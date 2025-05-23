Bu Testi Çöz, Hangi Derste Eksiğin Var Öğren!
Her öğrencinin güçlü olduğu alanlar kadar, gelişime açık yönleri de vardır. Bu test, hangi derste eksiklerinin olduğunu objektif bir şekilde görmeni sağlamak için hazırlandı. Artık, hangi alana daha fazla odaklanman gerektiğini kolayca keşfedebilirsin.
Not: Bu bir bilgi testi, sınav değil. Yanlış yaparsan da kimse not vermiyor, rahat ol :)
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cephelerden biri değildir?
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2. %20'si 60 olan sayı kaçtır?
3. “Beş Hececiler” akımında yer alan bir şair aşağıdakilerden hangisidir?
4. Kuvvetin birimi nedir?
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-de” bağlacı doğru yazılmıştır?
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6. pH değeri 1 olan bir madde aşağıdakilerden hangisidir?
7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
8. Sürtünme kuvveti ne yapar?
9. Bir dairenin çevresi nasıl hesaplanır?
10. Son olarak, Amasya Genelgesi’nin önemi nedir?
Fizik ve Kimyada Eksiklerin Var!
Tarihte Eksiklerin Var!
Matematikte Eksiklerin Var!
Türk Dili ve Edebiyatında Eksiklerin Var!
Tebrikler! Hepsini doğru bildin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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