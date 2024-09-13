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Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 7'den Fissler Düdüklü Tencereye 13 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 7'den Fissler Düdüklü Tencereye 13 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 12:40

Günün fırsatlarına göz atın, kaçırmak istemeyeceğiniz indirimler sizleri bekliyor! Samsung Galaxy Watch 7'den Fissler Düdüklü Tencereye kadar birçok ürün, 13 Eylül 2024 tarihinde özel fiyatlarla sizlerle. Teknoloji tutkunları için akıllı saatlerin son modeli Samsung Galaxy Watch 7, mutfakta pratik çözümler arayanlar içinse Fissler Düdüklü Tencere bu fırsatların başında geliyor. Bu eşsiz indirimlerle sevdiklerinize hediye alabilir, kendinizi şımartabilirsiniz. Fırsatlar sınırlı stoklarla ve belirli bir süre için geçerli, bu yüzden acele edin! Bu özel indirimlerle alışverişin keyfini çıkarın.

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Bu içerik 13.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 6 Lt.

1. Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 6 Lt.

18.799,00 TL yerine şimdi sepette 13.599,15 TL.

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 6 Lt.

Hepsiburada

2. Linens Livio 39X39X52,5 cm Abajur Füme

2. Linens Livio 39X39X52,5 cm Abajur Füme

2.450,00 TL yerine indirimle 1.470,00 TL.

Linens Livio Abajur Füme

Hepsiburada

3. Özdilek Trioline Hardal Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı

3. Özdilek Trioline Hardal Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı

1.980,00 TL'den 1.289,25 TL'ye düştü.

Özdilek Trioline Hardal Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı

Hepsiburada

4. Cybex Adac Aton B2 I Size Puset Ana Kucağı Bebek Oto Koltuğu 0-13 kg

4. Cybex Adac Aton B2 I Size Puset Ana Kucağı Bebek Oto Koltuğu 0-13 kg

9.900,00 TL yerine 6.930,00 TL.

Cybex Adac Ana Kucağı Bebek Oto Koltuğu

Hepsiburada

5. Hotiç Gold Kadın Mini (Çapraz) Çanta

5. Hotiç Gold Kadın Mini (Çapraz) Çanta

3.998,00 TL yerine sepette 1.619,10 TL.

Hotiç Gold Kadın Mini (Çapraz) Çanta

Hepsiburada
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6. Adidas Advantage Base Erkek Siyah Sneaker

6. Adidas Advantage Base Erkek Siyah Sneaker

2.599,00 TL yerine şimdi 1.949,25 TL.

Adidas Advantage Base Erkek Siyah Sneaker

Hepsiburada

7. Gucci GG1660S 001 54 Güneş Gözlüğü

7. Gucci GG1660S 001 54 Güneş Gözlüğü

22.500,00 TL yerine sepette 13.500,00 TL.

Gucci GG1660S 001 54 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

8. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Krem 40MM SM-L300NZEATUR (Samsung Türkiye Garantili)

8. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Krem 40MM SM-L300NZEATUR (Samsung Türkiye Garantili)

9.699,00 TL yerine şimdi sepette 8.424,00 TL.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat Krem

Hepsiburada

9. Anker Soundcore VR P10 TWS Oyuncu Kulaklığı

9. Anker Soundcore VR P10 TWS Oyuncu Kulaklığı

1.849,00 TL yerine 1.524,00 TL.

Anker Soundcore VR P10 TWS Oyuncu Kulaklığı

Hepsiburada

10. Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

10. Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

3.760,00 TL'den 3.379,00 TL'ye düştü.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

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11. Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

11. Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

6.299,00 TL yerine şimdi 4.999,00 TL.

Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

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12. Russell Hobbs Espresso Makinesi

12. Russell Hobbs Espresso Makinesi

7.520,29 TL yerine 5.001,99 TL.

Russell Hobbs Espresso Makinesi

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

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13. Razer BlackShark V2 X - Çok Platformlu Kablolu Esports Kulaklık

13. Razer BlackShark V2 X - Çok Platformlu Kablolu Esports Kulaklık

2.690,00 TL'den 1.869,33 TL'ye düştü.

Razer BlackShark V2 X - Çok Platformlu Kablolu Esports Kulaklık

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14. Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

14. Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

34.999,00 TL yerine 33.249,00 TL.

Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

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