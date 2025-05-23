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Bu Testi Çöz, Hangi Derste Eksiğin Var Öğren!

etiket Bu Testi Çöz, Hangi Derste Eksiğin Var Öğren!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 12:01

Her öğrencinin güçlü olduğu alanlar kadar, gelişime açık yönleri de vardır. Bu test, hangi derste eksiklerinin olduğunu objektif bir şekilde görmeni sağlamak için hazırlandı. Artık, hangi alana daha fazla odaklanman gerektiğini kolayca keşfedebilirsin.

Not: Bu bir bilgi testi, sınav değil. Yanlış yaparsan da kimse not vermiyor, rahat ol :)

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cephelerden biri değildir?

2. %20'si 60 olan sayı kaçtır?

3. “Beş Hececiler” akımında yer alan bir şair aşağıdakilerden hangisidir?

4. Kuvvetin birimi nedir?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-de” bağlacı doğru yazılmıştır?

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6. pH değeri 1 olan bir madde aşağıdakilerden hangisidir?

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

8. Sürtünme kuvveti ne yapar?

9. Bir dairenin çevresi nasıl hesaplanır?

10. Son olarak, Amasya Genelgesi’nin önemi nedir?

Fizik ve Kimyada Eksiklerin Var!

Doğa kanunlarını anlamak zorlayıcı olabilir ama merakın varsa her şey daha kolay hale gelir. Evrenin işleyişini çözmek için sadece ezber değil, hayal gücü de gerekir. Bu test sana eksiklerini gösterdi ama aynı zamanda potansiyelini de işaret etti. Bilim senden vazgeçmez, sen de ondan vazgeçme!

Tarihte Eksiklerin Var!

Tarihi olayları karıştırman gayet normal; sonuçta geçmiş oldukça kalabalık! Ama senin gibi meraklı bir zihin için bu durum geçici. Kronolojiyi gözünde canlandırarak çalıştığında, savaşlar, antlaşmalar ve devrimler arasında kaybolmak yerine, kendi tarih yolculuğunu çizmeye başlayacaksın. Unutma, geçmişi anlayan biri kendi geleceğini de çok daha sağlam kurar.

Matematikte Eksiklerin Var!

Belki de rakamlarla aranda biraz mesafe var ama bu mesafe kapanmayacak kadar büyük değil! Matematik, sabır ve tekrar ister. Senin de bu testi çözecek kadar sabırlı ve istekli olduğun ortada. Adım adım gittiğinde her formül, her işlem gözünde sadeleşecek. Sayılar senden korksun!

Türk Dili ve Edebiyatında Eksiklerin Var!

Dil bilgisi kuralları, paragraflar, edebi dönemler... Hepsi bir arada karmaşık görünebilir. Ama unutma: Anlam arayan her zihin, edebiyatta bir yol bulur. Okudukça, yazdıkça ve bol bol örnek inceledikçe Türkçenin büyüsünü daha iyi kavrayacaksın. Senin içinde bu derse ilgi var; sadece sesini duyman gerek!

Tebrikler! Hepsini doğru bildin!

Harika bir performans sergiledin! Tarih, matematik, fizik, edebiyat gibi farklı alanlarda tam isabet yaptın. Bu, yalnızca bilgi birikiminin değil, aynı zamanda dikkatinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Seni bekleyen sınavlara da neredeyse hazırsın diyebiliriz; küçük bir tekrar ve bol bol pratikle başarı kaçınılmaz. Fakat unutma, bilgini taze tutmak kadar kendine güvenmek de önemli. Aynen böyle devam!

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miray soysal
miray soysal
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