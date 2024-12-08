Bugün İndirimde Neler Var? Apple Airpods 4. Nesil'den Philips Kahve Makinesine 8 Aralık 2024 Günün Fırsatları
8 Aralık 2024 tarihinde piyasada hangi ürünler indirimde? Bugünün fırsatları arasında teknoloji dünyasının devi Apple'ın son teknoloji ürünü 4. Nesil Airpods'u bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kahve severlerin vazgeçilmezi olan Philips marka kahve makinesi de indirimli ürünler arasında yer alıyor. İster evde, ister iş yerinde kullanabileceğiniz bu ürünlerle teknolojiyi ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz. İndirimli ürünlerle alışverişin keyfini çıkarın!
Bu içerik 08.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Apple Airpods 4. Nesil
2. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası
3. Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li
4. Madame Coco Magou 1000 ml Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 2'li
5. Chakra Marta Bambu Çift Kişilik Çarşaflı Nevresim Takımı 200x220 cm Bej
6. COSORI Airfryer 1700-Watt Max XXL
7. Tommy Hilfiger TJW Essential Crew Neck Sweater Kazak Kadın
8. LEGO® ICONS Sukulentler 10309
9. Calvin Klein Jeans Sculpted Camera Bag 18 Mono Çanta Kadın
10. Apple iPhone 16 Pro için MagSafe özellikli Silikon Kılıf - Taş Grisi
11. Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Durulanan Micellar Yüz Temizleme Jeli 500 ml
12. MAİ COLLECTİON Minimal Baskı Kemik Eşofman Takım
13. Lovelyİstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket
14. Züber Lokma Deneme Paketi 96g X 6 Adet
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın