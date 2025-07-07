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Bu Videolardan Hangisinin Yapay Zeka Hangisinin Gerçek Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Videolardan Hangisinin Yapay Zeka Hangisinin Gerçek Olduğunu Bulabilecek misin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 16:01

Artık yapay zeka öyle videolar yapıyor ki gerçeğinden ayıramıyoruz. Yapılan videoları ilk bakışta anlamak neredeyse imkansız. Peki sen bu konularda nasılsın? Eğer uzmanım diyorsan bu test tam sana göre. Yapay zeka mı gerçek mi anlamakta usta olanları teste alalım!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seçebilir misin?

3. Bu videoya ne diyorsun? Sence gerçek mi yapay zeka mı?

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4. Bu video peki?

5. Bu videoya ne diyorsun?

6. Bu videoyu anlamak zor gibi. Ne diyorsun?

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7. Bu video için de tarafını seç bakalım!

8. Bu sokak röportajı ne sence?

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9. Bunu anlayabilecek misin?

10. Bu video için ne dersin?

11. Geldi bir tane daha. Ne dersin yapay zeka mı gerçek mi?

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12. Son sorumuz da geldi. Buna ne diyorsun?

Sen yapay zeka uzmanısın!

Sen yapay zeka işini çözmüşsün. AI tarafından yapılan videoları hemen anlayabiliyorsun. İçindeki birkaç şeye bakarak hemen çözüyorsun. Yapay zeka bu kolay videolarla seni biraz zor kandırır. Ancak belki biraz daha ustalaştıktan sonra seni zorlayacak videolar hazırlayabilir. Ama şu anda seni kandırması çok zor! 

Tebrik ederiz yapay zekayı alt ettin! 💪

Senin biraz daha çabalaman gerek!

Sen yapay zeka videolarını pek anlamıyorsun yaa. Her video sana gayet gerçek geliyor. Yapay zekanın yaptığını duyunca şok oluyorsun hatta. Videoları ne kadar izlersen izle sen farkı bir türlü anlayamıyorsun. Evet, bazı videolardaki bariz farkı görüp yapay zeka olduğunu anlıyorsun ama daha iyi yapılmış videolar seni zorluyor.

Yapay zeka seni alt etti gibi duruyor! 🤖

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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