En İyi 100 Fırsattan Seçtik: Prime Alışveriş Festivali'nin En İyi İndirimleri
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Yılın en büyük indirim döneminde sepetleri dolduran, teknolojik aletlerden ev düzenine, giyimden kişisel bakıma kadar en çok satan ve fiyatı dibi gören yıldız ürünleri kısa ve net detaylarıyla derledik. İşte kaçırılmayacak fırsatlar:
Bu içerik 08.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 20.399,00 TL!
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Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak %29 indirimle net 1.299,00 TL!
Shark Neverchange HEPA filtreli akıllı hava temizleyici %16 indirimle net 10.766,25 TL!
Instant Pot hızlı pilav ve çok amaçlı buharlı pişirici 5 litre %41 indirimle net 3.104,91 TL!
Old Spice Bearglove erkek duş jeli ve şampuan 1.000 ml XL boy %31 indirimle net 379,00 TL!
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Robeve Blic 2 mikrofonlu çocuk karaoke seti son 365 günün en düşüğü %50 indirimle net 399,90 TL!
Anthony Jackson TRION büyük boy ABS siyah valiz %19 indirimle net 1.705,00 TL!
Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml nemlendirici bakım kremi %19 indirimle net 1.054,00 TL!
Ariel Dağ Esintisi renklilere özel toz deterjan 4.5 kg %38 indirimle net 369,00 TL!
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