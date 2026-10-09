Bugün İndirimde Neler Var? 9 Ekim 2026 Günün Fırsatları
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Yeni nesil dizüstü bilgisayarlardan oyuncu ekipmanlarına, spor ayakkabı ve şık trikolardan banyo ferahlığına, sağlıklı atıştırmalık stoklarından iç giyim kampanyalarına kadar dikkat çeken fiyat düşüşleri yayında! Asus Vivobook'taki dip fiyattan adidas ve Puma indirimlerine, Fropie ve Züber festival fırsatlarından Penti ve Siveno avantajlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 9.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Sonbaharın favori parçalarından!
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Asus Vivobook 16 dizüstü bilgisayar son 365 günün en düşüğü %32 indirimle net 31.300,00 TL!
Palmolive Moments lavanta yağlı ve böğürtlenli nemlendirici duş jeli 4'lü paket son 365 günün en düşüğü net 199,00 TL!
Razer DeathAdder Essential kablolu beyaz oyuncu faresi %25 indirimle net 850,00 TL!
adidas Urban Court erkek spor ayakkabı sepete özel 2.999 TL yerine net 1.529,49 TL!
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D'S Damat tüylenme yapmayan haki bisiklet yaka triko kazak 2 alımda adet 974,25 TL!
Puma Buzz Backpack unisex siyah sırt çantası sepete özel 3.299 TL yerine net 1.402,08 TL!
Fropie yüksek proteinli barlarda '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!
Züber Marka Festivali uzatıldı: Tüm indirimlere ek 400 TL'ye varan kupon fırsatı!
Penti Sütyen Günleri: Sütyenlerde tek fiyat 749 TL, külotlarda 2 al 1 öde!
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Siveno doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve tek fiyat 199,9 TL avantajı!
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