Bu Kızılcık Şerbeti Repliklerini Hangi Karakterin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?
Bu Kızılcık Şerbeti Repliklerini Hangi Karakterin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti artık bir fenomene döndü. Popüler dizinin her repliği dilimize pelesenk olurken iddialı Şerbo izleyicileri için bir test hazırladık. Bakalım Kızılcık Şerbeti repliklerini söyleyen karakterleri doğru tahmin edebilecek misin?
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1. "Ne olmuş yani Fatih bir çapkınlık yaptı diye adam mı öldürdü canım bu çocuk?"
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2. "Hastaysa kapatın bir yere yatsın tedavisini olsun"
3. "Ben kocamı bekleyeceğim"
4. "Ben üç çocuk büyüttüm"
5. "Ya Mustafam benim onlardan neyim eksik?"
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6. "Ne içersin Fatih? Viski, şarap, konyak..."
7. "Evlenme... Evlenme ben boşanacağım!"
8. "Ben öyle bağrılıp çağırılacak bir kadın değilim!"
9. “Yumruk mu yedin? Silkeleneceksin. Yaralandın mı? Doğrulacaksın. Düştün mü? Tekrar ayağa kalkacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek!”
10. "O evdeki huzurun bozulsun biraz anne!"
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11. "Sevilay abla, Cemre sana emanet benim birkaç saat işim var"
12. "Burada şanslı birisi varsa o ben degilim, Fatih. Benimle evlendiği icin o statü atladı."
13. "Bu arada günaydın ve hayırlı günler yerine, 'Esselamun aleyna ve ala ibadillahissalihin' demek daha hayırlıymış"
14. "Allah belanı versin Fatih!"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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