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Bugün İndirimde Neler Var? Bissell Halı Yıkama Makinesinden Porland Tabaklara 14 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Bissell Halı Yıkama Makinesinden Porland Tabaklara 14 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 14:09

14 Eylül 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Teknoloji severlerin gözdesi Garmin Fenix Akıllı Saate, modayı yakından takip edenlerin indirim beklediği trend ürünlere kadar birçok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Samsung HW-C400 2.0 Kanal 20 W Soundbar

1. Samsung HW-C400 2.0 Kanal 20 W Soundbar

4.759,00 TL yerine sadece 2.379,50 TL.

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2. Bissell Proheat 2x Revolution Halı - Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

2. Bissell Proheat 2x Revolution Halı - Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

17.989,00 TL yerine sadece 16.190,10 TL.

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3. Tangle Teezer Tangle Teezer Compact Styler Pink Holographic Saç Fırçası

3. Tangle Teezer Tangle Teezer Compact Styler Pink Holographic Saç Fırçası

679,00 TL yerine sadece 577,15 TL.

Buradan ulaşın

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4. SHEISMONO Ultra Soft Zoe Kimono Siyah

4. SHEISMONO Ultra Soft Zoe Kimono Siyah

649,90 TL yerine şimdi 552,41 TL.

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5. Porland Cosmos Ds2 Düz Tabak 20 Cm

5. Porland Cosmos Ds2 Düz Tabak 20 Cm

451,99 TL'den 384,19 TL'ye düştü.

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6. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas

6. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas

450,90 TL yerine şimdi 359,00 TL.

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7. Jumbo 6500 Siyah Çaydanlık

7. Jumbo 6500 Siyah Çaydanlık

2.797,00 TL yerine 2.305,26TL.

Burada

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8. Garmin fenix 7X Solar - Siyah

8. Garmin fenix 7X Solar - Siyah

Şu anda Prime Fırsatı ile 36.352,76TL.

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9. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, 15.1 lt

9. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, 15.1 lt

3.589,00 TL yerine 3.149,00 TL. 

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10. Adidas Fortarun 2.0 K Spor Ayakkabı Unisex Çocuk

10. Adidas Fortarun 2.0 K Spor Ayakkabı Unisex Çocuk

1.599,00 TL yerine 1.359,90TL.

 Buradan ulaşın

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11. Soundcore by Anker Space One Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık

11. Soundcore by Anker Space One Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık

3.479,00 TL'den 2.899,00 TL'ye düştü. 

Burada

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