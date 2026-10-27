Bir Saksıyla Başladı, Şimdi Gramını 900 TL'ye Satıyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali Gök, 20 yıl önce bir saksıya diktiği safran soğanlarını bugün iki dönümlük araziye taşıdı. Hasadı başlayan safranın gramı bu yıl 900 liradan satılıyor.
Gök, bu sezon 500-600 gram ürün beklediğini söylüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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