Bu Videolardan Hangisinin Yapay Zeka Hangisinin Gerçek Olduğunu Bulabilecek misin?
Artık yapay zeka öyle videolar yapıyor ki gerçeğinden ayıramıyoruz. Yapılan videoları ilk bakışta anlamak neredeyse imkansız. Peki sen bu konularda nasılsın? Eğer uzmanım diyorsan bu test tam sana göre. Yapay zeka mı gerçek mi anlamakta usta olanları teste alalım!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seçebilir misin?
3. Bu videoya ne diyorsun? Sence gerçek mi yapay zeka mı?
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4. Bu video peki?
5. Bu videoya ne diyorsun?
6. Bu videoyu anlamak zor gibi. Ne diyorsun?
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7. Bu video için de tarafını seç bakalım!
8. Bu sokak röportajı ne sence?
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9. Bunu anlayabilecek misin?
10. Bu video için ne dersin?
11. Geldi bir tane daha. Ne dersin yapay zeka mı gerçek mi?
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12. Son sorumuz da geldi. Buna ne diyorsun?
Sen yapay zeka uzmanısın!
Senin biraz daha çabalaman gerek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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