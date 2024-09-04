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Bugün İndirimde Neler Var? Barbie'nin Rüya Evi'nden Apple Watch SE'ye 4 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Barbie'nin Rüya Evi'nden Apple Watch SE'ye 4 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 04:57

4 Eylül 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Barbie'nin Rüya Evi'nden, teknoloji severlerin gözdesi Apple Watch SE'ye kadar birçok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 04.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1x Simplecook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça 21BM

1. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1x Simplecook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça 21BM

9.999,00 TL yerine sadece 6.480,00 TL.

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2. Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7 12700H 32GB 1TB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

2. Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7 12700H 32GB 1TB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

19.999,00 TL yerine sadece 18.999,00 TL.

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3. Schafer Prochef Gusto Stand Mikser-Rosegold

3. Schafer Prochef Gusto Stand Mikser-Rosegold

3.999,00 TL yerine şimdi 3.599,10 TL.

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4. English Home Triad Kolay Ütülenir Çift Kişilik Nevresim Seti 200X220 cm Gri - Bej

4. English Home Triad Kolay Ütülenir Çift Kişilik Nevresim Seti 200X220 cm Gri - Bej

1.149,99 TL'den 620,49 TL'ye düştü.

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5. Anker Nano USB-C Duvar Şarj Cihazı (30W) iPhone & Android ile Uyumlu Type-C Hızlı Şarj Adaptörü - A2337 - Siyah

5. Anker Nano USB-C Duvar Şarj Cihazı (30W) iPhone & Android ile Uyumlu Type-C Hızlı Şarj Adaptörü - A2337 - Siyah

899,00 TL yerine şimdi 599,25 TL.

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6. Pierre Cardin Erkek Haki Slim Fit Basic Tişört 50291625-VR027

6. Pierre Cardin Erkek Haki Slim Fit Basic Tişört 50291625-VR027

937,00 TL yerine 299,84 TL.

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7. Samsung Galaxy Buds3, Gümüş, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

7. Samsung Galaxy Buds3, Gümüş, Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

4.092,06 TL yerine 3.682,85 TL.

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8. Barbie HMX10 BRB Dreamhouse

8. Barbie HMX10 BRB Dreamhouse

10.399,00 TL yerine 9.900,00 TL.

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9. Casio MTP-E350D-1BVDF Kol Saati

9. Casio MTP-E350D-1BVDF Kol Saati

6.386,81 TL yerine 2.463,90 TL.

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10. Apple Watch SE (2. nesil, 20

10. Apple Watch SE (2. nesil, 20

19.522,34 TL'den 17.999,00 TL'ye düştü.

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11. Apple iPad Pro 13 inç (M4)

11. Apple iPad Pro 13 inç (M4)

79.999,00 TL yerine 75.999,00 TL.

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12. Logitech G Pro X Kablosuz Lightspeed Oyuncu Mouse

12. Logitech G Pro X Kablosuz Lightspeed Oyuncu Mouse

4.789,00 TL yerine 4.099,00 TL.

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13. Superga Unisex Yetişkin 2750 Ayakkabı

13. Superga Unisex Yetişkin 2750 Ayakkabı

1.394,96 TL yerine şimdi 977,09 TL.

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14. Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Paslanmaz Çelik Okyanus Mavisi

14. Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Paslanmaz Çelik Okyanus Mavisi

7.520,29 TL yerine şimdi indirimle 5.359,99 TL.

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