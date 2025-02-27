27 Şubat Marka Aktüeli! Hoka, Columbia, Nespresso : Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

40 dakikaya kadar çalışma süresine sahip olan akülü elektrikli süpürge, Günün Fırsat ürünleri arasında!

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Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

'Kablosuz dikey süpürge almak isteyenler ve Greenote markasını merak edenler için detaylı bir yorum yapmak istedim. Müşteri hizmetleri ile her konuda çok rahatlıkla ve hızlıca iletişim kurabiliyorum. Bu yönleri takdire şayandır.

Yurtdışından ürün alınca garanti nasıl olacak diye merak edenler olacaktır. Greenote bu konuda aşmış durumda ve kendilerine ulaşanları mağdur etmiyor.

GSC 50 modelini yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum.

Mağazayı incelerken GSC60 modelinin çıktığını gördüm. Özelliklerini ve başlıklarını görünce hayran kaldım. (GSC 50 modelini köydeki eve götürdüm) Ürünü değerlendirecek olursak; GSC60 modelinin en belirgin özelliği 33.000 Pa. olması önceki modelinde bu değer 23.000 Pa. ‘dı. 450w çekim gücü gerçekten üstün performans sergiliyor. Pil kapasitesi artmış. Böylece çalışma süresi daha uzamış, bu da harika bir durum. Çöp toplama haznesi kapasitesi de artmış, bunu da çok beğendim. Dokunmatik ve LED panelin olması görsellik ve işlevsellik açısından çok hoş olmuş. Artık 3 kademe olarak çekim gücü ayarlanabiliyor. İhtiyaca göre düşük, orta ve yüksek modda kullanabilirsiniz. Pilin ne kadar kaldığını daha somut olarak görebiliyorum. Fırçanın tasarımı evcil hayvanı olanlar ve evde saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler açısından çok güzel olmuş. Fırçaya dolanma oranı daha düşük oluyor.'