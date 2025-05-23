Bu Testi Çöz, Hangi Derste Eksiğin Var Öğren!

Her öğrencinin güçlü olduğu alanlar kadar, gelişime açık yönleri de vardır. Bu test, hangi derste eksiklerinin olduğunu objektif bir şekilde görmeni sağlamak için hazırlandı. Artık, hangi alana daha fazla odaklanman gerektiğini kolayca keşfedebilirsin.

Not: Bu bir bilgi testi, sınav değil. Yanlış yaparsan da kimse not vermiyor, rahat ol :)