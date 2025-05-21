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Bu Test Sana Verimli Ders Çalışmanın Şifresini Verecek!

etiket Bu Test Sana Verimli Ders Çalışmanın Şifresini Verecek!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 13:01

Ders çalışıyorsun ama bir bakmışsın Instagram’da kedi videolarına düşmüşsün, not alıyorsun ama o renkli kalemlerle tablo mu yapıyorsun belli değil…

Belki de çalışmak için en iyi yöntemi hala bulamadın. Ama üzülme! Bu test sayesinde, beyninin en iyi hangi moda geçtiğini çözeceğiz.

Haydi bakalım, iddialıyız: Bu testten sonra çalışamıyorum bahanen kalmayacak! 😎👇

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1. Çalışma süren genelde nasıl?

2. Çalışırken atıştırmalık tercihin?

3. Sınavdan önceki gece sen?

4. Grup çalışması sever misin?

5. Zor bir konuyla karşılaşınca?

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6. Kahve mi çay mı?

7. Çalışmama bahanen hangisi?

8. Kendini hangi çalışma karakteri olarak görüyorsun?

Sen tam anlamıyla işleri önceden halleden, “Son gece ağlayanlardan olmayacağım!” diyen nadir kişilerdensin.

Masan toplanır, listeler yapılır, Spotify çalıyor, suyun yanında… Kısacası ortam tam senlik hazırlanır. Zamanı yönetme konusunda iyisin; hem çalışır hem de kendine vakit bırakırsın. Hedefin net, adımlarını da bilinçli atıyorsun. Sana en uygun yöntem: Pomodoro tekniğiyle 25 dakikalık odaklanmalar ve renkli notlar! Ama arada kendini fazla sıkma, biraz esneklik de fena olmaz. Çünkü efsanesin ama robot değilsin, tamam mı?

Sen çalışırken bile rahatını sevenlerdensin.

Loş ışık, kahve veya çay elinde, belki hafiften fonda müzik… Tam keyif modu! Plan yapıyorsun ama onu illa da harfi harfine uygulamak zorunda hissetmiyorsun. Esnek çalışıyorsun ama sonuca gidiyorsun, işin ilginç yanı bu. Sana uygun taktik: Blok çalışma yöntemi. Yani 1 saat tam odaklan, sonra gönlünce bir mola ver. Böylece hem temponu kaybetmezsin hem de o “off çok sıkıldım” moduna düşmezsin. Çalışırken keyif almayı bilenlerdensin, bunu da avantaja çevir!

Yani sen… Sen tam bir son dakika efsanesisin!

Çalışma planı mı? Yok. Hazırlık mı? Pek de sayılmaz. Ama iş ciddiye binince, son gece ya da sınav sabahı sen bir anda moda giriyorsun. Kahveler hazırlanır, gece geç saatlere kadar gözler kan çanağı… Ama garip bir şekilde başarıyorsun da! Sana göre en uygun taktik: Yoğun ve kısa süreli bir sistem. Yani 2-3 saat aralıksız dal, sonra uzun bir mola. Yine de uyaralım; bu tempo her zaman sürdürülebilir değil.

Sen hala kendi ideal sistemini tam bulamamışsın ama bulacaksın, merak etme.

Bazen gece çalışıyorsun, bazen gündüz. Bazen grup, bazen tek başına… Bir karmaşa gibi ama aslında bu da bir süreç. Şu anda biraz deneme-yanılma halindesin ama doğru yöntemi keşfettiğinde sen de kendi ritmini yakalayacaksın. Sana önerimiz: Farklı teknikleri küçük küçük denemek. Bugün Pomodoro, yarın blok çalışma… Ne iyi geliyorsa ona yönel. Çünkü senin potansiyelin yüksek ama yöntemin henüz oturmakta. Kendine zaman tanı, bu da gelişmenin bir parçası.

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sabrina
sabrina
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