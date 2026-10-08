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Bugün İndirimde Neler Var? 8 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 8 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
08.10.2026 - 12:01
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Fairy ve Ariel'deki temel tüketim fırsatlarından De'Longhi espresso makinesine, Jack & Jones puffer monttan Columbia ve The Purest Solutions kampanyalarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 8.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Fairy Platinum limon kokulu bulaşık makinesi kapsülü 72 yıkama %15 indirimle 624,89 TL yerine net 529,00 TL!

Fairy Platinum limon kokulu bulaşık makinesi kapsülü 72 yıkama %15 indirimle 624,89 TL yerine net 529,00 TL!

Filtre temizleme gücü, kurumuş zorlu yağları ön yıkama gerektirmeden söken toz ve sıvı çift formülü ve ferah limon kokusuyla 72 yıkamalık ekonomik paket; adet başına 7,35 TL avantajıyla hızlı satan Prime fırsatları arasında.

Fairy Platinum Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Kapsülü 72 Yıkama

Ariel Dağ Esintisi renklilere özel toz deterjan 12 kg %16 indirimle 649,90 TL yerine net 549,00 TL!

Ariel Dağ Esintisi renklilere özel toz deterjan 12 kg %16 indirimle 649,90 TL yerine net 549,00 TL!

Renkli çamaşırların canlılığını korurken liflere derinlemesine işleyen leke çıkarma teknolojisiyle tam 80 yıkama sunan 12 kilogramlık dev ekonomik paket.

Ariel Dağ Esintisi Renkliler İçin Toz Çamaşır Deterjanı 12 kg 80 Yıkama

De'Longhi Dedica EC 685.R manuel espresso makinesi %17 indirimle 10.900,00 TL yerine net 8.999,00 TL!

De'Longhi Dedica EC 685.R manuel espresso makinesi %17 indirimle 10.900,00 TL yerine net 8.999,00 TL!

De'Longhi Dedica Manuel Espresso Makinesi EC 685.R

Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml nemlendirici %19 indirimle 1.300,00 TL yerine net 1.054,00 TL!

Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml nemlendirici %19 indirimle 1.300,00 TL yerine net 1.054,00 TL!

Normal ve kuru ciltler için yüz ile vücutta derinlemesine nem bariyeri oluşturan, cildi anında yatıştırarak gün boyu yumuşacık tutan 500 ml pompalı boyuttaki kült bakım kremi.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler İçin Nemlendirici Krem 500 ml

VOID Varsity nakışlı kapitone bomber mont 1.999,00 TL yerine net 1.699,00 TL!

VOID Varsity nakışlı kapitone bomber mont 1.999,00 TL yerine net 1.699,00 TL!

Kolej ruhunu yansıtan özenli nakış detayları, serin havalarda sıcak tutan hafif kapitone dikişleri ve dökümlü rahat kalıbıyla sokak stilinizi ısıtan popüler dış giyim parçası.

VOID Varsity Nakışlı Premium Kapitone Bomber Mont

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Rexona Clinical Protection Shower Clean krem deodorant 45 ml net 239,00 TL!

Rexona Clinical Protection Shower Clean krem deodorant 45 ml net 239,00 TL!

Aşırı terleme ve kokuya karşı standart deodorantlara oranla 3 kat daha güçlü koruma sağlayan, temiz duş ferahlığı kokulu gelişmiş klinik formül avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

Rexona Clinical Protection Cream Shower Clean 45 ml

Cigit lacivert çizgili mevsimlik erkek çocuk pantolon takım sepette yarı fiyatına 735,00 TL!

Cigit lacivert çizgili mevsimlik erkek çocuk pantolon takım sepette yarı fiyatına 735,00 TL!

2 ile 7 yaş arası çocuklar için pamuklu nefes alan kumaşı, konforlu geniş kesimi ve şık çizgili tasarımıyla 1.470 TL yerine Cigit Concept satıcılı 50 TL üzerine %50 indirim avantajıyla sepetlere ekleniyor.

Cigit Mevsimlik Geniş Kesim Erkek Çocuk Pantolon Takım 2-7 Yaş

Proteinocean saf Whey Isolate çikolata muz aromalı %39 indirimle 1.399,00 TL!

Proteinocean saf Whey Isolate çikolata muz aromalı %39 indirimle 1.399,00 TL!

Düşük yağ ve sıfıra yakın şeker oranıyla kas gelişimini en saf haliyle destekleyen, antrenman sonrasını lezzete dönüştüren çikolata ve muz aromalı izole whey proteini 2.299 TL yerine kaçırılmayacak fiyatta.

Proteinocean Whey Isolate Çikolata ve Muz Aromalı Protein Tozu

Jack & Jones Elvis yüksek yaka su itici erkek puffer mont sepete özel net 1.871,28 TL!

Jack & Jones Elvis yüksek yaka su itici erkek puffer mont sepete özel net 1.871,28 TL!

Su itici dış yüzeyi, soğuk rüzgarları kesen yüksek dik yakası ve hafif ama sıcacık tutan şişme dolgusuyla 2.590 TL yerine sepette özel indirimli fiyatıyla kış hazırlığının kurtarıcısı.

Jack & Jones Elvis Erkek Su İtici Yüksek Yaka Puffer Ceket Mont

adidas Technochaos 2000 erkek siyah spor ayakkabı kuponla 4.631,65 TL!

adidas Technochaos 2000 erkek siyah spor ayakkabı kuponla 4.631,65 TL!

2000'ler koşu estetiğini yansıtan katmanlı modern sayası, adımları destekleyen yastıklamalı tabanı ve simsiyah asil duruşuyla 5.449,00 TL etiketinden yeni üyelere özel 'onedio15' kuponuyla düşen iddialı model.

adidas Technochaos 2000 Erkek Siyah Spor Ayakkabı

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Columbia CSC Heritage kısa kollu erkek tişört sepette net %60 indirimle 1.079,96 TL!

Columbia CSC Heritage kısa kollu erkek tişört sepette net %60 indirimle 1.079,96 TL!

Doğal pamuklu kaliteli dokusu, ikonik göğüs logosu ve açık hava konforunu şehre taşıyan kalıbıyla 2.699,90 TL yerine sepette %60 indirimle; ayrıca 2.000 TL üzeri alışverişlerde 300 TL ek kupon fırsatıyla satışta.

Columbia CSC Heritage Erkek Kısa Kollu Tişört

The Purest Solutions C vitamini serumunda %65 indirim ve sepette TPS50 koduyla 50 TL kupon!

The Purest Solutions C vitamini serumunda %65 indirim ve sepette TPS50 koduyla 50 TL kupon!

Yüzde 10 Askorbik Asit ve yüzde 0,5 Ferulik Asit içeriğiyle ciltteki ton eşitsizliklerini giderip parlaklık kazandıran aydınlatıcı bakım serumu; markanın yeni vücut ve saç ürünlerindeki 299,90 TL lansman fiyatı ve 500 TL üzerine 50 TL kod avantajıyla yayında.

The Purest Solutions Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici C Vitamini Bakım Serumu 30 ml

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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