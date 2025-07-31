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“Bu Sadece Bir Şarkı Değil!” Gerçek Hayatlardan Kopup Gelen Parçalar

etiket “Bu Sadece Bir Şarkı Değil!” Gerçek Hayatlardan Kopup Gelen Parçalar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 23:31

Bazen bir şarkı çalar, daha ilk saniyesinden “bir şey oldu” dersin. Kalbin sıkışır, gözlerin dolar ya da sadece içinden derin bir “offf” çekersin… Çünkü o şarkı sana dokunmuyordur sadece, gerçekten birinin canına dokunarak yazılmıştır. İşte bu içerikte öyle şarkılar var ki; kimisi bir ayrılığın tam ortasında doğmuş, kimisi hasta yatağında edilen bir dua gibi.

Hepsi gerçek. Hepsi yaşanmış. Hepsi biraz bizim gibi… Çünkü bazı şarkılar sadece şarkı değil; birinin yarası, özlemi, vedası. Hadi bakalım, kulaklar bizde, kalpler onlarda…

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1. Burçak Tarlası – Tülay German

2. Suavi - Drama Köprüsü

3. Hekimoğlu Türküsü

4. Haluk Levent - Elfida

5. Sezen Aksu – Firuze

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6. Neşet Ertaş - Zahide

7. Cem Karaca - Oğluma

8. Kadir Selçuk - Ay Deresi

9. Barış Manço - Gülpembe

10. Yıldız Tilbe - Delikanlım

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11. Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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