Bugün İndirimde Neler Var? 12 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
12.05.2026 - 12:56

Haftanın en kârlı günlerinden birine hazır mısınız? Roborock'un dev indiriminden çeyiz dizenlerin yüzünü güldürecek porselen setlerine kadar, bugünün en çok 'tık' alacak fırsatlarını sizin için bir araya getirdik. Stoklar tükenmeden göz atın!

Bu içerik 12.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kahvaltı sofralarına tatlı bir dokunuş: Nutzilla fındık ezmelerinde dev fırsat!

Züber’in sevilen Nutzilla serisi 1.150 TL yerine 829 TL’ye inerken, ONEDİO300 koduyla 1500 TL üzeri alışverişlerinizde ekstra 300 TL indirim kazanabilirsiniz. Tatlı krizlerine en sağlıklı çözüm burada.

Nutzilla setine buradan ulaşın.

Ev konforunda şıklık: Afra Elite pike bornoz takımlarında %25 indirim!

Pudra ve krem tonlarının zarafetiyle sunulan Afra Elite serisi bornozlar, 1.700 TL yerine 1.275 TL’ye düşerek banyo keyfinizi taçlandırmaya aday. Hediye arayanlar için de harika bir seçenek.

Pike bornozları keşfet.

Süvari’den %70’e varan dev kampanya: Sweatshirt modelleri 499 TL’den başlıyor!

Mayıs fırsatları kapsamında Süvari’nin o çok sevilen gri regular sweatshirt modeli 1.599 TL yerine 499 TL’ye iniyor! %69 indirimle gelen bu şıklığı gardırobunuza eklemek için acele edin.

Süvari indirimlerini incele.

Seyahatlerin yeni eşlikçisi: PAEN kabin boy valiz sepette sadece 1.599 TL!

3.999 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çeken PAEN klasik kabin boy valiz, sepetteki dev indirimle 1.599 TL’ye kadar düşüyor. Tatil planları yapanlar için bu fiyata sağlam ve şık bir valiz bulmak gerçekten zor.

Fırsat valizi burada.

Kore güzellik sırlarını keşfedin: Make P:rem nemlendirici kremde net %50 indirim!

Cildini derinlemesine nemlendirmek ve yatıştırmak isteyen K-Beauty tutkunları için Make P:rem Safe Me krem, 1.399 TL yerine tam yarı fiyatına, yani 699 TL’ye düştü! Bizce stokları yenilemenin tam zamanı.

Make P:rem Safe Me.Relief Moisture Cream 12 80ml

Ev temizliğinde devrim vakti: Roborock S8 Pro yılın en düşük fiyatında!

''Robot süpürge alacağım ama en iyisi olsun'' diyenler, beklediğiniz o büyük fırsat geldi. Siyah şıklığı ve üstün performansıyla bilinen Roborock S8 Pro, %12 indirimle 17.574 TL yerine 15.499 TL’ye düşerek yılın en kârlı teknoloji yatırımı oluyor.

Fırsatı burada inceleyin.

Adidas Originals şıklığına adım atın: Kadın spor ayakkabılarda %23 tasarruf fırsatı!

Gardırobuna ikonik bir parça eklemek isteyenler için Adidas Originals Ig9030 modeli, 6.479 TL yerine 4.999 TL’lik fiyatıyla günün en dikkat çeken moda haberi.  

Adidas Originals Kadın Ig9030 Shoes

Cilt tonu eşitsizliğine uzman çözüm: Bioderma Pigmentbio son 30 günün en düşük fiyatında!

Hassas bölgelerdeki kararmalara karşı aydınlatıcı etkisiyle bilinen Bioderma Pigmentbio, 1.829 TL yerine 1.580 TL’ye inerek bakım rutinlerinize dahil olmayı bekliyor. Yaz öncesi cildine iyilik yapmak isteyenler için kaçmaz.

Bioderma Pigmentbio Sensitive Areas

Doğallıktan vazgeçmeyenler için: Grimelange organik pamuklu tişört sepete özel 259 TL!

%100 organik pamuk dokusu ve rahat kesimiyle (relaxed fit) gün boyu konfor vadeden beyaz Jemmy tişört, 370 TL yerine sepete özel indirimle sadece 259 TL’ye düşüyor. 

Grimelange ürünlerinde %20 indirim fırsatı.

Mutfakta profesyonellik arayanlara: Acar rendeli karıştırma kabı seti sepete özel 859 TL!

Çelik kalitesi ve rendeli kapağıyla mutfak işlerini kolaylaştıran 9 parçalı Acar Karat seti, sepete özel fiyatıyla 1.010 TL yerine 859 TL’ye düşüyor. Mutfakların yeni demirbaşı belli oldu!

Acar setini buradan alabilirsiniz.

Çeyiz dizenlere müjde: Kütahya Porselen 24 parça yemek takımı inanılmaz fiyatla!

Kütahya Porselen Moderna serisi 6 kişilik yemek seti, 6.681 TL’lik etiketinden 2.248 TL’ye inerek günün en büyük çeyizlik fırsatına dönüşüyor. Tarçın renginin modernliğini sofralarınıza taşıyın.

Kütahya Porselen Moderna 24 Parça 6 Kişilik Yemek Seti Tarçın

Kiperin Türkiye'nin tüm ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim 🤍

L-Karnitin, yeşil çay ve kafein gibi güçlü içeriklerle formüle edilen Kiperin Burn, hem metabolizmasını desteklemek hem de antrenman verimini artırmak isteyenler için ikinci üründe yarı fiyatına inen dev bir kampanya sunuyor.

Kiperin Burn Fırsatını Yakala

Lancome şıklığına davet: Suya dayanıklı göz kalemlerinde sepette ek 200 TL indirim!

Lancome göz kalemlerinde sunulan %30'a varan indirimlere ek olarak, LANCOME200 koduyla 1000 TL üzeri alışverişlerinizde anında 200 TL tasarruf sağlayabilirsiniz.  

LANCOME200 koduyla 1000 TL üzeri alışverişlerinizde anında 200 TL indirim burada

Miniklerin gelişimi için harika bir adım: Yükselen Zeka setlerinde MEGA400 kodu fırsatı!

Konuşmayı geliştiren temel setlerde geçerli olan MEGA400 koduyla, 900 TL'lik alışverişinizde anında 400 TL indirim kazanarak çocuğunuzun gelişimine en büyük desteği siz verin.

Eğitici setleri burada inceleyin.

