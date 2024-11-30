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Bugün İndirimde Neler Var? Xiaomi Robot Süpürgeden YSL Libre Parfüme 30 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Xiaomi Robot Süpürgeden YSL Libre Parfüme 30 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 13:18

30 Kasım 2024'te sizler için harika indirimlerle dolu bir gün hazırladık. Xiaomi'nin akıllı teknolojisi ile donatılmış robot süpürgesi, ev temizliğinizi kolaylaştıracak bir ürün. Ayrıca YSL Libre parfüm, zarif kokusuyla sizi büyüleyecek. Bu ürünler ve daha fazlası günün fırsatları arasında sizleri bekliyor. Bu eşsiz indirimlerden yararlanmak için acele edin!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge Beyaz

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13.499,00 TL yerine 10.499,00 TL.

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2. Karaca Coffee Art 1101 Süt Köpürtücülü, 20 Bar Basınçlı, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi 1,5l Inox

4.499,00 TL'den 3.999,00 TL'ye düştü.

Karaca Coffee Art 1101 Süt Köpürtücülü, 20 Bar Basınçlı, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi 1,5l Inox

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3. Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü

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8.599,00 TL yerine şimdi 7.599,00 TL.

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4. Ray-Ban Rb 2186 49 1292B1 Ray-Ban Güneş Gözlüğü

4. Ray-Ban Rb 2186 49 1292B1 Ray-Ban Güneş Gözlüğü

6.161,81 TL'den 2.788,99 TL'ye düştü.

Ray-Ban Rb 2186 49 1292B1 Ray-Ban Güneş Gözlüğü

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5. Bella Maison Simple Seramik Espresso 2'li Kahve Fincanı Seti (105 Cc)

5. Bella Maison Simple Seramik Espresso 2'li Kahve Fincanı Seti (105 Cc)

829,99 TL yerine şimdi 199,20 TL.

Bella Maison Simple Seramik Espresso 2'li Kahve Fincanı Seti (105 Cc)

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6. LEGO® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

6. LEGO® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

2.250,00 TL'den 1.912,50 TL'ye düştü.

LEGO® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

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7. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

7. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

4.158,20 TL yerine şimdi 2.079,10 TL.

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

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8. SAMSONITE KA6-09-001 15.6" Securipak Notebook Sırt Çantası Siyah

8. SAMSONITE KA6-09-001 15.6" Securipak Notebook Sırt Çantası Siyah

2.629,00TL'den 1.798,23TL'ye düştü.

SAMSONITE KA6-09-001 15.6' Securipak Notebook Sırt Çantası Siyah

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9. JBL Clip5, Bluetooth Hoparlör, IP67, Siyah

9. JBL Clip5, Bluetooth Hoparlör, IP67, Siyah

Prime fırsatı ile 2.899,00TL

JBL Clip5, Bluetooth Hoparlör, IP67, Siyah

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10. Razer Ornata V3 Tenkeyless - Kompakt Düşük Profil Oyun Klavyesi

10. Razer Ornata V3 Tenkeyless - Kompakt Düşük Profil Oyun Klavyesi

1.876,50TL yerine şimdi 1.457,22TL.

Razer Ornata V3 Tenkeyless - Kompakt Düşük Profil Oyun Klavyesi

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11. Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici

11. Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici

Prime fırsatı ile 5.399,00TL.

Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici

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12. Samsung Galaxy Tab S9 8 GB RAM, 128 GB Hafıza Tablet, Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili)

12. Samsung Galaxy Tab S9 8 GB RAM, 128 GB Hafıza Tablet, Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili)

20.724,00TL'den 18.774,00TL'ye düştü.

Samsung Galaxy Tab S9 8 GB RAM, 128 GB Hafıza Tablet, Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili)

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13. Estee Lauder Cilt Bakım Seti - Advanced Night Repair Serum 50ml Göz Kremi 5ml Supreme Soft Nemlendirici 15ml

13. Estee Lauder Cilt Bakım Seti - Advanced Night Repair Serum 50ml Göz Kremi 5ml Supreme Soft Nemlendirici 15ml

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Estee Lauder Cilt Bakım Seti - Advanced Night Repair Serum 50ml Göz Kremi 5ml Supreme Soft Nemlendirici 15ml

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14. Cool Halı Sakura 2201 Krem Hav Toz Vermez Etnik Desenli Modern Dokuma Bukleli Salon Halısı

14. Cool Halı Sakura 2201 Krem Hav Toz Vermez Etnik Desenli Modern Dokuma Bukleli Salon Halısı

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Cool Halı Sakura 2201 Krem Hav Toz Vermez Etnik Desenli Modern Dokuma Bukleli Salon Halısı

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15. Smeg 50's Style Retro Cream Ekmek Kızartma Makinesi 2x1

15. Smeg 50's Style Retro Cream Ekmek Kızartma Makinesi 2x1

Smeg 50's Style Retro Cream Ekmek Kızartma Makinesi 2x1

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16. Siveno %100 Doğal Roll-on Beyazlatıcı Etkili Deodorant Ter Kokusu Önleyici Bitkisel Lekesiz Vegan 50 ml

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Sena YİĞİT
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