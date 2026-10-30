Bugün Üzgünüm, Sevindiğim Zaman da Sevineceğim
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Bir inşaat alanı iç dünyam. Yıkılan duvarlar, yenilenen çitler, değişen eşyalar, bir yandan veda, bir yandan kutlama… kahkaha ve gözyaşının bir arada aktığı o nadir, küçük nefesler ve özlediğim ışık gözlerimdeki. Kaz ayakları yüzümün hataları gibi görünmüyor şu an, hak ettiğim katlanmalar onlar, gülüşün doğallığından, gerçekliğinden gelen.
Büyük vedalarım oldu, sanki yüreğimin bir parçasını da çekip alacak gibiydi gidişleri.
Kendi çocukluğumun masumiyetinde bir kırılganlık içimde.
Yasıma izin veriyorum.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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