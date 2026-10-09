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Bugün İndirimde Neler Var? 9 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 9 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.10.2026 - 13:33
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Yeni nesil dizüstü bilgisayarlardan oyuncu ekipmanlarına, spor ayakkabı ve şık trikolardan banyo ferahlığına, sağlıklı atıştırmalık stoklarından iç giyim kampanyalarına kadar dikkat çeken fiyat düşüşleri yayında! Asus Vivobook'taki dip fiyattan adidas ve Puma indirimlerine, Fropie ve Züber festival fırsatlarından Penti ve Siveno avantajlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 9.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sonbaharın favori parçalarından!

Sonbaharın favori parçalarından!

Yaka detayıyla klasik çizgili sweatshirt havasını bir üst seviyeye taşıyan bu parça, mevsim geçişlerinin kurtarıcısı. Yumuşak dokusu ve zamansız ekru-bebe mavi kombinasyonuyla çabasızca şık görünmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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Asus Vivobook 16 dizüstü bilgisayar son 365 günün en düşüğü %32 indirimle net 31.300,00 TL!

Asus Vivobook 16 dizüstü bilgisayar son 365 günün en düşüğü %32 indirimle net 31.300,00 TL!

Yapay zekâ odaklı Snapdragon X X1-26-100 işlemcisi, 8 GB LPDDR5X RAM'i, 256 GB hızlı SSD'si ve 16 inç WUXGA geniş ekranıyla günlük işleri ve üretkenliği akıcı kılan model 45.946,79 TL yerine satışta.

Asus Vivobook 16 X1607QA-MB174W Dizüstü Bilgisayar

Palmolive Moments lavanta yağlı ve böğürtlenli nemlendirici duş jeli 4'lü paket son 365 günün en düşüğü net 199,00 TL!

Palmolive Moments lavanta yağlı ve böğürtlenli nemlendirici duş jeli 4'lü paket son 365 günün en düşüğü net 199,00 TL!

Palmolive Moments Lavanta Yağları ve Böğürtlen Duş Jeli 500 ml x 4 Adet

Razer DeathAdder Essential kablolu beyaz oyuncu faresi %25 indirimle net 850,00 TL!

Razer DeathAdder Essential kablolu beyaz oyuncu faresi %25 indirimle net 850,00 TL!

6400 DPI yüksek hassasiyetli optik sensörü, ergonomik ikonik sağ el formu ve 5 programlanabilir tuşuyla espor tutkunlarının vazgeçilmezi olan beyaz fare 1.126,02 TL yerine avantajlı fiyatta.

Razer DeathAdder Essential 2021 Kablolu Beyaz Oyuncu Faresi

adidas Urban Court erkek spor ayakkabı sepete özel 2.999 TL yerine net 1.529,49 TL!

adidas Urban Court erkek spor ayakkabı sepete özel 2.999 TL yerine net 1.529,49 TL!

Sokak stiline uyum sağlayan yalın tasarımı, dayanıklı dış yüzeyi ve adımları destekleyen yastıklamalı tabanıyla günlük adımların en konforlu kurtarıcısı sepette neredeyse yarı fiyatına.

adidas Urban Court Erkek Spor Ayakkabı

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D'S Damat tüylenme yapmayan haki bisiklet yaka triko kazak 2 alımda adet 974,25 TL!

D'S Damat tüylenme yapmayan haki bisiklet yaka triko kazak 2 alımda adet 974,25 TL!

Sonbahar ve kış aylarında formunu kaybetmeyen özel iplik yapısı, modern haki rengi ve dökümlü kalıbıyla 1.299 TL yerine sepette 2 al %30 indirim fırsatıyla satışta.

D'S Damat Regular Fit Haki Bisiklet Yaka Triko Kazak

Puma Buzz Backpack unisex siyah sırt çantası sepete özel 3.299 TL yerine net 1.402,08 TL!

Puma Buzz Backpack unisex siyah sırt çantası sepete özel 3.299 TL yerine net 1.402,08 TL!

Puma Buzz Backpack Unisex Siyah Sırt Çantası

Fropie yüksek proteinli barlarda '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!

Fropie yüksek proteinli barlarda '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!

Yer fıstığı ezmeli, çilekli, hindistan cevizli ve kakaolu çeşitleriyle antrenman öncesi ve sonrası temiz protein desteği sunan lezzetli Fropie barlar sepette iki alana biri bedava avantajıyla yayında.

Fropie High Protein Bar Çeşitleri

Züber Marka Festivali uzatıldı: Tüm indirimlere ek 400 TL'ye varan kupon fırsatı!

Züber Marka Festivali uzatıldı: Tüm indirimlere ek 400 TL'ye varan kupon fırsatı!

Doğal meyve barları, proteinli granolalar, Nutzilla fındık kremaları ve yeni Züber Çikolata deneme paketlerinde ZUBER400 koduyla 1.500 TL üzerine 400 TL, ZUBER200 koduyla 800 TL üzerine 200 TL sepet indirimi sınırlı sayıda!

Züber Doğal ve Sağlıklı Atıştırmalık Çeşitleri

Penti Sütyen Günleri: Sütyenlerde tek fiyat 749 TL, külotlarda 2 al 1 öde!

Penti Sütyen Günleri: Sütyenlerde tek fiyat 749 TL, külotlarda 2 al 1 öde!

Günlük rahatlıktan toparlayıcı ve desteksiz modellere kadar tüm Penti sütyenler tek fiyat 749 TL; ayrıca çoklu paketler ile tekli külot çeşitlerinde iki alana bir bedava fırsatı sepetlerde.

Penti Kadın Sütyen ve Külot Koleksiyonu

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Siveno doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve tek fiyat 199,9 TL avantajı!

Siveno doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve tek fiyat 199,9 TL avantajı!

Gözenekleri tıkamadan ter kokusunu önleyen, patentli doğal mineral ve bitki özleriyle üretilen tamamen katkısız Siveno tekli roll-on serisinde 3 al 2 öde fırsatıyla banyo dolapları tazeleniyor.

Siveno Yüzde Yüz Doğal Roll-On Çeşitleri

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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