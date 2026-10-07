Sabah Metrodan Akşam Antrenmana: Gün Boyu Kulağınızdan Çıkarmayacağınız HUAWEI FreeBuds Neo

Kablosuz kulaklıklarda estetik arayışı, yenilikçi 'Mini Shuttle' şarj kutusu ile bambaşka bir noktaya evriliyor. Toplamda sadece 41 gram ağırlığındaki ve 31 derece açılı profile sahip bu aerodinamik kutuyu, deneyimlediğim süre boyunca cepte veya en küçük çantalarda bile adeta yokmuş gibi taşıyabildim.

Yıldız Gümüşü, Buz Beyazı ve Yıldız Siyahı gibi göz alıcı renk seçenekleri sayesinde de teknolojik bir ürün oluşunun yanında giyim tarzını tamamlayan modern bir giyilebilir aksesuara dönüşüyor.

Ergonomi tarafında ise 'Hafif Mini Stem' adı verilen hafif ve kısa saplı tasarım öne çıkıyor. Her bir kulaklık yalnızca 4,8 gramlık ağırlığıyla akustik bölmenin ağırlığını dengeliyor ve kulakta oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Kulakla ilgili sekiz temel yüzeyde optimize edilmiş tasarımı sayesinde, uzun süreli kullanımlarda veya tempolu tenis, yoga, koşu gibi spor aktivitelerinde bile varlığını unutturan bir konfor elde ediliyor.

Tüm bu tasarım detayları sayesinde ben gün boyu ofiste ve yolda kulağımdan çıkarmayan biri olarak bir ağrı ya da ''kulağımdan düşer mi?'' hissi yaşamadan konforla kullandım.