Bu Meyvenin Kabuğu Diğerlerine Hiç Benzemiyor
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Pazar tezgâhlarındaki meyvelerin çoğu, kabuğuna bakınca kolayca tanınıyor. Endonezya'da yetişen salak ise iç içe geçmiş pullarla kaplı kabuğuyla bilinen meyvelerden epey farklı görünüyor. İngilizcede 'snake fruit', yani yılan meyvesi adıyla da bilinen salağın Cakarta'da resmi simge olarak korunan bir çeşidi de bulunuyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Salak, doğal olarak Sumatra Adası'nda yetişen bir palmiyenin meyvesi.
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Olgun salak meyvesinin tadı elma, ananas ve muzun karışımına benzetiliyor.
Cakarta'nın Condet bölgesinde yetişen salak, 1989'dan beri kentin resmi simgelerinden biri.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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