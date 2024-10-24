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Bugün İndirimde Neler Var? Versace Parfümlerden Nespresso Kahve Makinelerine 24 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Versace Parfümlerden Nespresso Kahve Makinelerine 24 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 12:22

24 Ekim 2024 tarihinde alışveriş dünyasında neler olup bittiğini merak ediyor musunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Bugün, Versace'nin büyüleyici parfümlerinden Nespresso'nun kaliteli kahve makinelerine kadar birçok üründe inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Alışveriş severler için kaçırılmayacak bu fırsatlar, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunuyor. Kendinizi şımartmak veya sevdiklerinize özel bir hediye arıyorsanız, bu fırsatları mutlaka değerlendirmelisiniz. Bu eşsiz indirimlerle dolu günün fırsatlarına göz atın ve alışverişin tadını çıkarın!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Estee Lauder Doğal ve Mat Bitişli - Double Wear Stay-in-Place Fondöten SPF 10 ( 2N1 Desert Beige ) - 30 ml

1. Estee Lauder Doğal ve Mat Bitişli - Double Wear Stay-in-Place Fondöten SPF 10 ( 2N1 Desert Beige ) - 30 ml

Double Wear ve Futurist ailesinde olan %30 indirim fırsatını kaçırmayın!

Estee Lauder Doğal ve Mat Bitişli - Double Wear Stay-in-Place Fondöten SPF 10 ( 2N1 Desert Beige ) - 30 ml

Trendyol

2. Tefal Blender Seti 1000 W

2. Tefal Blender Seti 1000 W

Tefal'in seçili ürünlerinde geçerli olan 200 TL kuponu tükenmeden yakalayın!

Tefal Blender Seti 1000 W

Trendyol

3. Signal White System Diş Macunu 2 Haftada Daha Beyaz Dişler 75 ml X4 Adet

3. Signal White System Diş Macunu 2 Haftada Daha Beyaz Dişler 75 ml X4 Adet

Signal ağız bakım ürünlerinde 150 TL üzeri alışverişte %40 indirim!

Signal White System Diş Macunu 2 Haftada Daha Beyaz Dişler 75 ml X4 Adet

Trendyol

4.

5. Versace Eros Edt 100 ml Erkek Parfümü

5. Versace Eros Edt 100 ml Erkek Parfümü

Versace markasında yer alan alt limitsiz %20 indirim kuponunu kaçırmayın!

Versace Eros Edt 100 ml Erkek Parfümü

Trendyol

6. Emsan Seylan Tencere Seti 8 Parça

6. Emsan Seylan Tencere Seti 8 Parça

Emsan Seylan 8 parça çelik tencere seti alana Lucca 7 parça granit tencere seti 1 TL! Üstelik seçili tencere, tava ve kupalarda 2 al 1 öde fırsatları da var. Tam koşmalık!

Emsan Seylan Tencere Seti 8 Parça

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7. Zeblaze Vibe 7 Pro Silver Akıllı Saat

7. Zeblaze Vibe 7 Pro Silver Akıllı Saat

3.750,00 TL yerine şimdi 3.499,00 TL.

Zeblaze Vibe 7 Pro Silver Akıllı Saat

Hepsiburada

8. Madame Coco Giverny Banyo Paspas - Gri - 50X80 cm

8. Madame Coco Giverny Banyo Paspas - Gri - 50X80 cm

Şimdi sepette 402,50 TL.

Madame Coco Giverny Banyo Paspas - Gri - 50X80 cm

Hepsiburada

9. Nespresso Vertuo Next Beyaz Kahve Makinesi

9. Nespresso Vertuo Next Beyaz Kahve Makinesi

12.999,00 TL yerine indirimle 9.999,00 TL.

Nespresso Vertuo Next Beyaz Kahve Makinesi

Hepsiburada

10. Jumbo Lily 24 Parça 6 Kişilik Bone Yemek Takımı

10. Jumbo Lily 24 Parça 6 Kişilik Bone Yemek Takımı

12.999,00 TL'den indirimle 6.999,00 TL'ye düştü.

Jumbo Lily 24 Parça 6 Kişilik Bone Yemek Takımı

Hepsiburada

11. PUMA UP Trainers Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

11. PUMA UP Trainers Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Şimdi  1.006,18 TL.

PUMA UP Trainers Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Amazon'da yer alan fırsatları keşfetmek için tıktık

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12. Only & Sons ONSARWIN PUFFER COAT OTW BF Mont Erkek

12. Only & Sons ONSARWIN PUFFER COAT OTW BF Mont Erkek

Fiyatı sadece 964,09 TL.

Only & Sons ONSARWIN PUFFER COAT OTW BF Mont Erkek

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13. Ledlenser K4R 4GB Gri Şarjlı Anahtarlık Fener

13. Ledlenser K4R 4GB Gri Şarjlı Anahtarlık Fener

İndirimle 351,93 TL.

Ledlenser K4R 4GB Gri Şarjlı Anahtarlık Fener

Amazon'da yer alan fırsatları keşfetmek için tıktık

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14. TP-Link Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

14. TP-Link Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Fiyatı 1.031,42 TL.

TP-Link Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

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15. Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 50 g x 20 Adet

15. Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 50 g x 20 Adet

Sadece 136,47 TL. 

Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 50 g x 20 Adet

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16. SoundPEATS Air4 Lite Kulaklık

16. SoundPEATS Air4 Lite Kulaklık

Fiyatı sadece 989,10 TL.

SoundPEATS Air4 Lite Kulaklık

Amazon'da yer alan fırsatları keşfetmek için tıktık

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