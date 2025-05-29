Bu Şehirlerden Hangilerinin Birden Fazla Denize Kıyısı Olduğunu Bulabilecek misin?
Türkiye denince akla gelen ilk üç şey: çay, simit, bir de deniz. Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ama şöyle bir gerçek de var: Bazı şehirler “tek denizle” yetinirken, bazıları “bize bir deniz yetmez” deyip iki denizle flört ediyor!
Evet evet, yanlış duymadın. Türkiye’de birden fazla denize kıyısı olan şehirler var ve senin görevin bu testte onları bulmak.
Hadi bakalım! Telefonu yan çevir, bir çay koy, deniz dalgalarının sesini aç arka planda ve kendini bu keyifli kıyı macerasına bırak. Unutma: Bu testte sadece bilgi değil, bolca eğlence, dozunda kahkaha ve içinden “Vay be!” dedirtecek bilgiler var. Hazırsan başlıyoruz! Bakalım hangi illerin iki denize kıyısı var, hangileri tek denizle yetinmiş?
1. Öncelikle Çanakkale’nin kaç denize kıyısı vardır?
2. Hangisinin iki farklı denize kıyısı vardır?
3. Biri "Ben sabah Marmara'da kahvemi içerim, akşam Ege'de gün batımına bakarım." diyorsa hangi şehirdedir?
4. Peki bu şehirlerden hangisi sadece bir denizle yetinmemiş?
5. O zaman söyle bize birden fazla denize kıyısı olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
6. Tersten düşünelim. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin iki denize kıyısı yoktur?
7. Bir şehrin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi var. Arada da çok yoğun sanayi... Sence bu hangi şehir?
8. Türkiye haritasında sağ elinle Marmara Denizi’ne, sol elinle Ege Denizi’ne dokunuyorsun. Arada duran şehir hangisi olabilir?
9. Bu şehirlerden hangisi iki farklı denize komşu değildir?
Deniz mi? O da neydi?
Denizleri tanıyorsun ama hâlâ kıyıdayız...
Sen tam bir coğrafya kaptanısın!
Sen haritaların Piri Reis'isin!
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