Bu Test Sana Verimli Ders Çalışmanın Şifresini Verecek!

Çalışma planı mı? Yok. Hazırlık mı? Pek de sayılmaz. Ama iş ciddiye binince, son gece ya da sınav sabahı sen bir anda moda giriyorsun. Kahveler hazırlanır, gece geç saatlere kadar gözler kan çanağı… Ama garip bir şekilde başarıyorsun da! Sana göre en uygun taktik: Yoğun ve kısa süreli bir sistem. Yani 2-3 saat aralıksız dal, sonra uzun bir mola. Yine de uyaralım; bu tempo her zaman sürdürülebilir değil.