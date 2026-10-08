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En İyi 100 Fırsattan Seçtik: Prime Alışveriş Festivali'nin En İyi İndirimleri

etiket En İyi 100 Fırsattan Seçtik: Prime Alışveriş Festivali'nin En İyi İndirimleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.10.2026 - 00:08
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Yılın en büyük indirim döneminde sepetleri dolduran, teknolojik aletlerden ev düzenine, giyimden kişisel bakıma kadar en çok satan ve fiyatı dibi gören yıldız ürünleri kısa ve net detaylarıyla derledik. İşte kaçırılmayacak fırsatlar:

Bu içerik 08.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 20.399,00 TL!

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 20.399,00 TL!

20 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneği, renkli dokunmatik ekranı ve sessiz çalışan SilentBrew teknolojisiyle çekirdekli kahve makinelerinde çok satanlarda birinci sırada yer alıyor, önceki fiyatı 21.199,00 TL.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi EP5543/90

Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak %29 indirimle net 1.299,00 TL!

Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak %29 indirimle net 1.299,00 TL!

Günün her anında içecekleri buz gibi tutan, konforlu taşıma kulpu ve viral tasarımıyla öne çıkan model 1.820,00 TL yerine avantajlı fiyatta.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Litre

Shark Neverchange HEPA filtreli akıllı hava temizleyici %16 indirimle net 10.766,25 TL!

Shark Neverchange HEPA filtreli akıllı hava temizleyici %16 indirimle net 10.766,25 TL!

5 yıla kadar filtre ömrü, 60 m²'ye kadar etki alanı, sessiz otomatik modu ve hava kalitesini gösteren LED ekranıyla 12.800,00 TL yerine satışta.

Shark Neverchange HEPA Filtreli Hava Temizleyici Beyaz

Instant Pot hızlı pilav ve çok amaçlı buharlı pişirici 5 litre %41 indirimle net 3.104,91 TL!

Instant Pot hızlı pilav ve çok amaçlı buharlı pişirici 5 litre %41 indirimle net 3.104,91 TL!

Tek tuşla pilav, sote, buharda pişirme ve hafif kızartma yapabilen 40 porsiyonluk akıllı tencere 5.266,89 TL'den rekor seviyede düştü.

Instant Pot 5 Litre Hızlı Pilav ve Çok Amaçlı Buharlı Pişirici

Old Spice Bearglove erkek duş jeli ve şampuan 1.000 ml XL boy %31 indirimle net 379,00 TL!

Old Spice Bearglove erkek duş jeli ve şampuan 1.000 ml XL boy %31 indirimle net 379,00 TL!

Uzun süre kalıcı maskülen kokusu ve ferahlatan çift etkili dev boy formülü 545,91 TL yerine çok satanlarda.

Old Spice Bearglove Erkek Duş Jeli ve Şampuan 1000 ml XL Boy

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Robeve Blic 2 mikrofonlu çocuk karaoke seti son 365 günün en düşüğü %50 indirimle net 399,90 TL!

Robeve Blic 2 mikrofonlu çocuk karaoke seti son 365 günün en düşüğü %50 indirimle net 399,90 TL!

LED ışıklı mini hoparlörü, 6 eğlenceli ses efekti ve çift mikrofonuyla çocuk karaoke kategorisinde 1. sırada yer alan set 799,90 TL yerine yarı fiyatına.

Robeve Blic Çift Mikrofonlu LED Işıklı Çocuk Karaoke Hoparlör Seti

Anthony Jackson TRION büyük boy ABS siyah valiz %19 indirimle net 1.705,00 TL!

Anthony Jackson TRION büyük boy ABS siyah valiz %19 indirimle net 1.705,00 TL!

Darbeye dayanıklı hafif gövdesi, 360 derece dönen tekerlekleri ve geniş iç hacmiyle 2.099,90 TL yerine seyahatlerin kurtarıcısı.

Anthony Jackson TRION Ultra Hafif Büyük Boy ABS Valiz Siyah

Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml nemlendirici bakım kremi %19 indirimle net 1.054,00 TL!

Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml nemlendirici bakım kremi %19 indirimle net 1.054,00 TL!

Normal ve kuru ciltler için yüz ile vücutta bariyer onarıcı yoğun nem sunan kült bakım kremi 1.300,00 TL yerine avantajlı sepette.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi 500 ml

Ariel Dağ Esintisi renklilere özel toz deterjan 4.5 kg %38 indirimle net 369,00 TL!

Ariel Dağ Esintisi renklilere özel toz deterjan 4.5 kg %38 indirimle net 369,00 TL!

30 yıkama kapasitesi ve renk koruyucu leke sökücü formülüyle 595,90 TL yerine ev ekonomisini destekliyor.

Ariel Dağ Esintisi Renkliler İçin Toz Çamaşır Deterjanı 4.5 kg

Tommy Jeans TJM XSLIM 2'li paket erkek pamuklu tişört %32 indirimle net 1.574,20 TL!

Tommy Jeans TJM XSLIM 2'li paket erkek pamuklu tişört %32 indirimle net 1.574,20 TL!

Vücuda oturan slim fit kalıbı ve yumuşacık penye dokusuyla ikili paket 2.302,91 TL yerine gardıropların temel parçası.

Tommy Jeans TJM XSLIM Erkek 2'li Paket T-shirt

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Julius Meinl Jubiläum 500 g çekirdek kahve son 90 günün en düşüğü net 579,00 TL!

Julius Meinl Jubiläum 500 g çekirdek kahve son 90 günün en düşüğü net 579,00 TL!

Viyana kavrumu premium harmanı ve zengin aromasıyla kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan çekirdek kahve 818,23 TL yerine %29 tasarrufla satışta.

Julius Meinl Jubilaeum Çekirdek Kahve 500 g

Fashcolle Pink Star ışıklı ve masajlı pembe-beyaz oyuncu koltuğu %26 indirimle net 3.926,73 TL!

Fashcolle Pink Star ışıklı ve masajlı pembe-beyaz oyuncu koltuğu %26 indirimle net 3.926,73 TL!

Entegre masaj desteği, ergonomik sırt yapısı ve şık LED ışıklarıyla son 365 günün en düşük fiyatı olan 3.926,73 TL'ye indi, önceki fiyatı 5.299,00 TL.

Fashcolle Pink Star Işıklı Masajlı Pembe Beyaz Oyuncu Koltuğu

Pantene Güç ve Parlaklık şampuan 800 ml son 90 günün en düşüğü net 179,00 TL!

Pantene Güç ve Parlaklık şampuan 800 ml son 90 günün en düşüğü net 179,00 TL!

Pro-V formülüyle saçları kökten uca besleyip güçlendiren dev boy şampuan 244,90 TL yerine %27 tasarrufla sepete ekleniyor.

Pantene Güç ve Parlaklık Şampuan 800 ml

Camper Norman deri erkek mokasen ayakkabı %31 indirimle 9.999,00 TL yerine net 6.928,31 TL!

Camper Norman deri erkek mokasen ayakkabı %31 indirimle 9.999,00 TL yerine net 6.928,31 TL!

CAMPER Norman K101001 Erkek Mokasen Ayakkabı

Anthony Jackson 6'lı kutu premium likralı erkek boxer seti son 60 günün en düşüğü net 649,06 TL!

Anthony Jackson 6'lı kutu premium likralı erkek boxer seti son 60 günün en düşüğü net 649,06 TL!

Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer Seti

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KAFT Nordhug unisex sırt çantası son 90 günün en düşüğü %25 indirimle net 2.992,50 TL!

KAFT Nordhug unisex sırt çantası son 90 günün en düşüğü %25 indirimle net 2.992,50 TL!

Özgün İskandinav esintili tasarımı, laptop bölmesi ve dayanıklı kumaşıyla 3.990,00 TL yerine şehir gezginlerinin tercihi.

KAFT Nordhug Unisex Sırt Çantası

VASAGLE kumaş sepetli modern yuvarlak sehpa son 365 günün en düşüğü net 1.799,00 TL!

VASAGLE kumaş sepetli modern yuvarlak sehpa son 365 günün en düşüğü net 1.799,00 TL!

Altındaki kumaş saklama sepetiyle dergileri ve örtüleri toparlayan şık beyaz bej yan sehpa ve komodin 2.379,00 TL yerine indirimde.

VASAGLE LET223W10 Kumaş Sepetli Yuvarlak Sehpa ve Komodin Beyaz Bej

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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