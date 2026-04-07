Bugün İndirimde Neler Var? 7 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.04.2026 - 12:40

Nisan ayının ilk haftasını geride bırakırken cüzdanlar bayram ediyor! Bugün listemizde fiyatı neredeyse yarıya düşen adidas yürüyüş ayakkabılarından, Kahve Dünyası’nın 1 kiloluk dev çikolata paketine; LEGO’nun hız tutkunlarını heyecanlandıracak yeni setinden leke karşıtı güneş koruyuculara kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 07.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın en büyük indirimi: adidas Galaxy 7 Yürüyüş Ayakkabısı!

Yürüyüşlerinizde maksimum konfor ve şıklık arıyorsanız bu fırsat kaçmaz! adidas Galaxy 7, tam %46 tasarrufla 2.709 TL yerine sadece 1.468,00 TL. Son 30 günün en düşük fiyatıyla bahar yürüyüşlerine hazır olun!

adidas Erkek GALAXY 7 M Yürüyüş Ayakkabısı

Çikolata krizlerine 1 kiloluk çözüm: Lavi Karışık Dolgulu!

Bayram öncesi stokları doldurma vakti! Kahve Dünyası’nın 1 kg’lık dev karışık dolgulu çikolata paketi, son 60 günün en düşük fiyatı garantisiyle listemizde. Tatlı anlarınızı bu büyük avantajla taçlandırın.

676,87 TL

Kahve Dünyası Lavi Karışık Dolgulu Çikolata 1kg

Hız tutkunları için koleksiyonluk parça: LEGO Ferrari SF-24!

Hem çocuklar hem de F1 hayranları için efsane bir yapım seti! Sürücü minifigürü içeren bu Ferrari SF-24, son 30 günün en düşük fiyatıyla karşımızda. Koleksiyonunuza hız katmak için bu indirimi yakalayın.

1.079,99 TL

LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Yarış Arabası

Asla modası geçmez: Crocs Crocband Quartz Slides!

Yazın en havalı ve en rahat adımı! Crocs konforu, 60 günün en düşük fiyatı garantisiyle listemizde. Hem havuz başında hem günlük hayatta rahatlığı şıklıkla birleştirin.

1.339,00 TL

Crocs Crocband Quartz slides Unisex Yetişkin

Çocuklara eğitici hediye: Yükselen Zeka 4 Al 3 Öde!

Minik dâhilerin el becerilerini geliştirecek harika bir set! Makas hediyeli Kes Yapıştır kitap setlerinde ve tüm setlerde geçerli 4 Al 3 Öde fırsatı başladı. 3-6 yaş arası çocuklar için en eğlenceli öğrenme yolu.

Yükselen Zeka Kes Yapıştır - Makaslı Kitap Seti

%100 Organik Pamuk Konforu: Grimelange Beyaz T-shirt!

Sürdürülebilir moda, maksimum rahatlık! Grimelange’ın yırtmaçlı beyaz tişörtü sepette %30 indirim ve sürpriz kupon fırsatlarıyla seni bekliyor. Gardırobunuzun en 'temiz' ve en kullanışlı parçası olmaya aday.

GRIMELANGE Jemmy Kadın Organik Pamuk Beyaz T-shirt

Leke karşıtı koruma: Bioderma Photoderm Spot SPF 50+!

Güneşten korunurken lekelerle savaşın! 150 ml'lik dev boyuyla Bioderma güneş kremi, tüm ürünlerdeki %30 indirime ek olarak sepette 300 TL fırsatıyla 1.599 TL. Hem yüz hem vücut için ideal bir bahar yatırımı.

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi

Lansmana özel bitkisel güç: Protein Ocean Pea Protein!

Vegan beslenenler ve bitkisel protein arayanlar buraya! Yeni Chocolate & Hazelnut aromasıyla Pea Protein, lansmana özel 499 TL yerine sadece 329 TL. Lezzetli ve sağlıklı bir protein desteği için tam vakti.

Protein ocean PEA PROTEIN Chocolate & Hazelnut

Tuba Butik’te Kaşe Şıklığı: %44 Dev İndirim!

Mevsim geçişlerinin en asil parçası! Fermuarlı kaşe kadın ceket, 1.249,99 TL yerine tam %44 indirimle sadece 700 TL. Hem sıcak tutan dokusu hem de modern kesimiyle kaçırılmayacak bir fırsat.

tuba butik Fermuarlı Kaşe Kadın Ceket

Piyasanın en ucuzu: Pro Plan Somonlu Köpek Maması!

Dostunuzun sağlığı için Pro Plan kalitesinden vazgeçmeyin! Somonlu yetişkin köpek maması, piyasadaki en avantajlı fiyatı ve %19 indirimiyle sepetlerdeki yerini alıyor. Sadık dostunuz için stok yapmalık bir fırsat.

4.632,07 TL

Pro Plan Adult Somonlu Yetişkin Köpek Maması

Yaz rahatlığı şimdiden gelsin: VOID Premium Şort!

Rahat kesimi ve nakış detaylarıyla sokak stilinin vazgeçilmezi! Seçili VOID oversize şort modelleri festival tadında bir fiyatla sadece 399 TL. Yaz gardırobunuzun temel taşını şimdiden indirimle kapın.

VOID Premium Nakış Detaylı Oversize Şort

Koton’da "2 Al 1 Öde" Şov: Şal Yaka Blazer Ceket!

Ofis şıklığınızı en ekonomik şekilde yenilemenin tam zamanı! Koton’un zarif şal yaka uzun blazer ceket modellerinde ve seçili ürünlerde geçerli 2 Al 1 Öde kampanyası başladı. Gardırobunuza modern bir dokunuş katmak için bu ikili fırsatı değerlendirin.

Koton Şal Yaka 3/4 Kollu Uzun Blazer Ceket

