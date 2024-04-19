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Kızılcık Şerbeti Testinde 10'da 10 Yapabilecek misin?

Kızılcık Şerbeti Testinde 10'da 10 Yapabilecek misin?

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:31

Show TV'nin rakipsiz dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü bambaşka olaylara gebe olurken, dizinin hızına da yetişmek epey zor oluyor. Peki sen ne kadar sıkı bir Şerbo izleyicisisin?

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1. Mustafa ve Nilay'ın kıyamayıp eve aldıkları kuzunun ilk ismi neydi?

1. Mustafa ve Nilay'ın kıyamayıp eve aldıkları kuzunun ilk ismi neydi?

2. Nursema'nın Amerika'da okuduğu bölümün adı neydi?

2. Nursema'nın Amerika'da okuduğu bölümün adı neydi?

3. Rüzgar'ın kanalının ismi ne?

3. Rüzgar'ın kanalının ismi ne?

4. Metehan'ın para avcısı sevgilisinin adı neydi?

4. Metehan'ın para avcısı sevgilisinin adı neydi?

5. Metehan Azra'nın hangi eşyasını bulup götürmüştü?

5. Metehan Azra'nın hangi eşyasını bulup götürmüştü?
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6. Doğa'nın bebeği öldüğünde yanında kim vardı?

6. Doğa'nın bebeği öldüğünde yanında kim vardı?

7. Zülkar'ın evde büyü diye bulduğu şey neydi?

7. Zülkar'ın evde büyü diye bulduğu şey neydi?

8. Alev, Pembe'nin "Zekeriya Sofrası"na ne ad vermiştir?

8. Alev, Pembe'nin "Zekeriya Sofrası"na ne ad vermiştir?

9. Ünal ailesi hangi hayvana bakmamıştır?

9. Ünal ailesi hangi hayvana bakmamıştır?

10. Apo, Alev'e kaçıncı bölümde aşkını ilan etmiştir?

10. Apo, Alev'e kaçıncı bölümde aşkını ilan etmiştir?

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