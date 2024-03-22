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Bu Şirketlerden Amerikan Borsasında Listelenmeyeni Bulabilecek misin?

etiket Bu Şirketlerden Amerikan Borsasında Listelenmeyeni Bulabilecek misin?

godot
godot - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 17:01

Amerikan borsasında listelenmek uluslararası şirket olmanın en büyük göstergelerinden biri. 

Peki hangi şirket bu göstergeyi o kadar da önemsemiyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Hangi şirket Amerikan borsasında listelenmiyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Olmadı.

Olmadı.

Microsoft, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bulamadın.

Bulamadın.

Meta, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Tekrar dene.

Tekrar dene.

NVIDIA, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Olmadı.

Olmadı.

Alphabet, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

İnanıyoruz bulacaksın.

İnanıyoruz bulacaksın.

Tesla, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bulamadın.

Bulamadın.

PepsiCo, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Olmadı.

Olmadı.

Costco Wholesale Company, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bulamadın.

Bulamadın.

Adobe, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Olmadı.

Olmadı.

Netflix, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bulamadın.

Bulamadın.

Apple, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Tebrikler.

Tebrikler.

Tebrikler, bulmayı başardın. Dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketlerinden biri olan Ernst & Young halka açık bir şirket değil ve Amerikan borsasında listelenmiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bulamadın.

Bulamadın.

Starbucks, Amerikan borsası Nasdaq'ta işlem gören en büyük şirketlerden biri.

Nasdaq'ta olmayan şirketi bulmak için tekrar dene.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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