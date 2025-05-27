Tarihin tozlu sayfalarında herkesin kendine göre bir rolü var: Kimimiz savaş meydanlarında destan yazan komutanlar gibi cesur, kimimiz fikirleriyle çağları değiştiren düşünürler kadar vizyoner… Ama hiç düşündün mü, tarihte yaşasaydın sen kiminle omuz omuza yürürdün?

Sana benzeyen bir lider mi olurdu, yoksa aynı kafada bir reformcuyla mı takılırdın? Belki de ilham aldığın bir karakterin aynısı senin ruh ikizin olabilir!

Hadi bakalım, kalem kağıdı boşver; iç sesin yeterli! Ruh eşin seni bekliyor...