Bu Kartal Başka Kartal

Frank Rijkaard futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştı. Henüz dört yıllık teknik direktörlük tecrübesi olmasına rağmen Barcelona’nın başına getirilmişti. Futbol otoriteleri, bu kadar genç ve tecrübesiz bir teknik direktörün Barcelona’yı yönetemeyeceğini, yıldızlarla dolu kadroya söz geçiremeyeceğini düşünüyorlardı.

Bir maç sonu röportajında, kaptan Luis Enrique’ye bu konu sorulduğunda verdiği cevap çok ilginçti:

“Elbette tüm takım olarak ona saygı duyuyoruz. Onun omuzlarında üç Şampiyonlar Ligi yıldızı var.”

İşte yıldız oyuncuların teknik direktörlerine bakışı budur. Beşiktaş’ın en büyük şansı, başarılı bir teknik direktörü takımın başına getirmiş olmasıdır. Üstelik bu sezon yapılan transferlerin önemli bir bölümü de teknik direktörü yakından tanıyan oyunculardan oluşuyor.

Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin yollanma nedenlerinden birinin Salah gibi bir oyuncunun Tekke’yi ciddiye almaması olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın sonu da Tekke’den farklı olmayacak. Galatasaray ve Okan Buruk’u bu değerlendirmeye almayacağım; zira futbolcular da Galatasaray’ın şampiyonluklarında Okan Buruk’tan çok, başka faktörlerin etkili olduğunun farkında. Bu yüzden Osimhen ve Torreira gibi oyuncular, sonuçta ceza almayacaklarını bildikleri için rakiplerine sille tokat girebiliyorlar.

Gelelim maçın hakemine:

Halil Umut Meler geçen sezon hakemliği bıraktığını açıklamasına rağmen MHK, onun hakemliğe devam etmesini ısrarla istemişti. Meler’in GS taraftarı olduğu yönünde yaygın bir inanç vardır.

Meler, geçmişte verdiği yanlış kararlarla Beşiktaş’ın canını çok yakmıştı. Fenerbahçe yönetimi de Meler hakkında aynı kanaate sahip. Meler’in verdiği ve vermediği kararlara bakarsanız, bu maçın berabere bitmesi için çaba sarf ettiğini çok rahat anlayabilirsiniz.