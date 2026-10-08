BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 36.500 TL
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Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL
Ebby Çelik Renkli Termos 750 ml 1.099 TL
Fisher-Price Eğitici Köpekçik 1.699 TL
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