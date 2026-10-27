Bir Saksıyla Başladı, Şimdi Gramını 900 TL'ye Satıyor

Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri. Bunun nedeni üretimindeki zahmet: Gök'ün verdiği bilgiye göre 1 kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek toplamak gerekiyor.

Hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını anlatan Gök, hasadın henüz yeni başladığını ve çiçeklenmenin 15 gün sonra yoğunlaşacağını söylüyor. Bu yıl yağışlar bol olduğu için hasat erken başlamış, ürünün kalitesi de üreticiyi memnun etmiş.