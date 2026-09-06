Bu Kartal Başka Kartal
Maç öncesi istatistiklere baktığımızda, iki takımın birbirine yakın değerlere sahip olduğunu görüyorduk:
Maç başına ortalama gol sayısı her iki takım için de 2,3’tü. Her iki takım da son beş maçta onar gol atmıştı.
Yapılan oylamalarda “Kim kazanır?” sorusuna verilen yanıtlar %47 FB, %27 BJK ve %26 beraberlik şeklindeydi. Ancak herkesin kabul ettiği bir gerçek vardır: Derbi maçlarının sonucu önceden tahmin edilemez.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen tüm takımlar çok iyi transferler yaptılar. Pek çok dünya yıldızı ülkemize geldi. Ancak şampiyon olabilmek için kadrodaki yıldız oyuncular kadar bu yıldız futbolcuların saygı duyacağı bir teknik direktör de şarttır.
Bu konunun ne kadar önemli olduğunu yaşanmış bir örnekle anlatayım:
Maçın analizine geçersek:
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