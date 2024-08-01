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Bugün İndirimde Neler Var? Buharlı Pişiriciden Halıya 1 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Buharlı Pişiriciden Halıya 1 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 10:23

1 Ağustos 2024 tarihinde, alışveriş severler için cazip fırsatlarla dolu bir gün bizleri bekliyor. Buharlı pişiriciden halıya kadar birçok üründe indirim fırsatını kaçırmayın. Siz de bu özel indirimlerden yararlanmak ve bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmak istiyorsanız, 1 Ağustos 2024 tarihinde sepetinizi hazırlayın. Bu tarih, hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla almanın, hem de ihtiyaçlarınızı karşılamak için harika bir fırsat.

Bu içerik 01.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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2. English Home Elegant Crown Pamuk Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı 200 x 220 cm Gümüş

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3. Lebrun 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı - Gold/platin

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6. adidas OZELLE Spor AyakkabıKadın

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7. USR NK2 Neopren Kettlebell

7. USR NK2 Neopren Kettlebell

3.092,95 TL'den 2.504,99 TL'ye düştü.

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8. Victorinox 6.7706.L118 SwissClassic 10cm Soyma Bıçağı

8. Victorinox 6.7706.L118 SwissClassic 10cm Soyma Bıçağı

260,10 TL yerine 215,20 TL.

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9. Doona Liki Trike Tek Parça Katlanır 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti S3 - Hound Grey

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10. Mepal Saklama Kutusu

10. Mepal Saklama Kutusu

803,52 TL yerine 599,90 TL.

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11. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

11. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

2.990,00 TL yerine indirimle 1.749,90 TL.

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12. adidas ULTRABOUNCE Spor AyakkabıErkek

12. adidas ULTRABOUNCE Spor AyakkabıErkek

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13. USR Pulsar Frizbi

13. USR Pulsar Frizbi

125,99 TL'den 80,99 TL'ye düştü.

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14. Monster High Acayip Havalı Arkadaşlar - Abbey, Oyuncak

14. Monster High Acayip Havalı Arkadaşlar - Abbey, Oyuncak

1.657,79 TL yerine indirimle 969,22 TL.

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