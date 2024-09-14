Bugün Mevlid Kandili: Sevdikleriniz İçin En Güzel, Dualı, Resimli Mevlid Kandili Mesajları ve Sözleri!

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum günü olarak biliniyor. Mevlid Kandili'ni tüm Müslümanlar dua ederek geçiriyor. Ayrıca bu kutsal günde tüm Müslüman kardeşler birbirlerinin kandili kutluyor.

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