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Bir Saksıyla Başladı, Şimdi Gramını 900 TL'ye Satıyor

Bir Saksıyla Başladı, Şimdi Gramını 900 TL'ye Satıyor

Adana
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:49
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali Gök, 20 yıl önce bir saksıya diktiği safran soğanlarını bugün iki dönümlük araziye taşıdı. Hasadı başlayan safranın gramı bu yıl 900 liradan satılıyor. 

Gök, bu sezon 500-600 gram ürün beklediğini söylüyor.

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Safranbolu'dan Getirdiği Soğanlarla Başladı

Safranbolu'dan Getirdiği Soğanlarla Başladı

Kozan'a bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde yaşayan Gök, safran soğanlarını 20 yıl önce Safranbolu'nun Davutoba köyünden getirdi. Önce bir saksıya diktiği soğanları zamanla çoğalttı, ardından 20 kilogram soğan daha alarak üretimini büyüttü.

Gök, 'Safran yetiştiriciliği bir tutku. Bu çiçeğin hastalığı insana da bulaştı mı bırakamıyorsun' diyor.

150 bin çiçekten toplam 1 kilogram safran elde edilirken ilçedeki Safran tarlasından 500-600 gram rekolte bekleniyor.

1 Kilogram Safran İçin 150 Bin Çiçek Gerekiyor

1 Kilogram Safran İçin 150 Bin Çiçek Gerekiyor

Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri. Bunun nedeni üretimindeki zahmet: Gök'ün verdiği bilgiye göre 1 kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek toplamak gerekiyor.

Hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını anlatan Gök, hasadın henüz yeni başladığını ve çiçeklenmenin 15 gün sonra yoğunlaşacağını söylüyor. Bu yıl yağışlar bol olduğu için hasat erken başlamış, ürünün kalitesi de üreticiyi memnun etmiş.

Güneş Doğmadan Başlıyor, Gece Yarısını Geçiyor

Güneş Doğmadan Başlıyor, Gece Yarısını Geçiyor

Safran çiçekleri sabah güneş doğmadan toplanıyor. Gök, gün boyunca ayıklama işi yaptıklarını, çalışmalarının gece saat 01.00-02.00'ye kadar sürdüğünü anlatıyor.

Çiçeklerin kırmızı telleri, sarı kısımları ve mavi taç yaprakları tek tek birbirinden ayrılıyor. Her kısmın farklı bir kullanım alanı var ama en değerlisi kırmızı teller. Gök, ürünü hassas terazide tartarak satıyor.

Gök, 'Ben bu yıl iki dönüme ekim yaptım. Bu sezon 500-600 gram ürün bekliyorum. Safran üretimi çok zahmetli bir iş. Her çiçeği tek tek toplamak ve ayıklamak gerekiyor. Şu anda elimizde iki dönüm falan arazimiz var ama daha yeni başladı hasat. Çiçek dönemi 15 gün sonra daha yoğunlaşacak. Bu yıl kalitemiz de güzel. Bu sene yağış bol olduğu için hem erken başladı hasat hem kalite güzel. Fiyat bakımından da bu sene gramı 900 TL' dedi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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