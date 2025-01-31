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1 - 7 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 1 - 7 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.01.2025 - 16:45

1 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Şubat 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

  • Balküpü / Doğuş Şeker 1 Kg 43 TL

  • Tadım Dakota Ay Çekirdeği Çeşitleri 180 gr 27,50 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 89,90 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 129,90 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 74 TL

  • Cif & Banyo Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 69,75 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39,50 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 60 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 90 TL

  • Cpier Bond Fotokopi Kağıdı 99,95 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 57 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 26,75 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 500 gr 170 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 700 gr 125 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 62 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 79,50 TL 

  • Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 89,50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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