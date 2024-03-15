Bu Seçmenlerin Hangi Partiden Olduklarını Tahmin Edebilecek misin?
Bu Seçmenlerin Hangi Partiden Olduklarını Tahmin Edebilecek misin?
Size seçmen topluluğunun görsellerini vereceğiz ve bu seçmenlerin hangi partiden olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız!
Haydi testeee!
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1. Sence bu kabalık hangi partiden?
2. Sence bu kabalık hangi partiden?
3. Sence bu kabalık hangi partiden?
4. Sence bu kabalık hangi partiden?
5. Sence bu kabalık hangi partiden?
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6. Sence bu kabalık hangi partiden?
7. Sence bu kalabalık hangi partiden?
8. Sence bu kabalık hangi partiden?
9. Sence bu kalabalık hangi partiden?
10. Sence bu kabalık hangi partiden?
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