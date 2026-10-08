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BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.10.2026 - 17:05
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11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 36.500 TL

TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 36.500 TL

  • Axen 55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV AX55QUPRL-T08I 21.500 TL

  • Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL

  • Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi 399 TL

  • Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik 199 TL

  • BabyCo Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu 175 TL

  • WD-40 Yağlayıcı Ve Pas Sökücü 150 ml 149 TL

  • Pattex 2 K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml 139 TL

  • Kinetex Kauçuklu Tokmak 250 g 179 TL

  • Kinetex Bits Tornavida Seti 28in1 290 TL

  • Kinetex Maket Bıçağı Eco Yedekli 10 cm 59 TL

  • Kinetex Kemer Dilici 6 Uçlu 249 TL

  • Kinetex Çok İşlevli Testere Seti 199 TL

  • Kinetex Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL

  • Kinetex Düz Kontrol Kalemi 49 TL

  • Kinetex Kontrol Kalemi İzalosyon Bandı Seti 79 TL

  • Kinetex 6'lı Tornavida Seti 199 TL

  • Kinetex Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL

  • Kinetex Kauçuk Saplı Spatula 80 mm 49 TL

  • Kinetex Şifreli Asma Kilit 20 mm 75 TL

  • Kinetex Çatallı Çekiç 300 g 169 TL

  • Doğalgaz Menfezi 59 TL

  • Kinetex Çift Tarafı Akrilik Silikon Bant 18 mm 29 TL

  • Kinetex Beyaz Sızdırmaz Bant 3,8x3,2m 79 TL

  • Kinetex 5-K İşçi Eldiveni 49 TL

  • Kapı Tamponu 4'lü 29 TL

  • Pro El Feneri 199 TL

Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL

Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL

  • Philips Kablosuz Dikey Süpürge XC6451/10 11.390 TL

  • Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 4.990 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.990 TL

  • Arnica Karayel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge ET15200 2.990 TL

  • Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.900 TL

  • Altus Buharlı Ütü 1.290 TL

  • Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici PBS810 375 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada PBS823 699 TL

  • Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 299 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 299 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 299 TL

  • Polosmart Yüz Masaj Cihazı Guasha 499 TL

  • Polosmart Led Işıklı Ayna 129 TL

En çok tercih edilen indirimli halı koltuk yıkama makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

Ebby Çelik Renkli Termos 750 ml 1.099 TL

Ebby Çelik Renkli Termos 750 ml 1.099 TL

  • Gokidy Eğitici Plak Çalar 859 TL

  • Piccolo Mondi Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL

  • Piccolo Mondi Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 109 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Pelüş Tavşan 45 cm 499 TL

  • Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL

  • Ahşap Tak Çak 199 TL

  • Akıllı Şekiller 259 TL

  • Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL

  • Yürüyüş Arkadaşım 159 TL

  • MGS Pelüş Bez Bebek ~40 cm 319 TL

  • MGS Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL

  • MGS Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL

  • Elena Oyuncak Pelüş Çeşitleri 24 cm (Fare / Ayı) 299 TL

  • Gokidy Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL

  • Gokidy Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL

  • Gokidy Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL

  • Gokidy Fil Bebek Çıngırağı 129 TL

  • Uçar Oyuncak Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL

Fisher-Price Eğitici Köpekçik 1.699 TL

Fisher-Price Eğitici Köpekçik 1.699 TL

  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL

  • Fisher-Price Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL

  • Fisher-Price Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL

  • Fisher-Price Tummy Time Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL

  • Artenino Dokun Hisset Puzzle 12 Parça 219 TL

  • EQ Deco Keçe Aktivite Kitabı 399 TL

  • Fisher-Price Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL

  • Fisher-Price Geveze Telefon 749 TL

  • Fisher-Price Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

  • Martı Çocuk Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL

  • İnkılap İlk Kitaplarım ~10,5x10,5 cm 35 TL

  • Yükselen Zeka Agumino-Bebeğime İlk Hediyem 299 TL

  • Pilsan Oyun Havuzu Topu 100'lü ~6 cm 279 TL

  • Pilsan Sallanan At 899 TL

  • Diytoy İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 50 Kart 100 Görsel 159 TL

  • BabyCo Bebek Fotoğraf Albümü 100'lü 99 TL

  • Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL

  • BabyCo Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL

  • Lisanslı Pilli Abajur 249 TL

  • Aukes Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL

  • BabyCo Figürlü Gece Lambası 199 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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