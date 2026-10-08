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Yaşam
Bu Meyvenin Kabuğu Diğerlerine Hiç Benzemiyor

Bu Meyvenin Kabuğu Diğerlerine Hiç Benzemiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 12:09
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Pazar tezgâhlarındaki meyvelerin çoğu, kabuğuna bakınca kolayca tanınıyor. Endonezya'da yetişen salak ise iç içe geçmiş pullarla kaplı kabuğuyla bilinen meyvelerden epey farklı görünüyor. İngilizcede 'snake fruit', yani yılan meyvesi adıyla da bilinen salağın Cakarta'da resmi simge olarak korunan bir çeşidi de bulunuyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Salak, doğal olarak Sumatra Adası'nda yetişen bir palmiyenin meyvesi.

Salak, doğal olarak Sumatra Adası'nda yetişen bir palmiyenin meyvesi.

Sık kümeler hâlinde büyüyen bitkinin gövdesi o kadar kısa ki çoğu zaman gövdesiz gibi görünüyor. Dikenli saplı yaprakları ise 3 ila 7 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

Palmiye, alçak yağmur ormanlarında ve bataklıklarda yetişiyor. Bu alanlarda çoğu zaman içinden geçilemeyen sık çalılıklar oluşturuyor.

Olgun salak meyvesinin tadı elma, ananas ve muzun karışımına benzetiliyor.

Olgun salak meyvesinin tadı elma, ananas ve muzun karışımına benzetiliyor.

Tam olgunlaşan meyve oldukça tatlı oluyor. Ham meyve ise içerdiği az miktardaki tanik asit nedeniyle ekşi ve buruk bir tat bırakıyor. Pullu kabuğun altında genellikle üç tohum bulunuyor.

Olgun meyve taze yenebildiği gibi konserve, şekerleme ve turşu olarak da tüketiliyor. Ham meyveler ise rujak adı verilen acılı bir salatada kullanılıyor.

Cakarta'nın Condet bölgesinde yetişen salak, 1989'dan beri kentin resmi simgelerinden biri.

Cakarta'nın Condet bölgesinde yetişen salak, 1989'dan beri kentin resmi simgelerinden biri.

Vali kararıyla belirlenen bu simgede meyveye, elang bondol adı verilen yırtıcı bir kuş eşlik ediyor. İkili, nesli tehlike altındaki bitki ve hayvanları temsil etmesi için seçildi. Condet'te 1970'lerde 300 hektarlık alandan yılda ortalama 285,7 ton salak elde ediliyordu. Zamanla birçok bahçe satıldı, bölgede konut ve otoyol yapımı arttı.

Kent yönetimi 2007'den beri Condet'te salak ve duku yetiştirilen bir bahçe işletiyor. Mart 2025'te Ciliwung Nehri'nin taşması, bahçedeki salak çiçeklerine zarar verdi. Bahçedeki fidanlıkta yetiştirilen fideler ise ölen ağaçların yerine dikiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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