Bu Meyvenin Kabuğu Diğerlerine Hiç Benzemiyor

Vali kararıyla belirlenen bu simgede meyveye, elang bondol adı verilen yırtıcı bir kuş eşlik ediyor. İkili, nesli tehlike altındaki bitki ve hayvanları temsil etmesi için seçildi. Condet'te 1970'lerde 300 hektarlık alandan yılda ortalama 285,7 ton salak elde ediliyordu. Zamanla birçok bahçe satıldı, bölgede konut ve otoyol yapımı arttı.

Kent yönetimi 2007'den beri Condet'te salak ve duku yetiştirilen bir bahçe işletiyor. Mart 2025'te Ciliwung Nehri'nin taşması, bahçedeki salak çiçeklerine zarar verdi. Bahçedeki fidanlıkta yetiştirilen fideler ise ölen ağaçların yerine dikiliyor.