Bu Remiksleri Dinlemelisin: Remiks Versiyonlarını da Orijinalleri Kadar Seveceğiniz 13 Şarkı
Bu Remiksleri Dinlemelisin: Remiks Versiyonlarını da Orijinalleri Kadar Seveceğiniz 13 Şarkı
Biz bu remikslere bayılıyoruz! Son dönemde eski şarkıları yeni bentlerle remiklemek popüler oldu. Eski şarkıları tekrar viral listelerinde görmek de tabii ayrı gurur verici... Son dönemin en sevilen remiks şarkıları bu listede!
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1. Hande Yener - Sopa Clup Remix
2. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani
3. Gülşen ft. Berat Demir - Seyre Dursun Aşk
4. Kenan Doğulu - Güzeller İçinden Remix
5. Lvbel C5 ft. Güneş - NKBİ & Yapamam Remix
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6. Çağla - Saz mı, Caz mı?
7. Ebru Gündeş ft. Yasin Şimşek - Meyhaneci
8. Derya Uluğ ft. Emrah Koçoğlu - Esmerin Adı Oya
9. Seda Sayan ft. Erdem Düzgün - Ah Geceler
10. Lvbel C5 & Mahsun Kırmızıgül - Dinle
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11. Bergen & Taladro - Sen Affetsen Ben Affetmem
12. Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik
13. İbrahim Tatlıses & Furkan Demir- Dom Dom Kurşunu
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