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Bu Sosyal Bilgiler Testine Göre Hangi Efsane Tarihi Karakterle Ruh Eşisin?

etiket Bu Sosyal Bilgiler Testine Göre Hangi Efsane Tarihi Karakterle Ruh Eşisin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 13:01

Tarihin tozlu sayfalarında herkesin kendine göre bir rolü var: Kimimiz savaş meydanlarında destan yazan komutanlar gibi cesur, kimimiz fikirleriyle çağları değiştiren düşünürler kadar vizyoner… Ama hiç düşündün mü, tarihte yaşasaydın sen kiminle omuz omuza yürürdün?

Sana benzeyen bir lider mi olurdu, yoksa aynı kafada bir reformcuyla mı takılırdın? Belki de ilham aldığın bir karakterin aynısı senin ruh ikizin olabilir!

Hadi bakalım, kalem kağıdı boşver; iç sesin yeterli! Ruh eşin seni bekliyor...

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1. Öncelikle bir toplumda adaletin sağlanabilmesi için en gerekli unsur nedir sence?

2. Halk için, halkla birlikte anlayışı sana nasıl geliyor?

3. Tarihi olayları öğrenince keşke orada ben de olsaydım dediğin oluyor mu?

4. Atatürk’ün en çok hangi yönünü örnek alırsın?

5. Peki vatandaşlık denince aklına ilk gelen şey ne oluyor?

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6. Bir ülkenin kalkınması için önce eğitim sistemini düzeltmek gerekir mi?

7. Diyelim ki halkın seni çok seviyor. Ne yaparsın?

8. Aşağıdaki coğrafi özelliklerden hangisi bir ülkenin savunmasını kolaylaştırır?

9. Son olarak halkı eğitmek mi yoksa halkı yönetmek mi?

Senin efsanevi ruh ikizin Sultan Alparslan!

Senin efsanevi ruh ikizin Sultan Alparslan!

Senin karakterinde acele yok, gösteriş hiç yok. Derin düşüncelerin, az konuşan ama çok şey anlatan bir halin var. Tıpkı Sultan Alparslan gibi... Tarih sahnesine çıkmadan önce planını yapar, sonra hedefe tek atışta gidersin. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da savaşçısın. İnsanlara güven veren bir lider olma potansiyelin yüksek. Kazanmak için bağırmak zorunda değilsin; sen varlığınla bile ağırlık koyarsın. Ama unutma, çağlar değişti. İçindeki Alparslan'ı biraz daha gün yüzüne çıkarırsan, kendi çağının kahramanı olman an meselesi. Belki bugünün Malazgirt’i senin okulun, iş yerin ya da ailen. Kazanman gereken savaşlar artık kılıçla değil; bilgiyle, sabırla, zekâyla.

Ve sen bu çağın gölgede kalmış yıldızısın.

Senin efsanevi ruh ikizin Fatih Sultan Mehmet!

Senin efsanevi ruh ikizin Fatih Sultan Mehmet!

Senin için 'hayal kurar ama o hayali gerçekleştirmek için 3 dil öğrenir, 5 strateji geliştirir' diyebiliriz. Tıpkı genç yaşta imkânsızı gerçekleştiren, İstanbul’u fetheden Fatih gibi... Senin içinde yatan vizyon, küçük şeylerle uğraşmak için fazla büyük. Sınıf arkadaşları “ders çalışalım” derken sen “neden bu bilgi böyle, kaynağı ne?” diye soranlardan olmuşsun hep. Gelişim senin için bir tercih değil, zorunluluk. Sen sadece bir lider değil, bir dönemin mimarısın aslında. Fetih senin için sadece toprak almak değil; bilgiye, özgürlüğe, kendine ulaşmak demek. Hayatında bazen yalnız kaldığını hissedebilirsin, çünkü liderler çoğu zaman yalnız yürür. Ama bil ki senin ardında yürümek isteyecek çok insan olacak. Çünkü sen ne yaparsan, onu iyi yaparsın. Hem de çok iyi!

Senin efsanevi ruh ikizin Mustafa Kemal Atatürk!

Senin efsanevi ruh ikizin Mustafa Kemal Atatürk!

Seninle aynı sıralarda oturmak isterdik çünkü bir konuşmaya başladığında “Hmm, bu kişi gerçekten biliyor” dedirtiyorsun. Sen sadece öğrenen değil, öğrendiklerini dönüştüren bir zihinsin. 

Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi...

Senin hayalindeki dünya daha adil, daha özgür, daha bilinçli. Bir ülkeyi baştan inşa etmek cesaret ister. Sen bu cesareti içinde taşıyorsun. Bilime, eğitime, haklara olan inancın senin rotanı çiziyor. Yeri geldiğinde “Hayır” demeyi biliyor, doğruyu savunmaktan çekinmiyorsun. Kalabalıklarda bile ayakta durmayı biliyor, farklı düşünceler arasında pusulanı kaybetmiyorsun. İçindeki liderliği bastırma; çünkü bu dünya, senin gibi düşünen, hisseden ve harekete geçen insanlara çok ama çok ihtiyaç duyuyor. Kendine güven! Bir milletin kaderini değilse bile, kendi hayatını baştan yazabilecek kudrette birisin.

Senin efsanevi ruh ikizin Mevlana!

Senin efsanevi ruh ikizin Mevlana!

Sen bu dünyada kavga etmeye değil, bu dünyayı anlamaya gelmişsin.

Tıpkı Mevlana gibi…

Kelimelerin yumuşak ama derin, bakışların ise yargılayıcı değil; anlayıcı. Sen bilgiyi sadece bilmek için değil, yaşamak için öğrenenlerdensin. İnsanlara umut oluyorsun, çoğu zaman onların derdini önce sen hissediyorsun. Ama sakın bu hassas yapını zayıflık sanma! Senin içindeki merhamet, bir orduyu ayakta tutar; senin anlayışın, bir toplumu dönüştürür. Kendini bu çağın yabancısı gibi hissettiğin anlar olabilir. Ama bil ki sen bu çağda eksik olan şeyin ta kendisisin: Işık! Ve ışık, en çok karanlıkta belli olur. Hayatını sadece kendin için değil, başkaları için de güzelleştirmeye çalışıyorsun. Ve işte bu yüzden... ruh eşin, tarih boyunca kalplerin dostu olmuş biri: Mevlana.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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