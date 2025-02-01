İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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1 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
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Çok Al Az Öde
6 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
APEC Üç Tekerlekli Moped 46.990 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
Paşabahçe Grace Servis Tabağı 149 TL
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Kiwi Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL
4+1 Merdiven 749 TL
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7 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
Kumtel Dikey Isıtcı 1.590 TL
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL
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Dagi Erkek Pijama Takımı 489 TL
Oyun Çadırı 299 TL
2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 159 TL
Tivoli 9 Parça Tencere Seti 1.890 TL
ŞOK 1 - 4 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL
Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL
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