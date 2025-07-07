Bu Videolardan Hangisinin Yapay Zeka Hangisinin Gerçek Olduğunu Bulabilecek misin?

Sen yapay zeka videolarını pek anlamıyorsun yaa. Her video sana gayet gerçek geliyor. Yapay zekanın yaptığını duyunca şok oluyorsun hatta. Videoları ne kadar izlersen izle sen farkı bir türlü anlayamıyorsun. Evet, bazı videolardaki bariz farkı görüp yapay zeka olduğunu anlıyorsun ama daha iyi yapılmış videolar seni zorluyor.

Yapay zeka seni alt etti gibi duruyor! 🤖