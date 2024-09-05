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Bugün İndirimde Neler Var? Lacoste Spor Ayakkabıdan Apple MacBook Air'e 5 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lacoste Spor Ayakkabıdan Apple MacBook Air'e 5 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 10:13

5 Eylül 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Bella Maison'daki %70 indirimli ürünlerden, teknoloji severlerin gözdesi Macbook Air'e kadar birçok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Uzspace 650 ml Tritan Su Matarası 14 Farklı Renk Softtouch

1. Uzspace 650 ml Tritan Su Matarası 14 Farklı Renk Softtouch

769,90 TL yerine sadece 577,42 TL.

Burada.

Hepsiburada

2. Victoria's Journals Victoria's Journals Gizli Spiralli Süresiz Planlayıcı Defter 3 Bölmeli

2. Victoria's Journals Victoria's Journals Gizli Spiralli Süresiz Planlayıcı Defter 3 Bölmeli

449,00 TL yerine sadece 239,40 TL.

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3. Bella Maison Fruit Meşrubat Bardağı 4'lü

3. Bella Maison Fruit Meşrubat Bardağı 4'lü

799,99TL yerine sadece 240,00 TL.

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4. Fissler Vitaquick Glossy Düdüklü Tencere 4,5 Litre

4. Fissler Vitaquick Glossy Düdüklü Tencere 4,5 Litre

9.499,00 TL yerine şimdi 7.599,00TL.

Burada

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5. Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli̇ 180X60 cm Ayaklı Boy Aynası

5. Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli̇ 180X60 cm Ayaklı Boy Aynası

2.000,00 TL'den 1.500,00 TL'ye düştü.

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Hepsiburada
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6. Lacoste Sport L003 Neo Kadın Bej Sneaker

6. Lacoste Sport L003 Neo Kadın Bej Sneaker

5.799,00 TL yerine şimdi 4.349,00 TL.

Buradan ulaşın

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7. Baby Plus Vakumlu Çift Taraflı Bebek Mama Saklama Termosu 450 ml

7. Baby Plus Vakumlu Çift Taraflı Bebek Mama Saklama Termosu 450 ml

549,99 TL yerine 423,49 TL.

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8. Wiz Squire Renkli Ambiyans Akıllı Masa Lambası

8. Wiz Squire Renkli Ambiyans Akıllı Masa Lambası

1.999,00 TL yerine 1.599,20 TL.

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9. Apple 2024 M3 çipli 13 inç MacBook Air Laptop: 13.6 inç Liquid Retina Ekran, 8 GB Birleşik Bellek, 256 GB SSD Depolama

9. Apple 2024 M3 çipli 13 inç MacBook Air Laptop: 13.6 inç Liquid Retina Ekran, 8 GB Birleşik Bellek, 256 GB SSD Depolama

43.999,00 TL yerine 39.499,00 TL.

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10. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt, Gül Kuvars

10. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt, Gül Kuvars

Şu anda Prime Fırsatı ile 1.699 TL.

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11. Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz

11. Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz

2.699,90 TL'den 2.258,00 TL'ye düştü.

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12. Under Armour Ua Charged Rogue 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

12. Under Armour Ua Charged Rogue 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

2.398,50 TL yerine 1.247,16TL.

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13. Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

13. Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

1.424,90 TL yerine 1.263,90 TL.

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14. Russell Hobbs Mutfak Robotu

14. Russell Hobbs Mutfak Robotu

3.949,00 TL yerine şimdi 2.763,99TL.

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15. Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Paslanmaz Çelik Okyanus Mavisi

15. Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Paslanmaz Çelik Okyanus Mavisi

7.520,29 TL yerine şimdi indirimle 5.001,99 TL.

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16. Penelope Pıyano Nevresim Seti 220x240 Lacivert

16. Penelope Pıyano Nevresim Seti 220x240 Lacivert

3.225,75 TL yerine şimdi indirimle 2.541,90 TL.

Burada.

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