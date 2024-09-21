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Bugün İndirimde Neler Var? Bose Kulaklıktan Adidas Spor Ayakkabıya 21 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Bose Kulaklıktan Adidas Spor Ayakkabıya 21 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 10:57

21 Eylül 2024 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Bose'nin ses kalitesiyle öne çıkan bluetooth kulaklıktan, Levi's'ın rahat ve dayanıklı jeanlerine kadar birçok ürün indirimde. Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bose QuietComfort Ultra Kulakiçi Kulaklık, Beyaz

1. Bose QuietComfort Ultra Kulakiçi Kulaklık, Beyaz

Bose QuietComfort Ultra Kulakiçi Kulaklık, şu an Prime Fırsatı ile 13.000 TL.

Amazon

2. MACK Cityfit MCC-704 Laptop Çantası

2. MACK Cityfit MCC-704 Laptop Çantası

MACK Cityfit MCC-704 Laptop Çantası, 209,48 TL yerine 129,00 TL.

Amazon

3. Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar

3. Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar

Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar, 28.899,00 TL'den 23.249,00 TL'ye düştü.

Amazon

4. Adidas Vl Court Base Spor Ayakkabı Kadın

4. Adidas Vl Court Base Spor Ayakkabı Kadın

Adidas Vl Court Base Spor Ayakkabı Kadın, 1.747,60 TL yerine şimdi 1.653,01TL.

Amazon

5. Levi's 725 High Rise Bootcut Kot Pantolon Kadın

5. Levi's 725 High Rise Bootcut Kot Pantolon Kadın

Levi's 725 High Rise Bootcut Kot Pantolon Kadın, 1.600,71 TL yerine şimdi 1.377,90 TL.

Amazon
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6. Ugg W Goldenstar Clog Kadın Terlik

6. Ugg W Goldenstar Clog Kadın Terlik

Ugg W Goldenstar Clog Kadın Terlik, 5.442,90 TL yerine 4.523,90 TL.

Amazon

7. Globber Explorer 4in1 Bisiklet - Mint Yeşili

7. Globber Explorer 4in1 Bisiklet - Mint Yeşili

Globber Explorer 4in1 Bisiklet - Mint Yeşili, 9.995,55 TL yerine sepette 8.995,99 TL.

Hepsiburada

8. DeFacto Coool Oversize Fit Bisiklet Yaka Kalın Sweatshirt

8. DeFacto Coool Oversize Fit Bisiklet Yaka Kalın Sweatshirt

DeFacto Coool Oversize Fit Bisiklet Yaka Kalın Sweatshirt, 499,99TL yerine 249,99 TL.

Hepsiburada

9. Go Toys Real Tetris Ekransız Aktivite Oyuncağı

9. Go Toys Real Tetris Ekransız Aktivite Oyuncağı

Go Toys Real Tetris Ekransız Aktivite Oyuncağı, 323,80TL yerine şimdi 242,85 TL.

Hepsiburada

10. English Home Hardwood Bambu Saklama Kutusu 28 x 20 x 18 cm Kahve

10. English Home Hardwood Bambu Saklama Kutusu 28 x 20 x 18 cm Kahve

English Home Hardwood Bambu Saklama Kutusu, 259,99TL yerine şimdi indirimle 200,19 TL.

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11. Kiehl's Creamy Eye Treatment Avokado Ile Yoğun Nemlendiren Göz Kremi 14 ml

11. Kiehl's Creamy Eye Treatment Avokado Ile Yoğun Nemlendiren Göz Kremi 14 ml

Kiehl's Creamy Eye Treatment, 1.450,00 TL yerine 1.087,00 TL.

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