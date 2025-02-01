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İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.02.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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1 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL
onedio.com

  • Balküpü / Doğuş Şeker 1 Kg 43 TL

  • Tadım Dakota Ay Çekirdeği Çeşitleri 180 gr 27,50 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 89,90 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 129,90 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 74 TL

  • Cif & Banyo Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 69,75 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39,50 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 60 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 90 TL

  • Cpier Bond Fotokopi Kağıdı 99,95 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57 TL
onedio.com

  • Birşah Süt 1 Litre 26,75 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 500 gr 170 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 700 gr 125 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 62 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 79,50 TL 

  • Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 89,50 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

6 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

APEC Üç Tekerlekli Moped 46.990 TL

APEC Üç Tekerlekli Moped 46.990 TL
onedio.com

  • Onvo 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 20.999 TL

  • Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 17.499 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL

  • Blicra Tuşlu Cep Telefonu 1.699 TL

  • GoSmart Powerbank 499 TL

  • Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL

  • Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
onedio.com

  • Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL

  • Fantom Master Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

  • Homend Handmaid El Blender Seti 1.399 TL

  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 599 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 899 TL

  • Philips Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Cihazı 2.599 TL

  • Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

  • Pierre Cardin Vücut Analiz Baskülü 499 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Paşabahçe Grace Servis Tabağı 149 TL

Paşabahçe Grace Servis Tabağı 149 TL
onedio.com

  • Borosilikat Cam Tencere 399 TL

  • Kapaklı Şişe 89 TL

  • Çelik Termos Bardak 349 TL

  • Desenli Kızartma Tenceresi 399 TL

  • Kalpli Döküm Kek Kalıbı 499 TL

  • Kek Kalıbı ve Fırın Tepsisi Çeşitleri 189 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 219 TL

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Kiwi Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL

Kiwi Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL
onedio.com

  • Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.999 TL

  • Kiwi Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.099 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 479 TL

  • Kiwi Akıllı Takip Cihazı 399 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Katlanabilir Çift Kase 95 TL

  • Kiwi Pet Oyuncağı 49,50 TL

  • Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 Kg 449 TL

4+1 Merdiven 749 TL

4+1 Merdiven 749 TL
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  • Kozmetik Organizeri 479 TL

  • 4 Bölmeli Takı Organizeri 399 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 849 TL

  • PP Orta Boy Valiz 749 TL

  • PP Küçük Boy Valiz 649 TL

  • PP Makyaj Çantası 299 TL

  • PP Laptop Çantası 269 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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7 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

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onedio.com
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Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL

Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
onedio.com
  • Monster Abra A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.295 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
onedio.com

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Dikey Isıtcı 1.590 TL

Kumtel Dikey Isıtcı 1.590 TL
onedio.com

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL
onedio.com

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.790 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.290 TL

  • Range Karla El Mikseri 690 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makkinesi 599 TL

  • Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL

  • Rexon Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL

  • Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 159 TL

  • Trax Ayak Masaj Cihazı 219 TL

  • Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 99 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL
onedio.com

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Tv 11.990 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.975 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 239 TL

  • Voltme Hypercore Powerbank 599 TL

  • Polosmart Fenerli Nostaljik Radyo 799 TL

  • RGB Led Gece Lambası 99 TL

  • İmex Mini Hoparlör 359 TL

  • İmex Seyahat Kablo Seti 249 TL

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Dagi Erkek Pijama Takımı 489 TL

Dagi Erkek Pijama Takımı 489 TL
onedio.com

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 469 TL

  • Kadın / Erkek Welsoft Sweatshirt 249 TL

  • Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 229 TL

  • Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Kiğılı Erkek Regular Fit Gömlek 399 TL

  • Kiğılı Erkek Sweatshirt 399 TL

  • Kiğılı Erkek Slim Fit Gömlek 399 TL

  • Argesta Kadın Terlik 99 TL

  • Argesta Erkek Terlik 69 TL

  • Letoon Erkek Ayakkabı 389 TL

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

  • Flanel Yastık Kılıfı 99 TL

  • Kadın Ayakkabı 429 TL

  • Örme Patik 55 TL

Oyun Çadırı 299 TL

Oyun Çadırı 299 TL
onedio.com

  • Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL

  • Aktivite Kitapları 29,50 TL

  • Yükselen Zeka Benim Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL

  • Hikaye Kitapları 39,50 TL

  • Renklı Kalemli Boyama Kitabı 32,50 TL

  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL

  • Oyuncak Futbol Sahası 199 TL

2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 159 TL

2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 159 TL
onedio.com

  • Fırça Düzenleyici 99 TL

  • Makyaj Organizer 69 TL

  • Vakumlu Saklama Kabı 550 ml 21,50 TL

  • Vakumlu Saklama Kabı 1,2 Litre 32,50 TL

  • Vakumlu Saklama Kabı 1,7 Litre 39,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL

  • Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL

  • Telefon Tutucu 11 TL

  • Mandal Seti 20'li 32,50 TL

  • Saplı Gırgır 69 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL

  • Fırçalı Sabunluk Seti 99 TL

  • Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL

Tivoli 9 Parça Tencere Seti 1.890 TL

Tivoli 9 Parça Tencere Seti 1.890 TL
onedio.com

  • Benante Kahvaltı Seti 599 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 149 TL

  • Kalpli Porselen Fincan Seti 2'li 169 TL

  • Vazo Çeşitleri 169 TL

  • Cem Alüminyum Döküm Tava 399 TL

  • Cem Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa 199 TL

  • Glass in love Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti 55 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 139 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kase 6'lı 169 TL

  • Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü 149 TL

  • Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü 139 TL

  • Paşabahçe Amphora Mantar Kapaklı Sürahi 149 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 45 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 79 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 1 - 4 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL

Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL
onedio.com

  • Minkie Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL

  • Dollyland Luvlie Seyahatte 299 TL

  • Sevimli Bebekler 99,95 TL

  • Işıklı Müzikli Küçük Ev Aletleri 129 TL

  • Boncuklu Takı Seti 79,95 TL

  • Çantalı Makyaj Seti 119 TL

  • Balık Seti 79,95 TL

  • Acil Durum Araçları 79,95 TL

  • Drift Atan Araba 149 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL

Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL
onedio.com

  • Finlux Fin 9000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 22.999 TL

  • Nurtaş Çaycı 1.749 TL

  • Altus AL 808 Sm Banyo Tartısı 399 TL

  • Altus AL 375 Buzdolabı 19.999 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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