Ne Kadar Sıkı Bir Kızılcık Şerbeti İzleyicisisin?
Ne Kadar Sıkı Bir Kızılcık Şerbeti İzleyicisisin?
Kızılcık Şerbeti her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken fan kitlesi de giderek büyüyor! Diziyi ne kadar dikkatli takip ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Karakterlerin iç dünyasını, olayların detaylarını ve sürpriz gelişmeleri ne kadar hatırlıyorsunuz? İşte tam da bunu test etmenin zamanı geldi: “Ne Kadar Sıkı Bir Kızılcık Şerbeti İzleyicisisin?” testiyle karşınızdayız!
Hem eğlenceli hem düşündürücü sorularla kendinizi sınamaya hazır olun!
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1. Doğa'nın sinirlendiğinde en çok kullandığı kelime hangisi?
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2. Kıvılcım ve Ömer nerede evleniyor?
3. Nilay'ın ağabeyinin ismi neydi?
4. Nursema Umut'la ayrılma kararını hangi olaydan sonra verdi?
5. Pembe, Alev bebeğe hangi ismi koymuştu?
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6. Abdullah'ın kızı Alev'e bakması için tuttuğu dadının adı neydi?
7. Fatih'in Doğa'yı aldattığı gece Aylin'le karşılaştığı yer neresiydi?
8. Ömer Sönmez'e tatil için bilet almıştı. Peki Sönmez bu tatile kimle gitmişti?
9. Görkem'in ölen annesinin adı neydi?
10. Kızılcık Şerbeti'nin 51. bölümünde Çimen dalış kampı için hangi şehire gitmişti?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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