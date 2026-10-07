Sabah Metrodan Akşam Antrenmana: Gün Boyu Kulağınızdan Çıkarmayacağınız HUAWEI FreeBuds Neo
Gündelik koşuşturmaca içinde hem şıklığından ödün vermek istemeyenler hem de üst düzey bir işitsel deneyim arayanlar için yepyeni bir alternatif sahnede. Yeni HUAWEI FreeBuds Neo, amiral gemisi kulaklıkların sunduğu üstün donanım özelliklerini son derece estetik ve kompakt bir formda müzikseverlerle buluşturuyor.
Tasarım ve Ergonomide Yepyeni Bir Boyut
Canlı Performans Hissiyatı ve Mekansal Ses
Şehrin Karmaşasında Sadece Müziğe Odaklanma
Büyükşehirlerin kalabalık ortamlarında sessiz bir köşe bulmak, çift kanallı gürültü engelleme mimarisi ve üçüncü nesil ses yongasıyla artık oldukça pratik. Düşük ve orta frekanslı sesleri süzmek için tasarlanan C şeklindeki boru yapısıyla desteklenen bu sistem, ortalama 30 dB derinliğe kadar ulaşan adaptif aktif gürültü engelleme kapasitesi sunuyor. Metro seyahatlerinde, vapurda veya gürültülü bir kafede çalışırken arka plan sesleri ortamın koşullarına göre otomatik olarak filtreleniyor.
Gürültü engelleme devredeyken dış dünyayla iletişimi koparmamak adına geliştirilen akıllı 'Konuşma Farkındalığı' özelliği son derece kullanışlı bir çözüm yaratıyor. Kullanıcı çevresiyle konuşmaya başladığı an kulaklık bunu algılıyor, çalan müziğin sesini kısarak otomatik olarak ortam sesi moduna (Awareness) geçiş yapıyor. Sohbet sona erdiğinde ise cihaz üzerinde herhangi bir dokunmatik kontrol yapmaya gerek kalmadan müzik eski coşkusuyla çalmaya devam ediyor. Örneğin ben kalabalık bir ofiste çalışıyorum ve bu özellik gün boyu sürekli dahil olduğum kısa sohbetlerde kulaklığımla verdiğim mücadeleyi sona erdirdi.
Zorlu Hava Koşullarında Bile Berrak Görüşmeler
Dinamik Yaşama Ayak Uyduran Uzun Pil Ömrü
Zahmetsiz Akıllı Ekosistem ve Kontrol
ödeme döneminde 99 TL ön ödeme yapan tüketiciler, bu tutarı 6 – 16 Ekim tarihleri arasındaki kalan ödeme sürecinde siparişlerine 1.399 TL indirim olarak yansıtabilir. FreeBuds Neo, 2.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle de sunuluyor. Detaylara göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!
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