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Bugün İndirimde Neler Var? Apple Airpods 4. Nesil'den Philips Kahve Makinesine 8 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Apple Airpods 4. Nesil'den Philips Kahve Makinesine 8 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 03:05

8 Aralık 2024 tarihinde piyasada hangi ürünler indirimde? Bugünün fırsatları arasında teknoloji dünyasının devi Apple'ın son teknoloji ürünü 4. Nesil Airpods'u bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kahve severlerin vazgeçilmezi olan Philips marka kahve makinesi de indirimli ürünler arasında yer alıyor. İster evde, ister iş yerinde kullanabileceğiniz bu ürünlerle teknolojiyi ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz. İndirimli ürünlerle alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 08.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Apple Airpods 4. Nesil

1. Apple Airpods 4. Nesil

6.869,60 TL yerine 6.099,00 TL.

Apple Airpods 4. Nesil

Hepsiburada external

2. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası

2. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası

11.440,00 TL'den 10.399,00 TL'ye düştü.

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası

3. Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

3. Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

439,90 TL yerine şimdi 263,94 TL.

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

4. Madame Coco Magou 1000 ml Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li

4. Madame Coco Magou 1000 ml Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li

1.092,99 TL yerine şimdi 273,24 TL.

Madame Coco Magou 1000 ml Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li

5. Chakra Marta Bambu Çift Kişilik Çarşaflı Nevresim Takımı 200x220 cm Bej

5. Chakra Marta Bambu Çift Kişilik Çarşaflı Nevresim Takımı 200x220 cm Bej

3.299,00 TL yerine premium ile 2.499,00 TL.

Chakra Marta Bambu Çift Kişilik Çarşaflı Nevresim Takımı 200x220 cm Bej

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6. COSORI Airfryer 1700-Watt Max XXL

6. COSORI Airfryer 1700-Watt Max XXL

Prime fırsatıyla 2.699,00 TL.

COSORI Airfryer 1700-Watt Max XXL

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7. Tommy Hilfiger TJW Essential Crew Neck Sweater Kazak Kadın

7. Tommy Hilfiger TJW Essential Crew Neck Sweater Kazak Kadın

3.508,78 TL yerine 2.999,90 TL.

Tommy Hilfiger TJW Essential Crew Neck Sweater Kazak Kadın

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8. LEGO® ICONS Sukulentler 10309

8. LEGO® ICONS Sukulentler 10309

Şimdi 1.336,99 TL.LEGO® ICONS Sukulentler 10309

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9. Calvin Klein Jeans Sculpted Camera Bag 18 Mono Çanta Kadın

9. Calvin Klein Jeans Sculpted Camera Bag 18 Mono Çanta Kadın

Sadece 1.799,00 TL.

Calvin Klein Jeans Sculpted Camera Bag 18 Mono Çanta Kadın

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10. Apple iPhone 16 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf - Taş Grisi

10. Apple iPhone 16 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf - Taş Grisi

2.229,00 TL yerine indirimle 1.783,00 TL.

Apple iPhone 16 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf - Taş Grisi ​​​​​​​

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11. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

11. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

Biodermada aralık ayına özel seçili ürünlerde kupon fırsatları ve özel indirimler! 

Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml

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12. MAİ COLLECTİON Minimal Baskı Kemik Eşofman Takım

12. MAİ COLLECTİON Minimal Baskı Kemik Eşofman Takım

Mai Aralık ayında çok özel fırsatları kaçırmayın! Yıl sonu indirimleriyle hayalinizdeki ürünlere şimdi daha uygun fiyatlarla sahip olun. Stoklar tükenmeden alışverişe başlayın!

MAİ COLLECTİON Minimal Baskı Kemik Eşofman Takım

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13. Lovelyİstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket

13. Lovelyİstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket

2 al sepette %20 indirimini, takip et kazan, yorum yap kazan, sepetine eklediğiniz ürünlere olacak olan sürpriz indirim fırsatları sizi bekliyor.

Lovelyİstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket

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14. Züber Lokma Deneme Paketi 96g X 6 Adet

14. Züber Lokma Deneme Paketi 96g X 6 Adet

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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