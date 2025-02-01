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Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Modellerinden En Sevilen Kahvelere 1 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Modellerinden En Sevilen Kahvelere 1 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 15:18

1 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş severler için çeşitli fırsatlar kapıda. LEGO modelleri, çocukların hayal gücünü zenginleştiren ve yetişkinlerin stresini azaltan bir oyuncak olarak bilinir. Bugün, en popüler LEGO setlerinde büyük indirimler var. Ayrıca, kahve tutkunları için de güzel haberlerimiz var. En sevilen kahve markaları, bugün özel indirimlerle sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, hem kendinize hem de sevdiklerinize harika hediyeler alın. Alışverişin keyfini çıkarın!

 Bu içerik 01.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Julius Meinl Originals GLORIETTE Bio Organik Fairtrade Çekirdek Kahve 1 Kg

1. Julius Meinl Originals GLORIETTE Bio Organik Fairtrade Çekirdek Kahve 1 Kg

Prime fırsatı ile 1.071,00TL.

Julius Meinl Originals GLORIETTE Bio Organik Fairtrade Çekirdek Kahve 1 Kg

2. Columbia Fivemile Butte II Kapüşonlu Erkek Mont

2. Columbia Fivemile Butte II Kapüşonlu Erkek Mont

12.499,90TL yerine şimdi 8.749,93TL.

Columbia Fivemile Butte II Kapüşonlu Erkek Mont

3. JBL Wave Beam2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, IE, Siyah

3. JBL Wave Beam2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, IE, Siyah

2.999,00TL'den 2.467,50TL'ye düştü.

JBL Wave Beam2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, IE, Siyah

4. Beats Pill - Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Taşınabilir Şarj Aleti

4. Beats Pill - Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Taşınabilir Şarj Aleti

6.083,80TL yerine şimdi  5.960,39TL.

Beats Pill - Kablosuz Bluetooth Hoparlör ve Taşınabilir Şarj Aleti

5. LEGO Star Wars Yüzbaşı Rex Kaskı 75349 - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (854 Parça)

5. LEGO Star Wars Yüzbaşı Rex Kaskı 75349 - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (854 Parça)

2.469,91TL'den 2.274,90TL'ye düştü.

LEGO Star Wars Yüzbaşı Rex Kaskı 75349 - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti (854 Parça)

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6. adidas Performance ID2704 Duramo RC Shoes

6. adidas Performance ID2704 Duramo RC Shoes

2.799 TL yerine şimdi 1.819,35 TL.

adidas Performance ID2704 Duramo RC Shoes

7. Madame Coco Tulipe Kupa - Carmen Kırmızı

7. Madame Coco Tulipe Kupa - Carmen Kırmızı

249,99 TL'den 62,49 TL'ye düştü.

Madame Coco Tulipe Kupa - Carmen Kırmızı

8. Madame Coco Blanch Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - Beyaz

8. Madame Coco Blanch Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - Beyaz

399,99 TL yerine şimdi 99,99 TL.

Madame Coco Blanch Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - Beyaz

9. KikoMilano KIKO Likit Ruj - Unlımıted Double Touch - 120

9. KikoMilano KIKO Likit Ruj - Unlımıted Double Touch - 120

699 TL'den 489,00 TL'ye düştü.

KikoMilano KIKO Likit Ruj - Unlımıted Double Touch - 120

10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

Kiehl'sın en sevilen seti tanışma fiyatıyla seni bekliyor. İkonik göz kremi avokado ve nem bombası Ultra Facial Krem ile tanışmanın tam zamanı!

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

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11. Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

11. Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

Çok al az öde ve mağazayı takip edenlere özel indirim kuponu kaçırmayın!

Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

12. COCOWISS CHOCOLATE Beyaz Çikolata Waffle & Krep & Pankek Sos 300gr

12. COCOWISS CHOCOLATE Beyaz Çikolata Waffle & Krep & Pankek Sos 300gr

Çikolata, waffle soslarında 4 al 3 öde fırsatını kaçırmayın!

COCOWISS CHOCOLATE Beyaz Çikolata Waffle & Krep & Pankek Sos 300gr

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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