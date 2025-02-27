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27 Şubat Marka Aktüeli! Hoka, Columbia, Nespresso : Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 27 Şubat Marka Aktüeli! Hoka, Columbia, Nespresso : Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 10:33

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Columbia, Hoka, Philips Avent, Nespresso, Lego, Acer, Greenote, Under Armour gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Acer UM.QB2EE.007 23.8" Full HD Monitör

Acer UM.QB2EE.007 23.8" Full HD Monitör

Acer marka monitör, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Acer UM.QB2EE.007 23.8' Full HD Monitör

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

40 dakikaya kadar çalışma süresine sahip olan akülü elektrikli süpürge, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Aşağıdaki detaylı yorumu okumayı da unutmayın!

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

'Kablosuz dikey süpürge almak isteyenler ve Greenote markasını merak edenler için detaylı bir yorum yapmak istedim. Müşteri hizmetleri ile her konuda çok rahatlıkla ve hızlıca iletişim kurabiliyorum. Bu yönleri takdire şayandır. 

Yurtdışından ürün alınca garanti nasıl olacak diye merak edenler olacaktır. Greenote bu konuda aşmış durumda ve kendilerine ulaşanları mağdur etmiyor.

GSC 50 modelini yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum.

Mağazayı incelerken GSC60 modelinin çıktığını gördüm. Özelliklerini ve başlıklarını görünce hayran kaldım. (GSC 50 modelini köydeki eve götürdüm) Ürünü değerlendirecek olursak; GSC60 modelinin en belirgin özelliği 33.000 Pa. olması önceki modelinde bu değer 23.000 Pa. ‘dı. 450w çekim gücü gerçekten üstün performans sergiliyor. Pil kapasitesi artmış. Böylece çalışma süresi daha uzamış, bu da harika bir durum. Çöp toplama haznesi kapasitesi de artmış, bunu da çok beğendim. Dokunmatik ve LED panelin olması görsellik ve işlevsellik açısından çok hoş olmuş. Artık 3 kademe olarak çekim gücü ayarlanabiliyor. İhtiyaca göre düşük, orta ve yüksek modda kullanabilirsiniz. Pilin ne kadar kaldığını daha somut olarak görebiliyorum. Fırçanın tasarımı evcil hayvanı olanlar ve evde saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler açısından çok güzel olmuş. Fırçaya dolanma oranı daha düşük oluyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Hoka U Skyline-Float X 1153350 Erkek Spor Ayakkabı

Hoka U Skyline-Float X 1153350 Erkek Spor Ayakkabı

40-48 arası numarası bulunan tarz sneaker, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Hoka U Skyline-Float X Erkek Spor Ayakkabı

'Beklentimin üstünde oldukça şık bir ayakkabı. Hızlı ve sorunsuz teslimat için de ayrıca teşekkürler.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Columbia Snowtrot Shorty Kadın Kar Botu

Columbia Snowtrot Shorty Kadın Kar Botu

Ultra rahat ve ayaklarınızı sıcacık tutacak Columbia kar botu, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Columbia Kadın Kar Çizmesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Under Armour UA Unstoppable Joggers Erkek Eşofman Altı

Under Armour UA Unstoppable Joggers Erkek Eşofman Altı

S-XXL arası bedeni bulunan eşofman altı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Under Armour Erkek Eşofman Altı

'Harika, çok rahat.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Philips Avent SCF395/11 Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

Philips Avent SCF395/11 Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

Emziren annelerin favorisi olan elektrikli göğüs pompası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Philips Avent Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

'Merhaba, biz daha önce başka bir süt sağma cihazı da kullandık fakat bu cihaz çok daha farklı. Avent bu konunun Mercedes'i diye düşünüyorum. Hem göğüs uçlarını hiç acıtmıyor hem de süt sağması diğer üründen çok daha iyi, fiyatı pahalı ama çok başarılı ve kaliteli bir ürün. Her anlamda çok memnunuz. Philips'i tebrik ederiz.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Columbia Puffect Kadın Mont

Columbia Puffect Kadın Mont

S-XL arası bedeni bulunan Columbia mont, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Columbia Puffect Kadın Mont

'Türkiye fiyatının 1/3'ü fiyatına aldım ve gerçek ürün geldi. Çok iyi bir mont tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Alla Turca Lux Uyku Seti

Alla Turca Lux Uyku Seti

Çift kişilik 6 parçadan oluşan uyku seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Alla Turca Lux Uyku Seti

'Kaliteli bir markadan da uyku seti almıştım. Yakıyor ve terletiyordu. __Bu ürünü alırken de endişe ettim. Ancak çok memnun kaldım. Tekrar sipariş vermeyi düşünüyorum. Teşekkürler.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Nespresso C35 Essenza Mini Beyaz Kahve Makinesi ve Süt Köpürtücü

Nespresso C35 Essenza Mini Beyaz Kahve Makinesi ve Süt Köpürtücü

Kahve severlerin favorisi olan Nespresso kahve makinesi ve süt köpürtücü aksesuarı, Günün Fırsatları arasında.

Nespresso C35 Essenza Mini Beyaz Kahve Makinesi ve Süt Köpürtücü

'Kahve sever olarak pratik ve lezzetli kahve yapabileceğim tek makine.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Metabo Powermaxx Bs Akülü Matkap

Metabo Powermaxx Bs Akülü Matkap

Bez taşıma çantası ile gelen akülü matkap, Günün Fırsatları arasında!

Metabo Powermaxx Bs Akülü Matkap

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Lego Icons Fıskiyeli Bahçe Sergilenebilir Bahçe Modeli Yapım Seti

Lego Icons Fıskiyeli Bahçe Sergilenebilir Bahçe Modeli Yapım Seti

Tam 1302 parçadan oluşan Lego seti, Günün Fırsatları arasında.

Lego Icons Fıskiyeli Bahçe Yapım Seti

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Chicco Pocket Snack Yükseltici Mama Sandalyesi

Chicco Pocket Snack Yükseltici Mama Sandalyesi

Bir restorana veya arkadaşınıza akşam yemeğine giderken size en pratik çözümü sunan Chicco yükseltici mama sandalyesi, Günün Fırsatları arasında.

Chicco Pocket Snack Yükseltici Mama Sandalyesi

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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