Bu Ünlü Müzik Yıldızlarının Gerçek Mesleklerini Tahmin Edebilecek misin?
Bu Ünlü Müzik Yıldızlarının Gerçek Mesleklerini Tahmin Edebilecek misin?
Bu ünlü müzik yıldızlarının gerçek mesleklerini duyduğunda çok şaşıracağın kesin. Bakalım kaç tanesinin ünlü olmadan önce yaptığı mesleği doğru tahmin edeceksin🤔
O zaman, Haydi Testee!👇
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1. Mabel Matiz?
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2. Ferhat Göçer?
3. Serdar Ortaç?
4. Mirkelam?
5. Rafet El Roman?
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6. Yaşar?
7. Candan Erçetin?
8. Hande Yener?
9. Lady Gaga?
10. Beyazıt Öztürk?
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