Bu Şirketlerden Amerikan Borsasında Listelenmeyeni Bulabilecek misin?
Bu Şirketlerden Amerikan Borsasında Listelenmeyeni Bulabilecek misin?
Amerikan borsasında listelenmek uluslararası şirket olmanın en büyük göstergelerinden biri.
Peki hangi şirket bu göstergeyi o kadar da önemsemiyor?
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Hangi şirket Amerikan borsasında listelenmiyor?
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Olmadı.
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Bulamadın.
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Tekrar dene.
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Olmadı.
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İnanıyoruz bulacaksın.
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Bulamadın.
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Olmadı.
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Bulamadın.
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Olmadı.
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Bulamadın.
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Tebrikler.
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Bulamadın.
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