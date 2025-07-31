“Bu Sadece Bir Şarkı Değil!” Gerçek Hayatlardan Kopup Gelen Parçalar

Bazen bir şarkı çalar, daha ilk saniyesinden “bir şey oldu” dersin. Kalbin sıkışır, gözlerin dolar ya da sadece içinden derin bir “offf” çekersin… Çünkü o şarkı sana dokunmuyordur sadece, gerçekten birinin canına dokunarak yazılmıştır. İşte bu içerikte öyle şarkılar var ki; kimisi bir ayrılığın tam ortasında doğmuş, kimisi hasta yatağında edilen bir dua gibi.

Hepsi gerçek. Hepsi yaşanmış. Hepsi biraz bizim gibi… Çünkü bazı şarkılar sadece şarkı değil; birinin yarası, özlemi, vedası. Hadi bakalım, kulaklar bizde, kalpler onlarda…