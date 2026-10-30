Bugün Üzgünüm, Sevindiğim Zaman da Sevineceğim

Ufak donma halleri kaldı yüreğimde ne ağlamayı isyan etmeyi sığdırabildim ne de boş verip ardıma dönmeyi. Yüzümde hüznün verdiği bir gülümseme, olsun…

Kabullenilmiş acılar da sevdaya dahil değil mi?

İnsan olmayı seviyorum böyle anlarda, duygularımı çekiştirmeden yaşayabildiğim bu yalın hallerde. Acısa da yüreğim ses etmiyorum, yaşattığı bu tada şükür doluyorum, yine de gözümde akmayı bekleyen bir damla yaş. Kararsız benim gibi, aşağı mı inse tüm yüzümü yalayarak yoksa kayıplara mı karışsa gözümün aynasında…

Kademeli nefeslerim arasında kayboluyor sonunda, hüznüm donuyor yüzümde, gözlerim uzaklarda vedaların peşinde.

İnsan kendini izlerken kirpiklerinin dizilişini de hayal eder mi ruhunun dalgasına göre? Ben ederim, gidenin ardından el uzatır gibi görünürler zihnimin gözünde.

İçimde bir çocuğun masumiyeti diyeceğim de, bildiğim tek çocuk masumiyeti benimki. Diğerleri de böyle hisseder mi, tadı aynı mıdır kırılganlıklarının, suskunluğu bu derece sessiz midir, yalnızlığı bu kadar kalabalık mı?