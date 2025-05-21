Bu Test Sana Verimli Ders Çalışmanın Şifresini Verecek!
Ders çalışıyorsun ama bir bakmışsın Instagram’da kedi videolarına düşmüşsün, not alıyorsun ama o renkli kalemlerle tablo mu yapıyorsun belli değil…
Belki de çalışmak için en iyi yöntemi hala bulamadın. Ama üzülme! Bu test sayesinde, beyninin en iyi hangi moda geçtiğini çözeceğiz.
Haydi bakalım, iddialıyız: Bu testten sonra çalışamıyorum bahanen kalmayacak! 😎👇
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1. Çalışma süren genelde nasıl?
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2. Çalışırken atıştırmalık tercihin?
3. Sınavdan önceki gece sen?
4. Grup çalışması sever misin?
5. Zor bir konuyla karşılaşınca?
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6. Kahve mi çay mı?
7. Çalışmama bahanen hangisi?
8. Kendini hangi çalışma karakteri olarak görüyorsun?
Sen tam anlamıyla işleri önceden halleden, “Son gece ağlayanlardan olmayacağım!” diyen nadir kişilerdensin.
Sen çalışırken bile rahatını sevenlerdensin.
Yani sen… Sen tam bir son dakika efsanesisin!
Sen hala kendi ideal sistemini tam bulamamışsın ama bulacaksın, merak etme.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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