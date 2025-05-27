Bu Sosyal Bilgiler Testine Göre Hangi Efsane Tarihi Karakterle Ruh Eşisin?
Tarihin tozlu sayfalarında herkesin kendine göre bir rolü var: Kimimiz savaş meydanlarında destan yazan komutanlar gibi cesur, kimimiz fikirleriyle çağları değiştiren düşünürler kadar vizyoner… Ama hiç düşündün mü, tarihte yaşasaydın sen kiminle omuz omuza yürürdün?
Sana benzeyen bir lider mi olurdu, yoksa aynı kafada bir reformcuyla mı takılırdın? Belki de ilham aldığın bir karakterin aynısı senin ruh ikizin olabilir!
Hadi bakalım, kalem kağıdı boşver; iç sesin yeterli! Ruh eşin seni bekliyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle bir toplumda adaletin sağlanabilmesi için en gerekli unsur nedir sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Halk için, halkla birlikte anlayışı sana nasıl geliyor?
3. Tarihi olayları öğrenince keşke orada ben de olsaydım dediğin oluyor mu?
4. Atatürk’ün en çok hangi yönünü örnek alırsın?
5. Peki vatandaşlık denince aklına ilk gelen şey ne oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir ülkenin kalkınması için önce eğitim sistemini düzeltmek gerekir mi?
7. Diyelim ki halkın seni çok seviyor. Ne yaparsın?
8. Aşağıdaki coğrafi özelliklerden hangisi bir ülkenin savunmasını kolaylaştırır?
9. Son olarak halkı eğitmek mi yoksa halkı yönetmek mi?
Senin efsanevi ruh ikizin Sultan Alparslan!
Senin efsanevi ruh ikizin Fatih Sultan Mehmet!
Senin efsanevi ruh ikizin Mustafa Kemal Atatürk!
Senin efsanevi ruh ikizin Mevlana!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın