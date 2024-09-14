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Bugün Mevlid Kandili: Sevdikleriniz İçin En Güzel, Dualı, Resimli Mevlid Kandili Mesajları ve Sözleri!

Bugün Mevlid Kandili: Sevdikleriniz İçin En Güzel, Dualı, Resimli Mevlid Kandili Mesajları ve Sözleri!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 09:33

Mevlid KandiliRebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum günü olarak biliniyor. Mevlid Kandili'ni tüm Müslümanlar dua ederek geçiriyor. Ayrıca bu kutsal günde tüm Müslüman kardeşler birbirlerinin kandili kutluyor.

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, en farklı ve resimli Mevlid Kandili mesajları, sözleri...

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En Güzel Mevlid Kandili Mesajları

En Güzel Mevlid Kandili Mesajları

  • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

  • Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Kalpler vardır, sevgiyi yasatmak için; insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için; mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

  • Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Dualı Mevlid Kandili Sözleri

Dualı Mevlid Kandili Sözleri

  • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

  • Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

  • Allaha kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun kandili mübarek olsun.

  • Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Kandilinizi kutlarım.

Resimli Mevlid Kandili Mesajları

Resimli Mevlid Kandili Mesajları

  • Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

  • Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

  • Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

  • Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

En Farklı Mevlid Kandili Mesajları

En Farklı Mevlid Kandili Mesajları

  • Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle..Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

  • Mübarek günler vardır. beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Allah nice kandillere ulaştırsın.

  • Bu gece mevlid gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

  • Duanız kabul, ameliniz makbul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Anlamlı Mevlid Kandili Sözleri

Anlamlı Mevlid Kandili Sözleri

  • Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

  • Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

  • Yakınlık ne mekânda ne zamandadır. Sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Dualarda buluşmak dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

  • Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Eylül yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

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