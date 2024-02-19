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Bu Remiksleri Dinlemelisin: Remiks Versiyonlarını da Orijinalleri Kadar Seveceğiniz 13 Şarkı

etiket Bu Remiksleri Dinlemelisin: Remiks Versiyonlarını da Orijinalleri Kadar Seveceğiniz 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:01

Biz bu remikslere bayılıyoruz! Son dönemde eski şarkıları yeni bentlerle remiklemek popüler oldu. Eski şarkıları tekrar viral listelerinde görmek de tabii ayrı gurur verici... Son dönemin en sevilen remiks şarkıları bu listede!

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1. Hande Yener - Sopa Clup Remix

2. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani

3. Gülşen ft. Berat Demir - Seyre Dursun Aşk

4. Kenan Doğulu - Güzeller İçinden Remix

5. Lvbel C5 ft. Güneş - NKBİ & Yapamam Remix

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6. Çağla - Saz mı, Caz mı?

7. Ebru Gündeş ft. Yasin Şimşek - Meyhaneci

8. Derya Uluğ ft. Emrah Koçoğlu - Esmerin Adı Oya

9. Seda Sayan ft. Erdem Düzgün - Ah Geceler

10. Lvbel C5 & Mahsun Kırmızıgül - Dinle

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11. Bergen & Taladro - Sen Affetsen Ben Affetmem

12. Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik

13. İbrahim Tatlıses & Furkan Demir- Dom Dom Kurşunu

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