparken, Banu Alkan da gecikmedi.