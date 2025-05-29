Bu Şehirlerden Hangilerinin Birden Fazla Denize Kıyısı Olduğunu Bulabilecek misin?

Türkiye denince akla gelen ilk üç şey: çay, simit, bir de deniz. Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ama şöyle bir gerçek de var: Bazı şehirler “tek denizle” yetinirken, bazıları “bize bir deniz yetmez” deyip iki denizle flört ediyor!

Evet evet, yanlış duymadın. Türkiye’de birden fazla denize kıyısı olan şehirler var ve senin görevin bu testte onları bulmak.

Hadi bakalım! Telefonu yan çevir, bir çay koy, deniz dalgalarının sesini aç arka planda ve kendini bu keyifli kıyı macerasına bırak. Unutma: Bu testte sadece bilgi değil, bolca eğlence, dozunda kahkaha ve içinden “Vay be!” dedirtecek bilgiler var. Hazırsan başlıyoruz! Bakalım hangi illerin iki denize kıyısı var, hangileri tek denizle yetinmiş?