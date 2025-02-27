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Bugün İndirimde Neler Var? Penti Pijama Takımlarından Casio Marka Saatlere 27 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti Pijama Takımlarından Casio Marka Saatlere 27 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 12:06

27 Şubat 2025 tarihinde neler indirimde olduğunu merak ediyor musunuz? Penti'nin şık ve rahat pijama takımlarından, Casio'nun kaliteli ve dayanıklı saatlerine kadar pek çok ürün sizleri bekliyor. Bu günün fırsatlarını kaçırmayın, indirimli ürünlerle dolu bir alışveriş deneyimi yaşayın. İhtiyaçlarınızı karşılarken bütçenizi sarsmayacak bu fırsatları değerlendirmenizi öneririz. İndirimlerin keyfini çıkarın!

Bu içerik 27.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Calvin Klein Kadın Çanta, Siyah

1. Calvin Klein Kadın Çanta, Siyah

Şık ve minimalist tasarımıyla her kombine uyum sağlayan bu Calvin Klein omuz çantası, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Hem şık hem de kullanışlı bir çanta arayanlar için ideal.

Calvin Klein  Kadın Çanta, Siyah

2. Herschel Retreat™ Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

2. Herschel Retreat™ Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

Hem şık hem de kullanışlı bu Herschel sırt çantası, dayanıklı yapısı ve geniş iç hacmiyle günlük kullanım için mükemmel bir seçenek. İndirimli fiyatıyla hem tarzınızı tamamlayın hem de eşyalarınızı rahatça taşıyın!

Herschel Retreat™ Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

3. Levi's Housemark Polo Tişört Polo Erkek

3. Levi's Housemark Polo Tişört Polo Erkek

Klasik ve zamansız bir parça olan bu Levi's polo tişört, indirimli fiyatıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Hem rahat hem de şık bir görünüm için ideal.

Levi's Housemark Polo Tişört Polo Erkek

4. Pusat Rapid Ultra Tam Boyutlu Monster Tactile Red Switch 80 M Tıklama Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi (Siyah)

4. Pusat Rapid Ultra Tam Boyutlu Monster Tactile Red Switch 80 M Tıklama Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi (Siyah)

Oyuncular için özel olarak tasarlanmış bu Pusat mekanik klavye, hızlı tepki süresi ve RGB aydınlatmasıyla oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. İndirimli fiyatıyla oyun keyfinizi katlayın.

Pusat Rapid Ultra Tam Boyutlu Monster Tactile Red Switch 80 M Tıklama Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi (Siyah)

5. Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Krem

5. Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Krem

Krem rengi ve modern tasarımıyla sofralarınıza zarafet katacak bu Kütahya Porselen yemek takımı, indirimli fiyatıyla sofralarınızı yenilemeye hazır.

Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Krem

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6. Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Beyaz

6. Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Beyaz

Ev temizliğinde devrim yaratan bu Roborock robot süpürge, sonik paspaslama özelliğiyle zeminleri pırıl pırıl yapıyor. İndirimli fiyatıyla temizlik işlerini kolaylaştırın!

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Beyaz

7. Huawei Huaweı Watch D2 – Siyah Kauçuk

7. Huawei Huaweı Watch D2 – Siyah Kauçuk

Sağlık takibi ve şık tasarımı bir araya getiren bu Huawei akıllı saat, günlük aktivitelerinizi ve sağlık verilerinizi takip etmenize yardımcı oluyor. İndirimli fiyatıyla hem şık hem de sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin!

Huawei Huaweı Watch D2 – Siyah Kauçuk

8. Casio Casıo Ltp-1302D-1A2Vdf Kadın Kol Saati

8. Casio Casıo Ltp-1302D-1A2Vdf Kadın Kol Saati

Klasik ve zarif tasarımıyla her kombine uyum sağlayan bu Casio kadın kol saati, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Zamansız bir şıklık arayanlar için ideal.

Casio Casıo Ltp-1302D-1A2Vdf Kadın Kol Saati

9. New Balance 109 Erkek Siyah Sneaker MS109BAT

9. New Balance 109 Erkek Siyah Sneaker MS109BAT

Rahatlığı ve sportif şıklığı bir arada sunan bu New Balance sneakerlar, günlük kullanım için mükemmel bir seçenek. İndirimli fiyatıyla hem tarzınızı tamamlayın hem de konforun tadını çıkarın!

New Balance 109 Erkek Siyah Sneaker MS109BAT

10. KIKO Dudak Nemlendiricisi - Coloured Balm-08 Almond

10. KIKO Dudak Nemlendiricisi - Coloured Balm-08 Almond

Sepette 1500TL'ye 300TL, 2000TL'ye 500TL indirim. 

KIKO Dudak Nemlendiricisi - Coloured Balm-08 Almond

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11. MAİ COLLECTİON Mely Bej Teddy Ceket

11. MAİ COLLECTİON Mely Bej Teddy Ceket

Mai Şubat ayında %50 indirim fırsatları kaçırmayın!

MAİ COLLECTİON Mely Bej Teddy Ceket

12. Penti Leopar Chally Gömlek Pantolon Çok Renkli Pijama Takımı

12. Penti Leopar Chally Gömlek Pantolon Çok Renkli Pijama Takımı

PENTI100 kodu ile ilk 1000 kişiye 750 tlye 100 tl hediye kodu tüm ürünlerde geçerli.

Penti Leopar Chally Gömlek Pantolon Çok Renkli Pijama Takımı

13. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı 115c 3614273988469

13. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı 115c 3614273988469

En sevilen kapatıcı ve fondötenler sepette 1170 TL'den başlayan fiyatlarla!

Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı 115c 3614273988469

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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