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Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Yemek Takımından Tchibo Kahve Makinesine 2 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Yemek Takımından Tchibo Kahve Makinesine 2 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 12:04

2 Şubat 2025'te cazip indirimlerle karşınızdayız! Karaca'nın şıklığına ve kalitesine sahip yemek takımları, sofralarınızı zenginleştirecek bir fırsat olarak sizleri bekliyor. Üstelik Tchibo'nun kullanıcı dostu ve pratik kahve makineleri ile evinizdeki kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak bu ürünler, bugünün en dikkat çeken indirimleri arasında yer alıyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin tadını çıkarın!

  Bu içerik 02.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Nemlendirici Bordo Tonlu Dudak Yağı - Status Update

1. NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Nemlendirici Bordo Tonlu Dudak Yağı - Status Update

889,99 TL yerine 711,99 TL.

NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Nemlendirici Bordo Tonlu Dudak Yağı - Status Update

2. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

2. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

2.230,75 TL yerine indirimle 1449 TL.

Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

3. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

3. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

2.949 TL yerine şimdi 2.801,55 TL.

Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

4. MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10LU

4. MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10LU

249,90 TL yerine şimdi 162,43 TL.

MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10LU

5. Tchibo Esperto Latte Tam Otomatik Kahve Makinesi Antrasit

5. Tchibo Esperto Latte Tam Otomatik Kahve Makinesi Antrasit

17.499,00 TL yerine şimdi 12.999,00 TL.

Tchibo Esperto Latte Tam Otomatik Kahve Makinesi Antrasit

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6. Wave Beam2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, IE, Mavi

6. Wave Beam2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, IE, Mavi

2.999,00 TL yerine şimdi  2.467,50 TL.

Wave Beam2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, IE, Mavi

7. Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi, 6 Kişilik

7. Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi, 6 Kişilik

1.789,90 TL yerine şimdi 1.491 TL.

Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi, 6 Kişilik

8. CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi

8. CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi

Prime fırsatıyla 224,00 TL.

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi

9. HC Care HC Kaş ve Kirpik Serumu - 6 ml.

9. HC Care HC Kaş ve Kirpik Serumu - 6 ml.

HC Kaş Kirpik serumu şimdi satışta!

HC Care HC Kaş ve Kirpik Serumu - 6 ml.

10. New Well Ultra Black Eyeliner Pen

10. New Well Ultra Black Eyeliner Pen

Newwell de tüm ürünlerde 3 al 1 öde kanpanyası başladı!

New Well Ultra Black Eyeliner Pen

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11. Karaca Stream Bone Remi 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

11. Karaca Stream Bone Remi 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Sepetine özel indirimleri kaçırma!

Karaca Stream Bone Remi 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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