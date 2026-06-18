Bugün İndirimde Neler Var? 18 Haziran 2026 Günün Fırsatları
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Haziran ayının üçüncü haftasında, perşembe gününe özel hazırlanan teknoloji, giyim, kişisel bakım ve ev yaşam kampanyaları listemizde yer alıyor. Büyük markaların sepet aşamasında sunduğu net fiyat düşüşlerini, çoklu alım avantajlarını ve ek sepet kuponlarını sizin için tek bir yerde topladık. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce bu güncel listeyi inceleyebilirsiniz.
Bu içerik 18.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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