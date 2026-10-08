Bugün İndirimde Neler Var? 8 Ekim 2026 Günün Fırsatları
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Fairy ve Ariel'deki temel tüketim fırsatlarından De'Longhi espresso makinesine, Jack & Jones puffer monttan Columbia ve The Purest Solutions kampanyalarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 8.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Fairy Platinum limon kokulu bulaşık makinesi kapsülü 72 yıkama %15 indirimle 624,89 TL yerine net 529,00 TL!
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Ariel Dağ Esintisi renklilere özel toz deterjan 12 kg %16 indirimle 649,90 TL yerine net 549,00 TL!
De'Longhi Dedica EC 685.R manuel espresso makinesi %17 indirimle 10.900,00 TL yerine net 8.999,00 TL!
Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml nemlendirici %19 indirimle 1.300,00 TL yerine net 1.054,00 TL!
VOID Varsity nakışlı kapitone bomber mont 1.999,00 TL yerine net 1.699,00 TL!
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Rexona Clinical Protection Shower Clean krem deodorant 45 ml net 239,00 TL!
Cigit lacivert çizgili mevsimlik erkek çocuk pantolon takım sepette yarı fiyatına 735,00 TL!
Proteinocean saf Whey Isolate çikolata muz aromalı %39 indirimle 1.399,00 TL!
Jack & Jones Elvis yüksek yaka su itici erkek puffer mont sepete özel net 1.871,28 TL!
adidas Technochaos 2000 erkek siyah spor ayakkabı kuponla 4.631,65 TL!
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Columbia CSC Heritage kısa kollu erkek tişört sepette net %60 indirimle 1.079,96 TL!
The Purest Solutions C vitamini serumunda %65 indirim ve sepette TPS50 koduyla 50 TL kupon!
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