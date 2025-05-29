onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Bu Şehirlerden Hangilerinin Birden Fazla Denize Kıyısı Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Şehirlerden Hangilerinin Birden Fazla Denize Kıyısı Olduğunu Bulabilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 12:31

Türkiye denince akla gelen ilk üç şey: çay, simit, bir de deniz. Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ama şöyle bir gerçek de var: Bazı şehirler “tek denizle” yetinirken, bazıları “bize bir deniz yetmez” deyip iki denizle flört ediyor! 

Evet evet, yanlış duymadın. Türkiye’de birden fazla denize kıyısı olan şehirler var ve senin görevin bu testte onları bulmak.

Hadi bakalım! Telefonu yan çevir, bir çay koy, deniz dalgalarının sesini aç arka planda ve kendini bu keyifli kıyı macerasına bırak. Unutma: Bu testte sadece bilgi değil, bolca eğlence, dozunda kahkaha ve içinden “Vay be!” dedirtecek bilgiler var. Hazırsan başlıyoruz! Bakalım hangi illerin iki denize kıyısı var, hangileri tek denizle yetinmiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle Çanakkale’nin kaç denize kıyısı vardır?

1. Öncelikle Çanakkale’nin kaç denize kıyısı vardır?

2. Hangisinin iki farklı denize kıyısı vardır?

3. Biri "Ben sabah Marmara'da kahvemi içerim, akşam Ege'de gün batımına bakarım." diyorsa hangi şehirdedir?

3. Biri "Ben sabah Marmara'da kahvemi içerim, akşam Ege'de gün batımına bakarım." diyorsa hangi şehirdedir?

4. Peki bu şehirlerden hangisi sadece bir denizle yetinmemiş?

5. O zaman söyle bize birden fazla denize kıyısı olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

6. Tersten düşünelim. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin iki denize kıyısı yoktur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7. Bir şehrin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi var. Arada da çok yoğun sanayi... Sence bu hangi şehir?

8. Türkiye haritasında sağ elinle Marmara Denizi’ne, sol elinle Ege Denizi’ne dokunuyorsun. Arada duran şehir hangisi olabilir?

8. Türkiye haritasında sağ elinle Marmara Denizi’ne, sol elinle Ege Denizi’ne dokunuyorsun. Arada duran şehir hangisi olabilir?

9. Bu şehirlerden hangisi iki farklı denize komşu değildir?

Deniz mi? O da neydi?

Seni hemen sahile götürmemiz lazım. Coğrafya hocan şu an gözleri dolu dolu bu testi izliyor. Ama dert etme, herkes bir yerden başlar. Bundan sonra haritaya sadece bakmakla kalma, hangi şehir hangi denizde yüzüyor, onu da öğrensen fena olmaz gibi...

Denizleri tanıyorsun ama hâlâ kıyıdayız...

Tebrikler! Denizle aranızda bir ilişki başlamış, ama hâlâ platonik. Belki bir tatil, bir kamp, bir deniz otobüsü yolculuğu ile seviye atlayabilirsiniz. Yani anlayacağın, potansiyelin var ama biraz Karadeniz’e açıl, Marmara’yı kucakla, Ege’yi sev. Sonrası zaten gelir…

Sen tam bir coğrafya kaptanısın!

Sen haritaya bakınca sadece renk görmüyorsun, kıyılar, koylar, boğazlar akıyor gözünün önünden. “Balıkesir iki denize mi kıyılı? E tabii canım!” diyecek seviyeye gelmişsin. Çevrendekileri aydınlatma zamanı! Senden iyi tur rehberi olur

Sen haritaların Piri Reis'isin!

Senin harita bilgini Google Maps bile kıskanır. Denizleri ezbere biliyorsun, şehirleri gözün kapalı çizersin. Belki de geçmiş hayatında bir kaptandın? Belki de Balıkesir’le İstanbul’u sen kardeş yaptın? Kim bilir... Seni tebrik ediyoruz, artık arkadaş gruplarında “Birden fazla denize kıyısı olan iller” konusunu açmak senin görevin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın