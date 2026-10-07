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Sabah Metrodan Akşam Antrenmana: Gün Boyu Kulağınızdan Çıkarmayacağınız HUAWEI FreeBuds Neo

Sabah Metrodan Akşam Antrenmana: Gün Boyu Kulağınızdan Çıkarmayacağınız HUAWEI FreeBuds Neo

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.10.2026 - 14:48
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Gündelik koşuşturmaca içinde hem şıklığından ödün vermek istemeyenler hem de üst düzey bir işitsel deneyim arayanlar için yepyeni bir alternatif sahnede. Yeni HUAWEI FreeBuds Neo, amiral gemisi kulaklıkların sunduğu üstün donanım özelliklerini son derece estetik ve kompakt bir formda müzikseverlerle buluşturuyor.

Tasarım ve Ergonomide Yepyeni Bir Boyut

Tasarım ve Ergonomide Yepyeni Bir Boyut

Kablosuz kulaklıklarda estetik arayışı, yenilikçi 'Mini Shuttle' şarj kutusu ile bambaşka bir noktaya evriliyor. Toplamda sadece 41 gram ağırlığındaki ve 31 derece açılı profile sahip bu aerodinamik kutuyu, deneyimlediğim süre boyunca cepte veya en küçük çantalarda bile adeta yokmuş gibi taşıyabildim.

Yıldız Gümüşü, Buz Beyazı ve Yıldız Siyahı gibi göz alıcı renk seçenekleri sayesinde de teknolojik bir ürün oluşunun yanında giyim tarzını tamamlayan modern bir giyilebilir aksesuara dönüşüyor.

Ergonomi tarafında ise 'Hafif Mini Stem' adı verilen hafif ve kısa saplı tasarım öne çıkıyor. Her bir kulaklık yalnızca 4,8 gramlık ağırlığıyla akustik bölmenin ağırlığını dengeliyor ve kulakta oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Kulakla ilgili sekiz temel yüzeyde optimize edilmiş tasarımı sayesinde, uzun süreli kullanımlarda veya tempolu tenis, yoga, koşu gibi spor aktivitelerinde bile varlığını unutturan bir konfor elde ediliyor.

Tüm bu tasarım detayları sayesinde ben gün boyu ofiste ve yolda kulağımdan çıkarmayan biri olarak bir ağrı ya da ''kulağımdan düşer mi?'' hissi yaşamadan konforla kullandım.

Canlı Performans Hissiyatı ve Mekansal Ses

Canlı Performans Hissiyatı ve Mekansal Ses

Cihazın donanımında yer alan 11 mm polimer kompozit dinamik sürücü ve özel Turbo sürücü ünitesi, sesin en ince ayrıntılarına kadar net bir şekilde duyulabilmesine olanak tanıyor. Hi-Res sertifikasına sahip olan model, L2HC 4.0 ve LDAC kodek desteği ile saniyede 2,3 Mbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses aktarımı sunarak konser alanındaymış hissi uyandıran güçlü baslar üretiyor. Böylece dinlenilen her parça, zengin detayları ve birbirine karışmayan vokal sesleriyle gerçekçi bir performansa dönüşüyor.

Sınırları aşan bir diğer donanım olan 'Sürükleyici Mekansal Ses' (Unlimited Spatial Audio) teknolojisi ise film izleme ve müzik dinleme alışkanlıklarına yenilik getiriyor. Cihaz veya platform fark etmeksizin çalışabilen bu sistem, sesleri 360 derecelik bir alandan duyurarak derin bir boyut kazandırıyor. Ayrıca oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen 'Pinpoint Game Audio' profili sayesinde, çok oyunculu oyunlarda ayak ve silah seslerinin dikey veya yatay yönünü milisaniyelik bir hızla tespit etmek kolaylaşıyor.

Şehrin Karmaşasında Sadece Müziğe Odaklanma

Büyükşehirlerin kalabalık ortamlarında sessiz bir köşe bulmak, çift kanallı gürültü engelleme mimarisi ve üçüncü nesil ses yongasıyla artık oldukça pratik. Düşük ve orta frekanslı sesleri süzmek için tasarlanan C şeklindeki boru yapısıyla desteklenen bu sistem, ortalama 30 dB derinliğe kadar ulaşan adaptif aktif gürültü engelleme kapasitesi sunuyor. Metro seyahatlerinde, vapurda veya gürültülü bir kafede çalışırken arka plan sesleri ortamın koşullarına göre otomatik olarak filtreleniyor. 

Gürültü engelleme devredeyken dış dünyayla iletişimi koparmamak adına geliştirilen akıllı 'Konuşma Farkındalığı' özelliği son derece kullanışlı bir çözüm yaratıyor. Kullanıcı çevresiyle konuşmaya başladığı an kulaklık bunu algılıyor, çalan müziğin sesini kısarak otomatik olarak ortam sesi moduna (Awareness) geçiş yapıyor. Sohbet sona erdiğinde ise cihaz üzerinde herhangi bir dokunmatik kontrol yapmaya gerek kalmadan müzik eski coşkusuyla çalmaya devam ediyor. Örneğin ben kalabalık bir ofiste çalışıyorum ve bu özellik gün boyu sürekli dahil olduğum kısa sohbetlerde kulaklığımla verdiğim mücadeleyi sona erdirdi.

Zorlu Hava Koşullarında Bile Berrak Görüşmeler

Zorlu Hava Koşullarında Bile Berrak Görüşmeler

Kalabalık caddelerde veya rüzgarlı havalarda telefonla konuşmak genellikle iletişim kopukluğuna neden olurken, yeni nesil donanımda yer alan üç mikrofonlu sistem ve kemik iletimli sensör (VPU) bu durumu değiştiriyor. Derin sinir ağı (DNN) tabanlı yapay zeka algoritmasıyla harmanlanan bu özel yapı, insan sesini rüzgar ve yoğun trafik uğultusundan tamamen ayrıştırarak yalıtıyor. Bu sayede, dış mekanlarda adım atarken ya da yoğun kalabalık içinde hareket halindeyken arama kalitesi üst düzeyde kalıyor.

Akustik test verilerine göre 95 dB gibi oldukça yüksek gürültülü ortamlarda ve saniyede 9 metre hıza ulaşan rüzgarlı koşullarda dahi arama netliği başarılı bir şekilde korunuyor. Bisikletle işe giderken veya trafiğin yoğun olduğu bir kavşakta acil bir görüşme yapmak gerektiğinde rüzgarın neden olduğu hışırtılar doğrudan filtreleniyor. Tüm bu donanımlar sayesinde her türlü zorlu çevresel şarta rağmen daima temiz bir iletişim kurmak standart hale geliyor.

Dinamik Yaşama Ayak Uyduran Uzun Pil Ömrü

Dinamik Yaşama Ayak Uyduran Uzun Pil Ömrü

Kablosuz kulaklık kullanımında büyük önem taşıyan pil ömrü konusu, gün boyu süren kesintisiz enerji kapasitesiyle yepyeni bir rahatlık seviyesine ulaşıyor. Tam dolu bir şarjla aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken kullanıcılara 10 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlanıyor. Gürültü engelleme modu sürekli devrede olduğunda bile tek şarjla 6,5 saat boyunca aralıksız bir ses ve görüşme deneyimi elde ediliyor.

Şarj kutusunun sağladığı yüksek kapasite ile birlikte toplam dinleme süresi 40 saate kadar ulaşarak dış mekanlarda enerji kaynağı arama problemini geride bırakıyor. İşe veya okula uzun mesafeli seyahat ederken, yoğun tempoda geçen bir ofis gününde cihazın enerjisinin biteceği kaygısı tamamen ortadan kalkıyor. Yenilikçi yüksek performanslı anten tasarımı sayesinde 170 metreye kadar kopmayan bağlantıyla birleşen bu kullanım ömrü, müziğin gün boyu devam etmesini garantiliyor.

Ben sabah mesaimin başından gün sonuna kadar zaman zaman gürültü engelleme modu ile ve ''Konuşma Farkındalığı'' özelliği gibi özellikleri sürekli deneyerek kullandım ve şarj bana gün boyu yetti. Tabii ki bir kenara koyduğum anlar da oldu ama bu kısa anlarda zaten hızlıca şarj olarak kesintisiz kullanmamı sağladı.

Zahmetsiz Akıllı Ekosistem ve Kontrol

Zahmetsiz Akıllı Ekosistem ve Kontrol

Modern çalışma hayatının çoklu görev gereksinimleri, Android, iOS ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu çalışan akıllı çift cihaz bağlantısı özelliği ile tam olarak karşılanıyor. Dizüstü bilgisayarda video izlerken telefona gelen bir çağrıyı yanıtlamak için cihazlar arası manuel eşleştirme yapmaya gerek kalmadan ses kaynağı anında değişiyor. İstenildiğinde 'HUAWEI Audio Connect' üzerinden tek dokunuşla cihaz kilitlenerek ses çıkışının dış parazitler olmadan sadece o kaynakta kalması da sağlanabiliyor.

Deneyimi zirveye taşıyan 'Head Control' işlevi, ellerin dolu olduğu anlarda gelen aramaları pratik bir baş sallama hareketiyle onaylamayı veya başı iki yana sallayarak reddetmeyi mümkün kılıyor. Ekosistem uyumluluğu sayesinde akıllı saatler üzerinden kulaklık pili kontrol ediliyor, gürültü engelleme modları değiştiriliyor ve kaybolan kulaklıkların yeri ses çaldırılarak anında bulunabiliyor. Cihaz, sunduğu bu yenilikçi kullanım stiliyle segmentindeki yüksek ses kalitesini gündelik hayatın tam merkezine yerleştiriyor.

ödeme döneminde 99 TL ön ödeme yapan tüketiciler, bu tutarı 6 – 16 Ekim tarihleri arasındaki kalan ödeme sürecinde siparişlerine 1.399 TL indirim olarak yansıtabilir. FreeBuds Neo, 2.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle de sunuluyor. Detaylara göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

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