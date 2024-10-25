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Bugün İndirimde Neler Var? Victoria's Secret Ürünlerinden Skechers Ayakkabılara 25 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Victoria's Secret Ürünlerinden Skechers Ayakkabılara 25 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 07:01

25 Ekim 2024 tarihindeki indirimlerde neler mi var? Victoria's Secret ürünlerinden Skechers ayakkabılara kadar birçok üründe fırsatlar sizleri bekliyor. Bu özel günün fırsatlarından yararlanmak için daha fazla beklemeyin. Kendinizi ve sevdiklerinizi bu kaliteli ürünlerle şımartın. İndirimlerin tadını çıkarın, bu fırsatları kaçırmayın. Unutmayın, bu indirimler sınırlı bir süre için geçerli. Bu yüzden hemen harekete geçin ve bu muhteşem fırsatları değerlendirin.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Victoria's Secret Bombshell Oud Eau De Parfüm 100 Ml

1. Victoria's Secret Bombshell Oud Eau De Parfüm 100 Ml

6.300 TL yerine şimdi 3.750 TL.

Victoria's Secret Bombshell Oud Eau De Parfüm 100 Ml

Trendyol

2. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

2. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

Seçili yüz nemlendiricilerinde 200 TL, en sevilen yüz temizleme jellerinde 300 TL indirim kuponu var!

Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

Trendyol

3. Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

3. Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

600 TL ve üzerine sepette 200 TL indirim fırsatını sakın kaçırmayın!

Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

Trendyol

4. Sinoz No:16 Nemlendirici Besleyici Yenileyici Işıltı Verici Mucizevi Onarıcı Bakım Yağı 100 ml

4. Sinoz No:16 Nemlendirici Besleyici Yenileyici Işıltı Verici Mucizevi Onarıcı Bakım Yağı 100 ml

300 TL üzeri alışverişlerde tanımlı olan 50 TL kuponu sizi bekkiyor.

Sinoz No:16 Nemlendirici Besleyici Yenileyici Işıltı Verici Mucizevi Onarıcı Bakım Yağı 100 ml

Trendyol

5. Havoş Acı Kahve Kaşe Blazer Ceket

5. Havoş Acı Kahve Kaşe Blazer Ceket

Mağazayı takip edenlere özel olan indirim kuponunu ve bu sezonun trendlerini kaçırmayın!

Havoş Acı Kahve Kaşe Blazer Ceket

Trendyol
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6. Madame Coco Odette Tek Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Takımı - Mor

6. Madame Coco Odette Tek Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Takımı - Mor

2.399,99 TL yerine 840,00 TL.

Madame Coco Odette Tek Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Takımı - Mor

Hepsiburada

7. Bella Maison Isabella Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Yeşil

7. Bella Maison Isabella Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Yeşil

11.666,99 TL yerine indirimle 2.899,99 TL.

Bella Maison Isabella Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Yeşil

Hepsiburada

8. Skechers D'lıtes Kadın Sneaker 149267

8. Skechers D'lıtes Kadın Sneaker 149267

8.123,75 TL yerine şimdi sepette 6.092,81 TL.

Skechers D'lıtes Kadın Sneaker 149267

Hepsiburada

9. Karaca Grammy Inox 6 Parça Standlı Bıçak Seti

9. Karaca Grammy Inox 6 Parça Standlı Bıçak Seti

1.059,98 TL'den indirimle 799,99 TL'ye düştü.

Karaca Grammy Inox 6 Parça Standlı Bıçak Seti

Hepsiburada

10. HP 15 Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD

10. HP 15 Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD

Fiyatı indirimle 9.499,00 TL.

HP 15 Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD

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11. Esbit Majoris Termos Kap

11. Esbit Majoris Termos Kap

Fiyatı 753,05 TL.

Esbit Majoris Termos Kap

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12. Einhell TE-SD 3,6 Li Kit Şarjlı Vidalama

12. Einhell TE-SD 3,6 Li Kit Şarjlı Vidalama

İndirimle 1.055,00 TL.

Einhell TE-SD 3,6 Li Kit Şarjlı Vidalama

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13. Wrangler Walker Jean Pantolon Kadın

13. Wrangler Walker Jean Pantolon Kadın

Fiyatı 2.099,30 TL.

Wrangler Walker Jean Pantolon Kadın

Amazon

14. Kyver Dil Temizleme Aparatı Metal (Siyah)

14. Kyver Dil Temizleme Aparatı Metal (Siyah)

Fiyatı 134,91 TL.

Kyver Dil Temizleme Aparatı Metal (Siyah)

Amazon'da yer alan fırsatları keşfetmek için tıklayın

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